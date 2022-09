De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Zo regelt Marieke (21) haar geldzaken.

De inkomsten en uitgaven van Marieke

Studieschuld tot nu toe: 4.650 euro

"Het ene jaar leen ik meer dan het andere jaar. Dat is afhankelijk van hoeveel ik verdien. Momenteel loop ik stage op een juridische afdeling en heb ik een bijbaan op een versafdeling. Ik verdien meer omdat ik ouder word, maar het collegegeld is verdubbeld. Daardoor moet ik alsnog meer lenen."

"Mijn ouders zijn gescheiden en kunnen niet bijdragen aan de kosten. Wel krijg ik alimentatie van mijn vader. Normaal krijg je dat tot je 21ste, maar ik krijg dat nog steeds. Mijn vader zei: 'Zolang je naar school gaat, betaal ik dat gewoon door.' Dat is wel heel fijn."

“Mijn moeder betaal ik 25 euro per maand kostgeld.” Marieke

Gescheiden ouders

"Ik vind het heel raar geregeld met gescheiden ouders. Ik kreeg eerst geen aanvullende beurs, omdat instanties ervan uitgaan dat er twee inkomens zijn om voor mij te zorgen. Maar mijn ouders hebben ook een apart huishouden en aparte uitgaven. Nu ook mijn zusje studeert, krijg ik 50 euro van de overheid. Omdat we met twee studerende kinderen thuis zijn, krijgen we wel een kleine aanvulling."

"Mijn moeder betaal ik 25 euro per maand kostgeld, omdat ik bij haar woon. Eerder was dat meer, zo'n 40 tot 50 euro per maand. Nu dat bedrag lager is, haal ik wel af en toe boodschappen. Dat is ook een beetje voor mezelf, want ik ben het grootste deel van de tijd thuis."

Werken of doorstuderen?

"Ik maak me niet per se zorgen om mijn studieschuld. Maar dat ik thuis woon én leen vind ik niet ideaal. Dat voelt een beetje dubbel. In mijn omgeving is er weinig aanbod en wat er beschikbaar is, is heel duur. Op mezelf wonen is niet echt een optie op dit moment."

"Doorstuderen is voor mij echt een geldkwestie. Ik wil eigenlijk niet boven de 10.000 euro schuld uitkomen. Als ik straks klaar ben met mijn vierde jaar, hoeveel schuld heb ik dan? Wil ik dan wel doorstuderen en nog meer schuld krijgen? Daar zit ik een beetje mee."

Marion Weijers van het Nibud: "Natuurlijk is het fijn als je een lage studieschuld hebt aan het einde van je studie. Voor studiejaar 2023-2024 komt de basisbeurs weer terug. Voor een thuiswonende student is dat 110 euro per maand en voor uitwonenden 439 euro. Toch is thuis wonen vaak goedkoper."

"Reken voordat je gaat lenen altijd eerst hoeveel je nodig hebt. De aanvullende beurs en basisbeurs zijn een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Je lening moet je met rente terugbetalen in 35 jaar. Vergeet ook niet om een studentenreisproduct aan te vragen zodat je met korting kunt reizen. Ook kun je gebruikmaken van collegegeldkrediet waarmee je extra kunt lenen om je collegegeld te betalen. En als je studie het toelaat, kun je misschien meer gaan werken."

Tips

Check en vergelijk in november of je zorgverzekering nog aansluit op je situatie. Wil je overstappen? Doe dit dan vóór 1 januari.

Vraag zorgtoeslag aan. Die bedraagt nu maximaal 111 euro per maand en gaat in 2023 omhoog.

Met een studentenkaart krijg je vaak korting op een sportabonnement en uitjes.

Check voordat je nieuwe kleding koopt wat je nog in je kast hebt hangen. Misschien kun je iets verkopen? Of combineer iets nieuws met iets tweedehands.

Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? En wil je ook vertellen hoe je rondkomt en tips van het Nibud krijgen? Stuur dan een mailtje naar ingeborg@nu.nl. Zet daarin alvast je leeftijd en een beschrijving van je financiële situatie.



