Elke dag naar de super om de hoek of één keer per week alle koopjes af? Met de huidige kostencrisis zijn we kritischer op onze uitgaven, ook in de supermarkt. In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een Nederlander over zijn supermarktstrategie in tijden van inflatie.

Wie: Lena Glücksman Nilsson (40)

Verdient de kost als: klantenservicemedewerker

Woont: In Amsterdam

Het bonnetje van Lena

Bio Halfvolle melk 2,58 euro

Bio Vanilleyoghurt 1,99 euro

Yoghurt 1,79 euro

Tonijn 1,24 euro

Geperst sap 2,99 euro

Avocado Mango-smoothie 2,39 euro

Bamisoep 1,10 euro

Roomboter 4,89 euro

Mayonaise 1,60 euro

Kaas Uienkruier 0,99 euro

Brood 1,69 euro

Kibbeling 3,49 euro

Slagersachterham 2,79 euro

Bio spekreepjes 3,39 euro

Ravigotesaus 1,09 euro

Croissantdeeg 2,19 euro

2 kruidenpotjes 3,18 euro

Cookies 0,75 euro

Energy drink 2,78 euro

Net uien 1,49 euro

Bananen 0,97 euro

Peren 2,13 euro

Totaal: 48,74 euro

Voor hoeveel dagen en voor hoeveel mensen zijn deze boodschappen?

"Voor mij en mijn twee tienerzoons van twaalf en veertien jaar die momenteel onverzadigbaar zijn. De 2 kilo uien, de boter en mayonaise zullen langer meegaan. Maar de zuivelproducten, de koekjes en het fruit zijn zeker binnen twee dagen alweer op."

Hebben de huidige prijsstijgingen invloed op de boodschappen die je koopt?

"Met twee jongens in de groei vind ik het geen goed plan om op eten en drinken te bezuinigen. Maar die kibbeling zou ik liever bij de visboer kopen. Het smaakt toch lekkerder als het voor je neus gebakken wordt. Maar daar zou ik momenteel zeker het dubbele betalen en dat gaat me te ver."

Lena Glücksman Nilsson Lena Glücksman Nilsson

Koop je goedkopere merken?

"Dat ligt eraan of er een smaakverschil is en dat verschilt per product. Maar in plaats van peren en bananen zou ik bijvoorbeeld liever bessen en bramen kopen. Maar de hoofdprijs die je daar nu voor betaalt, voor 200 gram vrij smakeloos fruit, heb ik er niet voor over. Ik kom uit Zweden en daar kun je ze zelf plukken en betaal je per kilo een fractie van die prijs en de smaak is onvergelijkbaar. Noem mij verwend."

Kom je nog wel eens in een Zweedse supermarkt? Zie je daar dezelfde prijsstijgingen?

"Ja, het is ook Europese Unie. Maar mijn familie woont buiten de grote stad. Je gaat daar eerder direct naar de boer om je boodschappen te doen. Omdat je dan geen tussenpersoon hebt, is dat goedkoper en het smaakt echt veel beter."

"Nog een verschil: Zweedse supermarkten lijken meer ingesteld op gezinnen. Je koopt er grotere verpakkingen. Vlees van 1 of 2 kilo is standaard. Hier in Amsterdam zijn de huizen natuurlijk kleiner en kun je niets kwijt. Dus uiteindelijk is Zweden goedkoper qua boodschappen omdat je in grotere hoeveelheden koopt."

Als de prijzen nog meer stijgen, ga je dan op zoek naar een goedkopere supermarkt?

"Ik denk niet voor alle producten. Mij lijkt het zinnig om dan meer tijd te investeren in boodschappen doen door koopjes bij diverse winkels te scoren."