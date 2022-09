Mondjesmaat lekten er de afgelopen dagen en weken al plannen uit, maar dinsdagmiddag bood minister Sigrid Kaag (Financiën) het koffertje met de miljoenennota dan echt aan de Tweede Kamer aan. Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2022 voor jouw portemonnee? We zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Let op: niet alle in dit artikel genoemde veranderingen zijn definitief. Over een deel van de voorstellen en belastingplannen moet de Kamer de komende tijd nog stemmen.

Inkomen

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkracht volgend jaar met 3,9 procent stijgt . Voor dit koopkrachtpakket heeft de overheid volgend jaar 17,2 miljard euro gereserveerd.

. Voor dit koopkrachtpakket heeft de overheid volgend jaar 17,2 miljard euro gereserveerd. Eind vorige week schatte het CPB dat de koopkracht er in 2022 met bijna 7 procent op achteruitgaat.

Het minimumloon gaat omhoog met 10 procent. Omdat uitkeringen als de WW en AOW gekoppeld zijn aan het minimumloon, stijgen deze mee.

met 10 procent. Omdat uitkeringen als de WW en AOW gekoppeld zijn aan het minimumloon, stijgen deze mee. De toeslagen gaan omhoog. In 2023 komt er bij de zorgtoeslag eenmalig 412 euro bij, wat neerkomt op 34 euro extra per maand. De maximale zorgtoeslag stijgt naar 154 euro.

In 2023 komt er bij de zorgtoeslag eenmalig 412 euro bij, wat neerkomt op 34 euro extra per maand. De maximale zorgtoeslag stijgt naar 154 euro. De huurtoeslag gaat structureel omhoog met 16,94 euro per maand. Ook het kindgebonden budget stijgt.

met 16,94 euro per maand. Ook het kindgebonden budget stijgt. Daarnaast gaat de maximale vergoeding van kinderopvangtoeslag omhoog: in 2025 naar een vergoeding van 96 procent (nu 95 procent). Dat is vooral relevant voor ouders met een laag inkomen. Zij behouden zo hun huidige vergoeding als er een nieuw kinderopvangstelsel komt.



Zie ook: Toeslagen voor beginners: wanneer heb je recht op welke toeslag?

Belastingen

Spaargeld tot 57.000 euro wordt in 2022 vrijgesteld van de vermogensbelasting in box 3. Dit was 50.000 euro over de belastingaangifte in 2021, over 2020 was het zo'n 31.000 euro.

wordt in 2022 vrijgesteld van de vermogensbelasting in box 3. Dit was 50.000 euro over de belastingaangifte in 2021, over 2020 was het zo'n 31.000 euro. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Het tarief in de eerste schijf (voor inkomens tot zo'n 70.000 euro) gaat naar beneden. Daarnaast gaat de arbeidskorting (een korting op de inkomstenbelasting voor werkenden) omhoog. Hiervoor reserveert het kabinet structureel 500 miljoen euro. Met deze maatregelen loont het meer om te werken.

Het tarief in de eerste schijf (voor inkomens tot zo'n 70.000 euro) gaat naar beneden. Daarnaast gaat de arbeidskorting (een korting op de inkomstenbelasting voor werkenden) omhoog. Hiervoor reserveert het kabinet structureel 500 miljoen euro. Met deze maatregelen loont het meer om te werken. De zelfstandigenaftrek voor zzp'ers wordt verder afgebouwd.

Het kabinet heeft besloten om de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de zogenoemde spaartaks geen compensatie toe te kennen. Eerder gaf de Hoge Raad aan dat die compensatie niet verplicht is en als iedereen gecompenseerd zou worden, kost dat het kabinet veel geld. Het kabinet zet dat liever in voor zaken als koopkrachtmaatregelen voor lage en middeninkomens.

Energie

Op de valreep is er gisteren een overeenkomst gesloten over een maximumprijs voor energie tot eind volgend jaar. De maatregel geldt vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag.

De maatregel geldt vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag. Daarnaast komt er een noodfonds voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen . Hier reserveert het kabinet 50 miljoen euro voor. Ook is er afgesproken dat er tussen oktober en april niemand wordt afgesloten in verband met wanbetalingen. Er komen daarnaast coulante betalingsregelingen, heeft het kabinet afgesproken met energieleveranciers.

. Hier reserveert het kabinet 50 miljoen euro voor. Ook is er afgesproken dat er tussen oktober en april niemand wordt afgesloten in verband met wanbetalingen. Er komen daarnaast coulante betalingsregelingen, heeft het kabinet afgesproken met energieleveranciers. Ook komt er weer een energietoeslag voor de laagste inkomens . Gemeenten kunnen, net als dit jaar, ook volgend jaar weer 1.300 euro uitkeren aan mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociale minimum. Zij mogen een deel van de toeslag van komend jaar ook al dit jaar uitkeren.

. Gemeenten kunnen, net als dit jaar, ook volgend jaar weer 1.300 euro uitkeren aan mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociale minimum. Zij mogen een deel van de toeslag van komend jaar ook al dit jaar uitkeren. Ook in de kosten van brandstof komt de regering ons tegemoet: de verlaging van de accijnzen op benzine en diesel wordt verlengd tot 1 juli 2023.

Zorg

Het kabinet stelt elk jaar een rekenpremie voor de basisverzekering vast op basis van de verwachte zorgkosten. Het kabinet verwacht dat de zorgpremie volgend jaar met 11 euro per maand omhooggaat. Per maand komt dat neer op een premie van 137 euro.

Per maand komt dat neer op een premie van 137 euro. Het kabinet schat met deze rekenpremie in hoeveel duurder de premie voor de basisverzekering komend jaar wordt. Zorgverzekeraars hoeven daar niet in mee te gaan, zij bepalen hun eigen premie. Meestal wijken ze niet veel van de rekenpremie af.

Om de gezondheid te bevorderen, gaat de belasting op frisdank en tabak volgend jaar omhoog.

Studenten

Voor studenten die op kamers wonen, is er goed nieuws: vanaf september 2023 krijgen uitwonende studenten een collegejaar lang 165 euro extra. Dit komt boven op de basisbeurs, die vanaf 2023/2024 weer wordt ingevoerd.

Dit komt boven op de basisbeurs, die vanaf 2023/2024 weer wordt ingevoerd. Voor studenten die geen recht hebben gehad op de basisbeurs, is 1 miljard euro gereserveerd als tegemoetkoming.