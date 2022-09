Ook op koop- en verkoopsite Marktplaats zijn de gevolgen van de kostencrisis voelbaar. In de afgelopen acht maanden werd bijvoorbeeld vaker op gratis producten gezocht dan een jaar eerder. Het platform kan ook een manier zijn om een beetje geld bij te verdienen. Wat zijn de beste verkooptips?

Nu iedereen wel wat extra's kan gebruiken, is het platform ook geen gekke manier om een zakcentje bij te verdienen door te verkopen. Emma Groot (23): "Ik heb gisteren mijn kledingkast winterklaar gemaakt, de zomerspullen opgeborgen en alles op Marktplaats gezet wat ik niet meer draag of pas. Ik heb meteen al wat verkocht."

Ze verdient er ongeveer 100 euro per maand mee. "Hoe beter de foto des te sneller het verkoopt. Een goede titel is ook belangrijk. Als ik een broek verkoop, benoem ik ook alle details zodat het meteen naar boven komt als mensen erop zoeken. En zet alles op 'bieden'. Biedt men te laag, dan laat je het gaan. Vaak bieden mensen veel meer dan het bedrag dat jij in je hoofd had."

Wat Marktplaats merkt van de kostencrisis Het woord 'gratis' of 'gratis' plus een ander woord werd in de afgelopen acht maanden bijna zeventig miljoen keer in de zoekbalk ingetypt. Vorig jaar lag dat aantal in dezelfde periode rond de 63 miljoen.

Mensen zoeken vooral naar gratis spullen voor binnen- en buitenshuis, zoals een bank, televisie of tuinmeubels.

Door de hoge gasprijs is ook de vraag naar gratis haardhout - met de afgelopen acht maanden 70.000 zoekopdrachten - ruim verdubbeld.

Korte, bondige en praktische omschrijvingen

Maar hoe zorg je dat jouw advertentie overtuigt? Consumentenpsycholoog Maud Ebbekink: "Bij professionele verkoopsites werkt een mooi verhaal over de voordelen die het product de consument biedt. Bijvoorbeeld een uitleg dat je met een stofzuiger zonder snoer binnen no-time door het hele huis racet. Dit werkt anders op een site als Marktplaats."

"De spanningsboog van de bezoekers is kort. Ze scrollen, kijken plaatjes en willen snel weten of een product voldoet aan hun eisen. Daarom is het belangrijk de tekst bij de foto kort, bondig en praktisch te houden. Dus geen verkoopverhaal maar wél de afmetingen van de kast erbij vermelden. Zo weet de klant in één oogopslag of het thuis gaat passen of niet."

Moet je Marktplaats-verkopen opgeven bij de belastingaangifte? Estelle Cool, persvoorlichter ministerie van Financiën: "Het ligt eraan. Verkoop je af en toe iets, bijvoorbeeld kleding nadat jij je kledingkast hebt opgeruimd? Of heeft de verkoop een structureel karakter en is het een bron van inkomsten?"

Bij twijfel kun je kijken op de site van de Belastingdienst.

Wees voorzichtig met persoonsgegevens

Marktplaatsgebruiker Sylvia der Gragt (37) verdient ook gemiddeld 100 euro per maand en verstuurt al haar verkopen per post: "Het kost me minder moeite dan thuis wachten tot iemand het komt ophalen. In de schuur heb ik een hele stapel doosjes die ik heb bewaard. Zo heb ik gratis verpakkingsmateriaal en komen die spullen netjes aan."

Een belangrijkere tip vindt Sylvia dat je persoonsgegevens niet zomaar geeft. Oplichters jagen op Marktplaats op persoonsgegevens om ze door te verkopen. "Als ik spullen thuis laat ophalen, spreek ik eerst een tijd af voordat ik mijn adres geef. Doe je dat niet, dan haakt de koper vaak genoeg af en dan heeft hij jouw adresgegevens te pakken. Dit is ook de reden dat ik niet onder mijn eigen naam handel. Je telefoonnummer hoef je ook niet te geven. Laat potentiële kopers gewoon via de Marktplaats-app met je communiceren, dan blijf je veilig."

