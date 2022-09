1,7 miljoen werkenden bouwen geen pensioen op, blijkt uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat zijn zzp'ers, maar ook werknemers in loondienst. Hoe zorg je ook na je 67e voor inkomsten?

"Bepaal eerst of je ook - na je pensioen - je levensstandaard wilt behouden", adviseert Marcel Wallage van PensioenVizier. "Meestal zien we dat ouderen tot ongeveer hun 74e jaar een vergelijkbaar uitgavenpatroon behouden. Ze gaan op reis en kopen een camper. Na die leeftijd dalen de uitgaven. Waar ouderen bijvoorbeeld eerst nog naar Gambia gaan, zal dat later eerder Drenthe zijn."

Als je hebt berekend hoeveel geld je verwacht nodig te hebben, onderzoek je welk bedrag er al is. Wallage: "Kijk daarbij ook naar het pensioen van je partner. Verwacht je erfenissen? Is de hypotheek al afgelost? Heeft het huis overwaarde en wat is de waarde van je bedrijf? Dat zijn allemaal bedragen die je kunt gebruiken tijdens je pensioen."

Kom je geld tekort? "Dan kun je natuurlijk ook genoegen nemen met een lagere levensstandaard", zegt Wallage. "Of je kunt zelf pensioen opbouwen."

Hoe is een pensioen opgebouwd? Een pensioen is opgebouwd uit drie onderdelen.

De eerste pijler is de AOW, een basisinkomen voor iedereen die hier woont of werkt (het netto AOW bedroeg in juli 1.261 euro per maand voor een alleenstaande).

Het tweede deel is het pensioen vanuit de werkgever via een pensioenregeling.

Het derde deel bestaat uit zelf sparen. Uit onderzoek van DNB blijkt dat 8 procent van de werknemers geld inlegt in een 'derdepijlerproduct'. 11 procent van de zzp'ers doet dat.

Is het verstandig om extra pensioen te sparen?

Productmanager pensioenen Heidi Huurdeman van a.s.r. denkt dat het verstandig is om extra pensioen te sparen. "De AOW-leeftijd verschuift. Het was altijd 65 jaar, maar het is niet meer haalbaar voor de overheid om dat deel van het pensioen voor iedereen tot aan zijn dood te bekostigen (inmiddels is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden, red.)", legt ze uit.

"Door bijvoorbeeld de inflatie kan het zijn dat, zelfs met het pensioen dat je opbouwt via je werkgever, je alsnog niet voldoende opbouwt om 'jouw' pensioen te bekostigen. Dat begint met inzicht. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je opvragen hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Niemand kan in de toekomst kijken, maar dan heb je in ieder geval kapitaal opgebouwd."

“Jongeren hebben eerst een trigger nodig voordat zij pensioenbewust worden.” Heidi Huurdeman, productmanager pensioenen bij a.s.r.

Uit recent onderzoek van de verzekeraar blijkt dat vooral 45-plussers bezig zijn met hun pensioen. "Jongeren hebben eerst een trigger nodig voordat zij pensioenbewust worden. Bijvoorbeeld een familielid dat met pensioen gaat", zegt Huurdeman. "Het zou fijn zijn als dat bewustzijn eerder ontstond, want juist als je jong bent, is het makkelijker een groter kapitaal op te bouwen."

Hoe kun je zelf sparen voor je pensioen?

Zelf sparen kan op twee manieren: je kunt fiscaal gunstig sparen in box één óf sparen en beleggen in box drie. Bij deze laatste zet je geld opzij op bijvoorbeeld een spaar- of beleggingsrekening. Over dat bedrag betaal je inkomstenbelasting of loonheffing en over het gespaarde bedrag boven de 50.650 euro (per persoon) betaal je bovendien vermogensbelasting.

Bij fiscaal gunstig sparen leg je geld opzij voor je pensioen zónder dat je daarover inkomstenbelasting, loonheffing of vermogensbelasting moet afdragen. Hierbij gelden wel bepaalde voorwaarden.

“Het idee is dat je in de opbouwperiode méér fiscaal voordeel hebt dan dat je in de uitkeringsperiode moet betalen.” Marcel Wallage van PensioenVizier

Allereerst is er een maximum aan het bedrag dat je jaarlijks mag sparen. "Dat bereken je door van je brutosalaris de zogenoemde 'AOW-franchise' van 12.837 euro af te trekken", zegt Wallage. Over dit deel van het salaris wordt geen pensioen opgebouwd omdat je later AOW krijgt. "Van het bedrag dat overblijft, mag je 13,3 procent sparen."

Als je in eerdere jaren niet of minder gespaard hebt, kun je dat inhalen. Dat heet de 'inhaalruimte' en wordt berekend op basis van de laatste zeven jaar. Deze inhaalruimte bedraagt maximaal 7.587 euro. Ben je ouder dan 56 jaar, dan is dat 14.978 euro.

Daarnaast geldt het fiscale voordeel alleen voor premies die worden ingelegd in een lijfrente. Daarbij kun je bijvoorbeeld kiezen tussen banksparen of beleggingen. Als het geld tijdens je pensioen wordt uitgekeerd, betaal je wél belasting. "Het idee is dat je in de opbouwperiode méér fiscaal voordeel hebt dan dat je in de uitkeringsperiode moet betalen."

Marianne Winter (46) is professional organiser en spaart fiscaal voordelig voor haar pensioen. "Het geeft mij rust als alles geregeld is", zegt Marianne Winter. Al in het eerste jaar als zelfstandig ondernemer begon ze daarom met het opbouwen van pensioen.

Op de website pensioenleeftijdberekenen.nl vond Winter wat haar verwachte pensioenleeftijd en de hoogte van de AOW straks zijn.

Achttien jaar werkte ze bij een trustkantoor. Door in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl (met DigiD) vond ze hoeveel pensioen ze daar opbouwde. Ook berekende ze welk bedrag ze jaarlijks fiscaal vriendelijk mag sparen.

"We hebben lage vaste lasten en overwaarde op ons huis. Misschien gaan we tegen die tijd wel kleiner wonen. Ook daar hebben we rekening mee gehouden. Zo kwam ik bij een totaalbedrag. Door inflatie blijft het wel een beetje nattevingerwerk hoeveel geld we uiteindelijk na ons pensioen nodig zullen hebben. Zelf zit ik liever aan de veilige, hoge kant."

Winter opende een bankspaarrekening bij een financiële dienstverlener die valt onder het depositogarantiestelsel. Ieder jaar maakt ze daar een deel van haar inkomsten naartoe over. Daar betaalt ze geen belasting over. Als ze over twintig jaar met pensioen gaat, wordt het gespaarde bedrag overgemaakt als een lijfrente. "Ik heb gekozen voor banksparen, want van beleggen weet ik te weinig. Mijn vader is jong overleden en mocht ik ook eerder overlijden, dan gaat het geld naar mijn erven. Ook dat was voor mij een belangrijke voorwaarde."