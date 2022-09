De boodschappen worden duurder, net als de energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen, en geeft het Nibud tips.

Patrick is militair bij de luchtmacht én ober in een restaurant Patrick is militair bij de luchtmacht én ober in een restaurant Foto: Eigen foto

Inkomsten: ongeveer 2.350-2.450 euro per maand (zonder toeslagen en bonussen)

Loon luchtmacht: ongeveer 2.300 euro netto, zonder toeslagen en bonussen

Loon restaurant: ongeveer 50-150 euro

Uitgaven: ongeveer 1.673,50 per maand

Hypotheek: 650 euro (550 euro hypotheek + 100 euro starterslening)

Energie en water: 186 euro

Zorgverzekering: 65 euro (maar dit gaat van brutoloon af)

Andere verzekeringen: 120 euro

Eten: ongeveer 320 euro

Sportabonnement: inbegrepen bij werk

Telefoonabonnement: 50 euro

Internet: 40 euro

Andere abonnementen: ongeveer 50 euro

Afvalstoffenheffing: 20,83 euro (250 euro per jaar)

Waterschapsbelasting: 66,67 euro (800 euro per jaar)

Kleding: minder dan 20 euro

Leuke dingen: 150 euro

"Ik werk vijf dagen per week als elektromonteur bij de luchtmacht. Daarnaast heb ik af en toe oefeningen en word ik weleens voor een paar maanden uitgezonden. Voor zulke dagen krijg ik extra toeslagen en bonussen. Bij een oefening is dat ongeveer 45 euro bruto extra per dag. Bij een uitzending kan het oplopen tot 100 of 150 euro per dag. Ook mijn eten is inbegrepen op die dagen."

"Daarnaast werk ik in een restaurant. Dat doe ik voor de lol, want in de horeca verdien je niet veel. En al helemaal niet als het je tweede baan is. Maar ik vind het gezellig en kwam daar vroeger al vaak. Hoe vaak ik kan werken verschilt, maar als ik kan kom ik."

Een eigen huis

"Op mijn 21e wilde ik een huis kopen, maar dat lukte niet. Dankzij de starterslening kon ik bijlenen bij mijn gemeente en lukte het alsnog om een huis te vinden. Er moest veel aan gebeuren, maar gelukkig ben ik monteur en kan ik veel zelf."

"Ik kom bijna elke maand rond, behalve als ik iets duurs koop. Ook spaar ik elke maand 200 euro en heb ik allerlei spaarpotjes. Zo heb ik er een voor een nieuw dak, maar ook een voor belastingen. Daar stop ik iets meer in, waardoor ik wat overhoud. Het geld uit het restaurant houd ik ook apart. Ik heb voor de grap gezegd dat ik wil terugverdienen wat ik er ooit heb uitgegeven. Maar dat duurt nog even, want ik kom er al vanaf mijn zestiende."

Zorgen om anderen

"Toen ik net op mezelf woonde, had ik een strak budget. Ik pinde elke maand 200 euro, waar ik van moest eten. Maar het eten werd duurder en ik let er nu minder op. Ik bestel vaker een pizza of spareribs. Nu kom ik eerder uit op 80 euro per week, in plaats van 50. Wel koop ik altijd grote verpakkingen en vries ik veel in."

"Over mijn toekomst maak ik me geen zorgen. Bij defensie mag je eerder met pensioen, en op mijn 51e is mijn huis afbetaald. Maar ik maak me wel zorgen om anderen. Er zijn genoeg mensen die niet rond kunnen komen, ook in mijn eigen omgeving."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud.

Marion van het Nibud: "Patrick heeft het goed voor elkaar en spaart elke maand. Door automatisch 10 procent van je inkomen over te maken naar je spaarrekening zodra je je salaris krijgt, spaar je ongemerkt."

"Veel producten zijn duurder geworden. Hoe je toch kunt besparen? Wees slimmer dan de marketeers. Check vooraf wat je nog hebt, wat je echt nodig hebt en wat er in de aanbieding is. Maak op basis daarvan een boodschappenlijstje en houd je daaraan. Stel een weekmenu samen en doe je boodschappen zoveel mogelijk in één keer. Zo word je minder vaak verleid in de winkel. Doe geen boodschappen met een lege maag. En neem een boodschappenmandje in plaats van een karretje."

"Hier vind je de kosten voor gezonde voeding per persoon per dag. Voor iemand alleen is dit 8,25 euro per dag. Koken voor meer mensen is goedkoper. Wie slim kookt, hoeft minder weg te gooien. Kook niet meer dan nodig door goed af te wegen. Houd je toch wat over? Verwerk het de volgende dag in een nieuw recept of vries het in. Je kunt ook voor meerdere dagen koken en dagporties invriezen."

Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? En wil je ook vertellen hoe je rondkomt en tips van het Nibud krijgen? Stuur dan een mailtje naar ingeborg@nu.nl. Zet daarin alvast je leeftijd, een beschrijving van je financiële situatie en je telefoonnummer.