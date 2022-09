Is geld geven als cadeau inmiddels sociaal geaccepteerd? En zo ja, hoe ontstijg je de saaiheid van een envelop met inhoud?

In 2020 onderzocht cadeautipwebsite Yoursurprise het geefgedrag van tweeduizend Nederlanders. Uit Het Grote Cadeautjes Onderzoek kwam naar voren dat geld wordt gezien als het minst populaire cadeau om te geven.

Etiquette-expert Beatrijs Ritsema vindt het ook niet kunnen, is op haar website te lezen. 'Contant geld hoort bij de markt en is geen middel om genegenheid uit te wisselen. De etiquette is hier heel uitgesproken over: geen envelopjes. De enige uitzondering wordt gemaakt voor (groot)ouders die hun (klein)kinderen een financieel extraatje willen geven. In dat geval gaat de stroom van machtig naar minder machtig en daar is niets op tegen.'

Ritsma schrijft verder: 'Op gewone feestjes van mensen die iets te vieren hebben, staat men als gelijken tegenover elkaar, en dan gaat men elkaar geen geld overhandigen, alsof men de taxichauffeur of de loodgieter betaalt. Dat is een affront en zal ook altijd een affront blijven, hoeveel iedereen ook tegenstribbelt dat dit tegenwoordig echt wel kan. Het kan niet, want het is gênant.'

Toch zegt Ritsema tegen Nu.nl dat ze niet kan ontkennen dat het wel degelijk gebeurt.

Onder zowel gevers als ontvangers zijn er voorstanders van geld als cadeautje te vinden. Suzanne Dedding, mede-eigenaar van Ideefabriek; een website die particulieren en bedrijven inspireert om bijzondere momenten onvergetelijk te maken, denkt dat het juist leuk kan zijn om geld te geven én te ontvangen. Dedding: "Er zijn zo veel manieren waarop je geld schenken feestelijk kunt maken, van laagdrempelig tot creatieve uitspattingen."

Een paar van haar ideeën:

1. Origamikunst

Ook voor degene onder ons met twee linkerhanden zijn er eenvoudige manieren om van een saai bankbiljet een kunstig object te maken. Op YouTube kun je allerlei origami-tutorials vinden waarmee je in een handomdraai een originele twist aan het geld geeft. "Vouw bijvoorbeeld een hartje, schrijf een kaart met 'Van harte gefeliciteerd' erop en plak het hartje op de plek waar 'harte' stond."

2. Confetti en ballonnen

De meeste mensen hebben wel een ballon in een la liggen. Vul deze met confetti en briefgeld en blaas hem op. "De ontvanger moet hem dan lekprikken. Dat maakt van het overhandigen een feestelijk moment."

3. De jackpot winnen

Verzamel muntjes, koop een potje, stop het erin en label het als 'Jackpot'.

4. Een persoonlijke geldboom

Dedding: "Koop bij een tuincentrum een klein boompje en hang deze met visdraad vol met geld. Je kunt briefgeld afwisselen met muntjes zodat het een beetje volhangt."

5. Kraak de code

Het vraagt iets meer voorbereidingstijd maar is wel zo leuk: "Koop een kluisje met een cijferslot en leg daar het geld in. Voor ieder cijfer van het cijferslot verzin je een vraag die over jullie relatie gaat. Zijn alle vragen goed, dan heeft het feestvarken de code gekraakt en kunnen ze het kluisje openen."

Denkt de cadeau-expert dat het steeds gebruikelijker wordt om geld als cadeau te geven? Dedding: "Wat ik vooral merk, is een toename van wat ik 'geven met een thema' noem. Niet klakkeloos een x-bedrag geven, maar daarbij een wens uitspreken van wat jij hoopt dat men ermee doet. Bijvoorbeeld: ik geef je geld voor een lekkere lunch bij je favoriete restaurant. Of: ik schenk je dit zodat jij je droom gaat waarmaken om met een e-chopper door Friesland te toeren. Zo laat je merken dat je goed over de wensen van de jarige of jubilaris hebt nagedacht en schenk je een mooie ervaring. Op die manier is geld geven toch persoonlijk."