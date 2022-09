De boodschappen worden duurder, net als de energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips. Deze week: Joran (20).

Joran leent, werkt en krijgt een bijdrage van zijn ouders. Joran leent, werkt en krijgt een bijdrage van zijn ouders. Foto: Eigen foto

Inkomsten: ± 1.260 - 1.560 per maand

Studielening: 250 euro

Loon: ± 600-900 euro

Bijdrage ouders: 300 euro

Zorgtoeslag: 111 euro

Uitgaven: ± 1.195 per maand

Huur: 365 euro (inclusief gas, water, elektriciteit, internet)

Collegegeld: 184 euro

Zorgverzekering: 112 euro

Eten: 325 euro

Abonnementen: 18 euro

Telefoon: 51 euro

OV: ± 40 euro

Kleding en leuke dingen: 100 euro

Volg Generatie NU Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen

Studieschuld tot nu toe: 10.000 euro

"Ik studeer bedrijfskunde en zit in het tweede jaar. Ik woon in een studentenhuis in Ede, vlak bij mijn opleiding. Als bijbaan werk ik in de online marketing. Hoe vaak ik kan werken, hangt af van hoe druk ik ben met mijn studie. Soms moet ik veel studeren en verdien ik honderden euro's minder. De maand erna moet ik dan meer werken of bijlenen."

Geen slimme keuzes

"Vorig jaar leende ik maximaal. Toen had ik een burn-out en verloor ik mijn inkomsten. Ik gaf veel uit in die tijd en maakte niet altijd de slimste keuzes. Ik rookte bijvoorbeeld veel, wat honderden euro's kostte. En ik ging op een dure vakantie. Toen ik hoorde dat er rente kwam op de studielening ben ik minder gaan lenen."

"Om rond te kunnen komen moet ik bijlenen. Ik let wel een beetje op mijn geld, maar niet te veel. Daarover wil ik me geen zorgen maken, ik wil genieten van mijn studentenleven. Dus ik leen om te kunnen kopen wat me blij maakt. Zo wil ik niet eten voor 1 euro."

Studeren én student zijn

"Toch wordt lenen niet gestimuleerd. Door die rente zit er best veel druk achter. Dat probeer ik los te laten, maar het lukt niet altijd. Een vriend van mij wil niet lenen en studeert daarom niet. Dat wil ik niet. Ik wil studeren en student kunnen zijn. Maar daarvoor krijg ik wel stress terug, wat niet nodig zou moeten zijn."

"Natuurlijk heb ik er ook last van dat alles duurder wordt. In plaats van 20 euro kost een tas boodschappen nu bijna 25 euro. Ook eten bestellen of halen is ineens 2 euro duurder. En mijn huur is met een tientje gestegen, door de hoge energieprijs."

Hopen op een goede baan

"Gelukkig komt de basisbeurs terug vanaf 2023. Ik hoop dat ik dan niet meer hoef bij te lenen. En na mijn studie hoop ik op een goede baan, zodat ik mijn studieschuld zo snel mogelijk kan afbetalen."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud.

Marion van het Nibud:

"Een op de tien hbo-studenten heeft financiële stress. Grip krijgen op je geld helpt tegen stress. Maak een overzicht van wat je echt nodig hebt, en bepaal hoeveel je wilt lenen of gaat werken."

"Je hebt 35 jaar om je studieschuld af te betalen. Dat klinkt ver weg, maar het valt in een dure periode, waarin je misschien een koophuis of jonge kinderen hebt. De rente is nu 0 procent, maar dit kan altijd veranderen. Ook beïnvloedt je studieschuld de hoogte van een hypotheek. Met de rekenhulp van DUO kun je berekenen hoeveel je per maand moet aflossen."

"Joran geeft veel uit aan eten en zijn telefoon. Daarop kun je besparen. Kijk wanneer je abonnement afloopt en of je een goedkoper abonnement kunt vinden. Kook voor meerdere dagen: als je eten in huis hebt, bestel je minder snel."

"Onnodig veel lenen is niet verstandig. Maar te weinig lenen ook niet, want continu rood staan is duurder dan lenen bij DUO. Betaal je collegegeld in één keer, als dat kan. En vraag belasting terug als je bijbaantjes hebt gehad."

Ben jij tussen de achttien en dertig jaar? Wil je vertellen hoe je rondkomt en ook tips krijgen van het Nibud? Stuur dan een mail naar ingeborg@nu.nl. Zet daarin je leeftijd en financiële situatie.