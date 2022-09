Door de hoge inflatie wordt je spaargeld momenteel minder waard. Kun je daarom beter gaan beleggen? En hoeveel spaargeld hebben we eigenlijk gemiddeld? Financieel coach Sabine Samsom en het Nibud geven antwoorden op vijf veelgestelde vragen over spaargeld.

Wat is het rendement op spaargeld?

Het rendement op spaargeld is in eerste instantie de rente die je van je bank krijgt over je spaargeld. "Bij veel banken is dat momenteel 0 procent", weet Samsom. "Er zijn een paar uitzonderingen. Zo krijg je bij de Rabobank 0,01 procent en bij LeasePlan 0,05 procent. Dat is op het spaargeld dat je niet vastzet."

"Maar vervolgens moet je mogelijk ook vermogensrendementsheffing betalen over je spaargeld en heb je te maken met inflatie. Als je jouw daadwerkelijke rendement wil berekenen, zal je dat moeten meetellen. Dan blijft er momenteel vaak weinig rendement over."

Hoe haal ik meer rendement uit mijn spaargeld?

"Je kunt meer rendement halen door je spaargeld wél vast te zetten. Dat sluit je een deposito af. Je spaargeld staat dan voor een bepaalde periode vast tegen een hogere rente. Het nadeel is dat je minder flexibel bent, omdat je het geld niet kunt opnemen als bijvoorbeeld je auto kapotgaat", zegt Samsom, die ook bekendstaat als blogger Finance Queen.

"Een andere manier is door een spaarrekening te openen bij een buitenlandse bank. Zelf heb ik een rekening bij een Franse bank, waar ik 0,65 procent rente krijg. Niet veel, maar nog altijd 65 keer meer dan bij de Rabobank. Maar doe dat zeker niet roekeloos. Kijk of het depositogarantiestelsel op orde is. Dat is hoe je geld verzekerd is als de bank failliet gaat. Kies ook bij voorkeur voor een bank in een Euroland. Anders heb je als het misgaat namelijk te maken met wisselkoersen en dat kan nadelig uitpakken."

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2022?

Er geldt geen limiet voor hoeveel geld je op een spaarrekening mag hebben. Wel kun je rekening houden met bepaalde drempels, zodat je niet in de knel komt met vermogensbelasting, uitkeringen of toeslagen. De belastingvrije voet is in 2022 voor een alleenstaande 50.650 euro. "Heb je meer vermogen, dan moet je vermogensbelasting betalen", zegt Samsom. "Voor partners is dit bedrag het dubbele."

Heb je een bijstandsuitkering en ben je samenwonend of heb je kinderen, dan mag je spaargeld niet meer zijn dan 13.010 euro. "Anders word je gekort op je uitkering. Hierbij telt ook het spaargeld van je kinderen tot achttien jaar mee." Voor alleenstaanden is de grens 6.505 euro.

Ook als je toeslagen krijgt, mag je niet te veel geld op je spaarrekening hebben staan. De vermogensgrens voor huurtoeslag is 31.747 euro voor alleenstaanden en 63.494 euro voor partners. De zorgtoeslag is 120.020 euro voor alleenstaanden en 151.767 euro voor partners.

Hoeveel spaargeld heeft een Nederlander gemiddeld?

Statistiekbureau CBS probeert ieder jaar de financiële gegevens van Nederlanders in kaart te brengen. Uit de laatst gepubliceerde data blijkt we gemiddeld 42.300 euro aan spaargeld hebben. Dat is natuurlijk een vertekend beeld, omdat dit getal al snel omhoog wordt gestuwd door mensen met heel veel spaargeld.

Daarom is het beter om te kijken naar de mediaan. Dat is het middelste getal. De helft van de Nederlanders heeft dus meer en de andere helft heeft minder spaargeld dan de mediaan. De mediaan voor spaargeld van Nederlanders is 14.900 euro.

“Met de huidige inflatie wordt je spaargeld sneller minder waard. Dan is het extra belangrijk om naar je geldzaken te kijken.” Sabine Samsom, financieel coach

Kan ik met de huidige inflatie beter sparen of beleggen?

Het Nibud vindt het altijd belangrijk dat mensen een buffer hebben waar ze direct aan kunnen komen", laat een woordvoerder weten. "Met de Buffer Berekenaar kunnen mensen uitzoeken hoe groot die buffer kan zijn. Heb je geld bovenop je buffer? Dan kun je kijken of dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen, te investeren of mee te beleggen."

Daar sluit Samsom zich bij aan. "Kijk eerst naar je persoonlijke situatie en wensen. Met de huidige inflatie wordt je spaargeld sneller minder waard, dan is het extra belangrijk om naar je geldzaken te kijken. Heb je een langetermijndoel, dan ben ik zeker een voorstander van beleggen. Beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn en je hoeft het ook niet met veel geld te doen. Belangrijk is wel dat je je geld goed spreidt, anders loop je te veel risico."