Het aantal mensen dat interesse heeft in een lening neemt toe, maar de rente stijgt. Hoe verstandig is het om geld te lenen? En waar moet je op letten?

Het aantal mensen dat een lening aanvraagt is de afgelopen tijd toegenomen, constateert vergelijkingsplatform Geld.nl. Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij die site: "Het aantal aanvragen ligt bij ons hoger dan vorig jaar, maar is nog niet op het niveau van voor corona."

Vooral hoge leenbedragen (tussen de 25.000 en 75.000) worden vaker aangevraagd, net als lage bedragen (tussen de 1.500 en 10.000 euro). Bij de tussenliggende bedragen ziet Bulthuis juist een afname. "Door de stijgende prijzen zijn bijvoorbeeld verbouwingen duurder geworden. Dus als je daar geld voor nodig hebt, is dat waarschijnlijk meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd zijn mensen door de hoge energieprijzen en de inflatie juist voorzichtiger geworden met het afsluiten van leningen."

Maar hoe aantrekkelijk het ook lijkt om een som geld te hebben: lenen kost natuurlijk geld. Je betaalt rente aan de bank die de lening beschikbaar stelt. En deze rente steeg de afgelopen maanden: de gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van 50.000 euro ging van 4,16 procent begin januari naar 5,19 procent in augustus, blijkt uit de Datamonitor Lenen van Geld.nl.

"Als je nu een lening van 10.000 euro aanvraagt, zijn de maandlasten daarvan veel hoger dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Dat maakt het minder aantrekkelijk." Bulthuis: "Sinds deze zomer zijn er bovendien strengere leennormen om consumenten te beschermen tegen de inflatie. Mensen kunnen daardoor minder of soms helemaal niet meer lenen. Kijk daarom ook goed naar je eigen financiële situatie. Blijft er genoeg geld beschikbaar om de lening te betalen?"

"Zorg ervoor dat je weet wat een lening kost", zegt ook Yolanda Bieckmann, woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). "Iedere kredietverstrekker moet een 'krediettabel' hebben. Hierdoor kun je, door alleen te kijken naar het jaarlijks kostenpercentage, een goede vergelijking maken van de goedkoopste en de duurste kredietverstrekker."

Risico's van leningen

Wil je een lening aanvragen, controleer dan altijd of de aanbieder een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. Zo'n vergunning is verplicht.

Ook zegt AFM dat je een kredietverstrekker nooit vóóraf geld moet betalen. "We ontvangen regelmatig signalen van consumenten die geld moeten betalen, maar uiteindelijk geen lening krijgen. Het gaat dan zogenaamd om een verzekeringspremie of om administratiekosten. Deze illegale kredietaanbieders bieden vaak leningen aan die niet zijn toegestaan en verstrekken uiteindelijk de lening helemaal niet", zegt Bieckmann.

"Consumenten horen na betaling van de kosten vervolgens niets meer van de kredietaanbieder. Of ze krijgen een bericht dat de aanvraag is afgewezen en zijn vervolgens hun geld kwijt. Soms probeert de kredietaanbieder de consument met een smoes nog meer geld te laten betalen."

Snel geld lenen: een minilening of een flitskrediet

Wil je snel beschikking hebben over geld? Dan kun je een zogenoemd flitskrediet afsluiten. Die heeft een looptijd van minder dan drie maanden en moet snel worden terugbetaald. Het Nibud adviseert op zijn website om goed na te denken als je hier gebruik van wil maken. "Als het echt nodig is, is rood staan een minder dure optie. Zo kost 150 euro rood staan, tegen 10 procent gedurende 21 dagen, minder dan 1,50 euro. Dit is veel minder dan de 25 euro die sommige partijen vragen voor bijvoorbeeld een spoedboeking of een garantiestelling."

Aanbieders van deze flitskredieten vallen onder het toezicht van de AFM en moeten ook een vergunning hebben. "Alle verplichte kosten bij het afsluiten moeten in een rentepercentage worden omgerekend. Dit mag niet meer zijn dan 10 procent per jaar", schrijft het Nibud.