Wat kost het versturen van een pakketje?

Vraag jij je ook weleens af hoeveel je betaalt voor een product of dienst en waar die prijs op gebaseerd is? Hoe komt zo'n bedrag tot stand? In deze serie lichten we verschillende zaken uit. Deze keer: hoeveel kost het als je een pakketje wil versturen?

Door Peter Olsthoorn

Net als veel andere diensten, heeft ook de post te maken met inflatie. Marktleider PostNL kondigde afgelopen zomer dan ook aan zijn tarieven te verhogen.

CEO Herna Verhagen benadrukte dat de hoge inflatie tot hogere brandstofprijzen en arbeidskosten leidt. "We nemen extra maatregelen om de kosten te beheersen", zei de topvrouw in een verklaring. Maar het bedrijf kan de kostenstijging niet compenseren met enkel efficiëntie en een hogere productiviteit.

De gemiddelde prijs voor het versturen van een binnenlands pakket van een bedrijf naar een consument nam vorig jaar met 6,7 procent toe tot 3,66 euro. Deze kosten stijgen volgens hoogleraar e-commerce Cor Molenaar dit jaar en vooral volgend jaar waarschijnlijk harder.

"Dit is zo niet vol te houden", zegt Molenaar. "Dat geldt met name voor de 'gratis bezorging' die veel bedrijven bieden, want die bestaat niet. Zeker niet met deze inflatie die tot loonstijging leidt en de grotere druk om de milieubelasting te verminderen."

Hoeveel pakketjes versturen en ontvangen we?

En dat gaan wij dus merken in de prijs: want we ontvangen én versturen heel wat pakketjes. In 2021 bedroeg het het aantal bezorgde pakketten 650 miljoen, een groei van 25 procent tegenover 2020, staat in de postmonitor van 2021 van Autoriteit Consument & Markt.

Van al die pakketjes werden er 500 miljoen bezorgd door bedrijven bij consumenten. Zo'n 21 miljoen pakketten werden door consumenten verstuurd. Dat is ruim 3 procent van het totaal.

De meeste pakketten worden bezorgd door PostNL en DHL. Samen bezitten deze twee bedrijven grofweg 90 procent van de markt.

PostNL heeft met ruim vierduizend servicepunten de meeste servicepunten van alle pakketvervoerders. DHL staat met ruim 3.500 servicepunten op de tweede plek. Overige pakketvervoerders hebben er rond de vijftienhonderd of minder. Andere grote pakketdiensten in Nederland zijn DPD, UPS en GLS.

Wat kost het als je een pakketje wil versturen?

Volgens genoemde monitor betaalden consumenten in 2021 gemiddeld ruim 5 euro per verzonden pakket. De prijs is afhankelijk van het gewicht en afmetingen. De aanbieders hanteren andere indelingen, snelheden en verzekeringen, en bezorgen al dan niet aan huis. We zetten de tarieven van drie (grote) bezorgdiensten op een rij:

Brievenbuspakket

DPD 3,90

DHL 3,95

PostNL 4,10

0-10 kilo

DHL 5,75

DPD 5,60

PostNL 6,75

10-20 kilo

DHL 8,75

DPD 9,50

PostNL 13,00

Zijn er ook nog meer opties?

Ja, die zijn er. Bijvoorbeeld via Mondial Relay, een Frans bedrijf dat in Nederland snel uitbreidt maar niet thuisbezorgt. Inmiddels zijn er duizend bezorg- en afhaalpunten. In bijvoorbeeld Amsterdam zijn er al dertig en in veel kleinere gemeenten twee tot drie.

Tarieven beginnen hier bij 4 euro voor pakketten tot 500 gram. Bij 5 kilo gewicht betaal je 4,75 euro. De bezorgtermijn is drie werkdagen.

Hetzelfde geldt voor Homerr, dat ook werkt met bezorg- en afhaalpunten en bekend is via webshop Vinted. Homerr werkt naar eigen zeggen met een "sociaal netwerk van BuurtPunten en ServicePunten".

Het netwerk groeit snel, vooral met winkels die ook voor andere bezorgdiensten werken. De bezorgtijd is drie tot vijf dagen. De tarieven beginnen hier bij 3,70 euro en zijn gebaseerd op afmetingen van pakketten.

