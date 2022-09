Praten over geldproblemen doen we liever niet. Dus wat te doen als je vermoedt dat een dierbare de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen? Hoe kan je helpen en hoe maak je het onderwerp tóch bespreekbaar?

Het Nibud verwacht dat momenteel een op de drie huishoudens worstelt met het rondkrijgen van de begroting. Dit betekent dat we waarschijnlijk allemaal wel iemand kennen met financiële problemen.

Maar hoe weet je of iemand daadwerkelijk geldproblemen heeft? "Zolang iemand nog op vakantie kan of uit eten gaat, hoef jij je geen zorgen te maken", zegt Gabriëlla Bettonville van het Nibud. "Probeer dus te achterhalen of degene niet meer naar verjaardagen gaat, geen uitjes meer plant, niet meer gaat sporten en vooral veel thuiszit. Mensen met financiële problemen kruipen vaak in hun schulp, want alles kost geld. Contact gaan ze het liefst uit de weg."

Laat mensen met geldproblemen eigen verantwoordelijkheid behouden

Het onderwerp geld is nog steeds een moeilijk onderwerp om aan te snijden. Laat staan als het over geldproblemen gaat. "Schaamte maakt het een gevoelig onderwerp. Maar het feit dat momenteel veel mensen het financieel zwaar hebben, kan de opening tot een gesprek wel vergemakkelijken", zegt Christian Meijer van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken.

"Je kan het aankleden door te praten over het nieuws: 'Alles is zo duur. Hoe is dat voor jou?' Zo houd je het in de sfeer van koetjes en kalfjes. Dit kan helpen het gesprek aan te gaan", aldus Meijer.

Erover praten kan al opluchting geven maar hoe kun je iemand met financiële misère daadwerkelijk bijstaan? Geld geven lijkt zowel Meijer als Bettonville geen structurele oplossing. "Het is ook niet goed voor je relatie met diegene", meent Bettonville.

"Het is belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid behouden. Ook als je helpt met iemands financiële situatie in kaart te brengen, hoor je de zaken niet uit handen te nemen. Dat kan ook fout gaan en dan krijg jij de schuld. Zo creëer je nog meer problemen."

Denk een beetje mee

Aanbieden om mee te kijken en meezoeken naar de juiste hulp is volgens beide experts het meest constructief. "'Zal ik die lastige brief meelezen? Zal ik meezoeken naar de juiste informatie over hoe jij je financiële situatie weer onder controle krijgt?' Vaak zijn mensen met geldproblemen door de stress het overzicht kwijt", legt Meijer uit.

"En wijs ze op websites als Nibud en Wijzer in Geldzaken, waar handige informatie op staat. Ook Geldfit is een site waar ze je goed doorverwijzen naar de juiste plek bij gemeenten, banken en energiemaatschappijen om hulp te krijgen."

Bettonville denkt dat iemand met geldproblemen het heel fijn kan vinden als je helpt. Duik bijvoorbeeld eens samen in de energietoeslagregeling en zoek uit bij welk loket van de gemeente je kunt aankloppen.

"Of bel namens diegene", tipt Bettonville. "Ga maar eens bellen als het over jezelf gaat; dat is moeilijk. Je kunt het niet voor hen oplossen, maar wél zorgen dat er hulp komt. Of het nou om een familielid, een vriendin of een collega gaat; iedereen die in de financiële problemen zit, is gebaat bij iemand die met hen meedenkt."