De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen, en geeft het Nibud tips.

Inkomsten: 300 euro per maand

Stagevergoeding: 300 euro

Zorgtoeslag: 111 euro (dit gaat naar haar ouders)

Uitgaven: +/- 337 euro per maand (haar ouders betalen de rest)

Kamerhuur: 570 euro inclusief gas, water, elektriciteit en internet (dit betalen haar ouders)

Collegegeld: 184 euro (dit betalen haar ouders)

Zorgverzekering: 150 euro (dit betalen haar ouders)

Telefoon: 10 euro (dit betalen haar ouders)

Eten: +/- 200 euro (zolang ze op kamers woont, betaalt ze dit zelf)

Reiskosten: +/- 17 euro

Kleding en leuke dingen: +/- 100 euro

Abonnementen Spotify en Videoland: 20 euro

Studieschuld: geen

"Ik ben vierdejaarsstudent journalistiek in Ede. Eigenlijk woon ik bij mijn ouders, maar vanaf september zit ik een half jaar op kamers in Utrecht voor een stage. Vorig jaar woonde ik ook een half jaar in Amsterdam voor een stage. Dat viel helaas middenin de lockdownperiode. Doordeweeks werkte ik alleen maar en in het weekend ging ik terug naar huis."

"Mijn ouders betalen al mijn studiekosten, ook de huur tijdens mijn stages. Als ik uit huis had willen gaan, hadden ze dat ook betaald. Dat doen ze ook voor mijn broer in Den Haag. Maar Ede is goed aan te rijden en ik vind het niet zo'n leuke studentenstad. Bovendien is een kamer duur. Daarom vind ik het niet nodig om uit huis te gaan. Zo bespaar ik mijn ouders toch veel geld."

Twijfels



"Toen ik ging studeren, koos ik ervoor om dicht bij huis te blijven. Maar tijdens mijn studie leerde ik nieuwe mensen kennen, waarvan de ene helft in Ede woont en de andere helft niet. Ik heb weleens getwijfeld om op kamers te gaan, want ik vond het toch wel gezellig. Maar toen kwamen er ook nog twee coronajaren, wat het helemaal overbodig maakte."

Baantje kwijt

"Nu woon ik dus een paar maanden in Utrecht. Zolang ik op kamers woon, betaal ik mijn eigen boodschappen van mijn stagevergoeding. Ik heb door de jaren heen verschillende bijbaantjes gehad, maar nu even niet. De laatste bijbaan was bij de GGD, waar ik bron- en contactonderzoek deed. Dat kon vanuit huis en betaalde goed, dus dat was superchill. Maar toen de coronapiek voorbij was, verloor ik die baan. Nu wil ik me vooral richten op mijn stage. Al zoek ik misschien nog een bijbaantje voor in het weekend."

Vrij studentenleven

"Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ik zo'n vrij studentenleven heb en dat ik geen studieschuld opbouw. Ik weet hoe goed ik het heb. Ik ken genoeg studenten die moeilijker kunnen rondkomen."

"Ik vind het wel kwalijk dat wij geen basisbeurs hebben gehad. Ik heb niks te klagen, maar als ik die had gekregen was ik misschien toch op kamers gegaan. Zo dompel je je toch meer onder in het studentenleven en bouw je een nieuw leven en netwerk op."

Marion van het Nibud:

"Als je op jezelf gaat wonen, krijg je allerlei vaste uitgaven: huur, energie, woonverzekeringen, boodschappen enzovoort. Om daaraan te wennen, kun je je ouders alvast een bijdrage betalen. Zo krijg je ook meteen zicht op hoeveel je overhoudt voor je eigen uitgaven, zoals je zorgverzekering, kleding en abonnementen. Als je ouders geen bijdrage nodig hebben, kunnen ze het misschien voor je sparen. Zo bouw je een startkapitaal op."

"Wil je weten waar je geld blijft? Wees eerlijk! Schrijf echt alles op, ook die koffie op het station en dat scooterritje. Natuurlijk moet je leuke dingen doen. Maar als je ergens op kunt besparen, is dat het eerste. Neem je eigen eten mee naar het park, in plaats van buiten de deur te lunchen. Of nodig vrienden thuis uit, in plaats van op het terras. Ook kun je abonnementen op Spotify en Videoland delen met huisgenoten."

