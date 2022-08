De boodschappen worden duurder, net als energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips.

Nadine (23) krijgt een bijdrage van haar ouders. Nadine (23) krijgt een bijdrage van haar ouders. Foto: Eigen foto

Totale inkomsten per maand: 1.542 euro



Studielening: 100 euro

Loon: ongeveer 500 euro (verschilt per maand)

Bijdrage ouders: 495 euro

Zorgtoeslag: 111 euro

Huurtoeslag: 336 euro

Totale uitgaven per maand (vanaf september): 1.517,50 euro

Huur: 683 euro

Energie en water: 160 euro

Collegegeld: 184 euro

Zorgverzekering: 113 euro

Eten: 200 euro

Sportabonnement: 17 euro

Telefoon en internet: 7,50 euro

Ov: ongeveer 10 euro

Kleding en leuke dingen: 100 euro

Afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting: 43 euro

Studieschuld tot nu toe: 15.832 euro

"Op dit moment heb ik een tussenjaar. Ik zit in het bestuur van de studentenvereniging A.S.V.Gay voor lhbtiq+ studenten. Over een maand begin ik aan een master sociale wetenschappen. Ik heb nu vier jaar gestudeerd en de master duurt nog eens twee jaar."

"Ik kom rond van een lening, een bijdrage van mijn ouders en werk. Tijdens de coronaperiode leende ik meer dan nu, omdat ik mijn horecawerk verloor en m'n bachelor afrondde. Nu ben ik oppas en zit ik bij de studentenvakbond ASVA."

Twee banen naast de studie nodig

"Mijn bestuurswerk loopt binnenkort af. Maar de twee banen wil ik naast mijn master blijven doen. Dat betekent dat ik minder tijd heb voor m'n studie, maar ik heb het geld hard nodig."

"Oppassen doe ik de ene week drie keer en de andere week één keer. Bij ASVA werk ik één dag per week voor het onderzoeksbureau. Daar voer ik allerlei onderzoeken over studentenonderwerpen uit."

Ouders dankbaar voor hulp

"Mijn ouders hebben mijn hele leven gespaard voor mijn studie. Daar betalen ze nu hun bijdrage van. Ik ben ze er heel dankbaar voor, anders had ik meer moeten lenen. Vergeleken met vrienden is mijn studieschuld vrij laag."

"Maar het telt straks wel mee voor m'n hypotheek. En het zit toch de hele tijd in m'n hoofd. Het geeft me het gevoel dat alles zo snel en goedkoop mogelijk moet, en dat ik geen leuke dingen mag doen. Veel mensen denken dat studenten alleen maar feesten, maar ik ken genoeg mensen met een burn-out."

Meteen aflossen na de studie

"Ik hoop dat mijn studieschuld straks niet hoger is dan 20.000 euro. Na mijn studie wil ik direct gaan werken en beginnen met aflossen. Want straks komt er ook nog rente bovenop, waardoor je schuld alleen maar groeit. Ik wil er zo snel mogelijk van af zijn."

Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Marion Weijers is adviseur publieksvoorlichting bij het Nibud. Foto: Nibud

Marion van het Nibud:

"Zonder haar werk zou Nadine niet rond kunnen komen. Haar vaste lasten zitten op 1.200 euro per maand. En dat is nog zonder boodschappen, kleding en leuke dingen. Mocht het niet altijd lukken om genoeg te werken: via Mijn DUO kun je iedere maand bepalen wat je die maand wilt lenen. Dat kan dus ook eens wat meer of minder zijn."

"Als je wilt sparen, kun je elke maand automatisch hetzelfde bedrag naar je spaarrekening overmaken. Daarnaast kun je extra geld overmaken. Zo bouw je een spaarpotje op, zonder dat je het merkt. Vaak kun je op je spaarrekening ook spaardoelen aanmaken. Je laat het geld voor je droomreis toch minder snel terugboeken om bijvoorbeeld nieuwe schoenen te kopen."

