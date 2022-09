We zijn nu nog volop aan het genieten van de zomer, maar over een paar maanden staan de feestdagen alweer voor de deur. Misschien wil je er liever nog niet aan denken, maar het kan geen kwaad om dat wél te doen. Nu alvast je inkopen doen scheelt namelijk een hoop in je portemonnee.

Volgens budgetblogger Iris Newman stijgen de prijzen in december aanzienlijk. "Met name voor kinderspeelgoed betaal je vlak voor Sinterklaas meer. Mijn dochter wilde vorig jaar het bordspel Mr. Bucket. Vlak voor Sinterklaas betaal je daar 33 euro voor, terwijl het veel eerder in het jaar maar 11 euro kost. De prijs gaat dus drie keer over de kop."

"Retailers weten donders goed dat iedereen kinderspeelgoed gaat kopen", zegt Newman. "Ze doen dan net alsof ze leuke aanbiedingen hebben, maar als je echt heel specifiek naar de prijs kijkt, zie je dat je beter nu kunt beginnen, want dan bespaar je zeker een derde of de helft van de prijs."

“Als een product schaarser wordt, gaat de prijs omhoog. Daar ga je nu ook last van krijgen tegen de tijd dat het december is.” Iris Newman, budgetblogger

Het zijn niet alleen de prijzen die heel hard gaan. De levertijd is ook steeds minder gegarandeerd, zegt financieel expert Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy. "De kans bestaat dus dat je met lege handen staat. De prijzen stijgen op alle niveaus: vervoerskosten, energiekosten. Het leven is in de afgelopen vier maanden significant duurder geworden, dat moet ook worden doorberekend in de kostprijs."

Ook de containercrisis speelt een rol, zegt Newman. "Al is het mogelijk minder erg dan vorig jaar. Vorig jaar waren veel producten daardoor niet leverbaar rond de feestdagen. Als een product schaarser wordt, gaat de prijs omhoog. Daar ga je nu ook last van krijgen tegen de tijd dat het december is."

Let op aanbiedingen rond Black Friday

Hoe zit het dan eigenlijk met Black Friday? Newman: "Je kunt erop wachten, maar in sommige gevallen zijn die acties schijn. Als je kinderen hebt, moet je natuurlijk op verlanglijstjes wachten, dus het is misschien niet 100 procent mogelijk om alles vooraf te kopen. Dan is het een goed moment om Black Friday mee te pakken. Maar bedenk wel dat Black Friday dicht bij Sinterklaas ligt. Het kan goed zijn dat je bestelling te laat binnenkomt."

"Voor elektronica kun je vaak wel wachten op Black Friday", zegt Faber-Versluis. "Maar het is alleen handig als je de prijzen in de gaten hebt gehouden en je wat op het oog hebt. Dan weet je of iets een goede aanbieding is of dat het meevalt."

Vergelijk prijzen en stel alerts in

Op tijd inkopen doen is sowieso een aanrader, vindt Faber-Versluis. "Dan kan je nog verschillende uitverkopen meepakken. Wat maakt het uit of je het nu koopt of tijdens Kerst of Sinterklaas? Nu scheelt het de helft, straks moet ik nog maar zien of ik het kan vinden. En als je gedurende het hele jaar cadeaus koopt, spreid je de kosten, dat vinden veel mensen ook wel prettig."

"Een goede tip is om op vergelijkingswebsites te kijken wat de laagste prijs is geweest in het afgelopen jaar", zegt Newman. "Zo kun je zien of een aanbieding ook daadwerkelijk een goede deal is."

Vind je het lastig om nu al te gaan kopen? "Ga dan in ieder geval alvast een lijstje maken met wat je voor iedereen wil kopen, zodat je de prijzen een beetje in de gaten kunt houden", tipt Faber-Versluis. "Dan kun je bijvoorbeeld een alert aanzetten en zie je het vanzelf als een product ergens in de aanbieding is."