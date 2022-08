In het midden van het land worden de broodtrommels weer klaargemaakt en de rugzakken gevuld. De regio Midden is deze week de eerste regio waar de scholen weer beginnen. En o ja, er moeten ook nog nieuwe gymschoenen komen. Kun je slim besparen op schoolkosten?

Als ouder betaal je in Nederland geen lesgeld voor schoolgaande kinderen tot achttien jaar. Maar dat betekent niet dat je helemaal geen kosten maakt.

Kinderen op de middelbare school ontvangen vaak een lijst met benodigdheden voor het schooljaar. Van een grafische rekenmachine tot woordenboeken en vaak ook nog meerdere schriften. Dat kan al met al best in de papieren lopen.

“Realiseer je dat eind september, begin oktober alles in de uitverkoop gaat.” Minke van Kuijen, budgetblogger

"Natuurlijk moet je genoeg schrijfmateriaal hebben", zegt Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda. "Maar realiseer je dat eind september, begin oktober alles in de uitverkoop gaat. Koop nu een paar schriften en de rest over een maand met 50, 60 of soms zelfs 70 procent korting."

En een agenda? Zelf kocht Van Kuijen haar laatste exemplaar - een datumloze agenda - op online marktplaats Vinted. "Er zijn een paar pagina's uit, maar ik heb daar geen last van. Ik betaalde een derde van de oorspronkelijk prijs." Ook schoolagenda's gaan de komende tijd in de uitverkoop. "Als je een paar weken op een andere manier kunt overbruggen, kan dat schelen", aldus Van Kuijen.

Gymschoenen te klein?

Een terugkerende kostenpost voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd: gymschoenen. De voeten van je kinderen blijven maar groeien. "Veel winkels - denk aan Scapino, Bristol, dat soort zaken - hebben nu gymschoenen voor basisschoolkinderen in de aanbieding", zegt Van Kuijen. Ze adviseert om in (online) reclamefolders te kijken waar de beste prijzen zijn.

Iris Newman van budgetplatform One Broke Girl voegt daaraan toe: "Koop ook meteen een maat groter, nu ze in de aanbieding zijn. Ze groeien er zo uit. En kijk alvast vooruit wat je verder in het kalenderjaar nodig hebt. Als je wil besparen, moet je drie tot vier maanden vooruitkijken op de kalender. Zijn er al sinterklaas- of kerstaankopen die je nu kunt doen?"

Newman is ook fan van Vinted en tweedehands spullen. "Een peuterrugzakje is al gauw te klein als je kind naar de basisschool gaat. Kijk eens op online marktplaatsen, dat scheelt veel geld." Ook adviseert ze om niet de mooiste spullen te kopen van de hipste merken. "Het gaat er snel doorheen en ziet er al gauw niet meer mooi uit. Dus koop niet de modieuze schriftjes of de mooiste pennen."

Besparen op de lunchtrommel

Heb jij nog kinderen in de basisschoolleeftijd en maak je elke ochtend een lunchtrommeltje? Dan kun je daar ook prijsbewuste keuzes maken, zegt Van Kuijen. "Vaak worden er voorverpakte producten meegegeven. Maar vaak is het goedkoper om iets te kopen dat niet voorverpakt is, en nog beter voor het milieu ook."

Daarbij kun je volgens Van Kuijen denken aan nootjes. Niet in een apart zakje dus, maar zelf wat nootjes uit een grotere zak halen. Ook een snackkomkommer is veel duurder dan zelf even een losse komkommer snijden. "Dit zijn dingen waar je vlug op kunt besparen. Dat scheelt zo tientallen euro's per week."

“Maar waar je niet op moet besparen, is een goede broodtrommel en een goede beker.” Iris Newman, budgetblogger

Newman vult aan: "Je hoeft niet per se dat pakje drinken mee te geven, of zo'n hippe fles waarbij water een smaakje krijgt. Maak een beker met een klein beetje ranja, dan heb je voor minder dan een euro al een hele fles siroop." Newman geeft haar kinderen groente en fruit mee in plaats van voorverpakte koekjes. Ze koopt dat soms met behulp van bespaarapp Too Good to Go.

"Maar waar je niet op moet besparen, is een goede broodtrommel en een goede beker", lacht ze. "Je hebt het liefst eentje die langer meegaat. En een drinkbeker die lekt? Geloof me, dat wil je niet."

Ouderbijdrage en schoolkosten In Nederland betaal je tot achttien jaar geen lesgeld. Wel hebben scholen vaak een vrijwillige ouderbijdrage die wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes en sportdagen. Deze is niet verplicht.

'Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen', aldus de overheid.

Maakt jouw school gebruik van digitale leermiddelen? Dan hoef je die niet zelf aan te schaffen. "Scholen mogen niet van ouders eisen dat zij een laptop of tablet kopen voor hun kind. Ouders mogen omgekeerd ook niet eisen dat de school tablets en laptops heeft", staat op de site van de overheid.

Op de middelbare school lopen de kosten iets op. Lesgeld blijft weliswaar gratis, net als leerboeken, lesmateriaal en eindexamenbundels. Maar een rekenmachine, atlas, gymkleding en woordenboeken komen vaak voor eigen rekening.

Kun je deze kosten niet betalen? Sommige scholen hebben zelf ondersteuning voor ouders die het financieel niet kunnen dragen of de gemeente stelt geld beschikbaar. Ook kun je je wenden tot Sam&. Dat is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze stichtingen helpen ouders als ze moeite hebben om rond te komen.