Er blijven mogelijk honderden miljoenen euro's aan zorgtoeslag liggen. Dat stelt vergelijkingssite Independer op basis van gegevens van de Belastingdienst. Tot en met 31 augustus is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen over 2021, maar lang niet iedereen die daar recht op heeft, weet of doet dat.

In 2021 werd in totaal al voor zo'n 5,3 miljard euro aan zorgtoeslagen uitgekeerd aan 4,7 miljoen mensen. Een flink bedrag, maar volgens berekeningen van Independer blijft er mogelijk zo'n 100 tot 500 miljoen euro op de plank liggen omdat het niet wordt aangevraagd. Mensen die recht hebben op een zorgtoeslag, kunnen dat tot eind deze maand doen.

De vergelijkingssite baseert zich voor de berekening op de laatste bekende gegevens uit 2018. Daaruit bleek dat een op de tien gerechtigden de zorgtoeslag liet liggen. Deze cijfers komen overeen met de huidige situatie. Bij een gemiddelde zorgtoeslag van 1.127 euro op jaarbasis in 2021 komt dat neer op zo'n 500 miljoen euro.

"Het bedrag kan lager liggen dan 500 miljoen, omdat juist mensen met een lage tegemoetkoming het niet de moeite waard vinden om zorgtoeslag aan te vragen. Maar het kan ook zijn dat mensen recht hebben op een hoog bedrag, maar niet weten dat zorgtoeslag bestaat", aldus Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag? Vanaf achttien jaar betaal je je eigen zorgverzekering. Voor het aanvragen van een zorgtoeslag, moet je dus minimaal achttien jaar zijn en beschikken over een Nederlandse zorgverzekering.

Je mag niet te veel vermogen op je bankrekening hebben. In 2021 niet meer dan 118.479 euro voor een alleenstaande, 149.819 euro als je ook een toeslagpartner hebt. In 2022 ligt deze grens op 120.020 euro (alleenstaande) en 151.767 euro (met toeslagpartner).

Je inkomen mag niet te hoog zijn. In 2021 niet hoger dan 31.138 euro (alleenstaande) of 39.979 euro (met een toeslagpartner). In 2022 liggen deze bedragen iets hoger: 31.998 euro en 40.944 euro.

Een op de tien vraagt zorgtoeslag niet aan

De overheid heeft deze maand een campagne gelanceerd om mensen te wijzen op hun recht op zorg- en huurtoeslag. Vaak verandert er iets in de persoonlijke situatie van mensen - ze worden achttien, gaan met pensioen, gaan uit elkaar of veranderen van baan - waardoor ze geld laten liggen.

"Zo'n 10 procent vraagt geen toeslag aan. We proberen dat percentage omlaag te brengen", zegt Nicole Reijnen, woordvoerder bij het Ministerie van Financiën. Er wordt gekeken naar de reden waarom het niet wordt aangevraagd, vertelt ze.

"Dat zijn heel uiteenlopende redenen. Mensen begrijpen de informatie niet, zijn laaggeletterd, niet op de hoogte van de mogelijkheid of ze vergeten het op tijd aan te vragen", zegt ze. "Ook zelfstandigen vragen de toeslagen niet altijd aan. Dat heeft allerlei redenen, maar onder andere omdat ze bang zijn dat ze te veel verdienen en achteraf terug moeten betalen."

Ook jongeren zijn een bekende groep. Dit voorjaar bleek uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken dat bijvoorbeeld jongeren geld laten liggen. Zo had 10 procent van de ondervraagde mbo-studenten geen zorgtoeslag aangevraagd.

Toeslagen zelf aanvragen

Toeslagen moet je actief aanvragen op Mijn toeslagen. Je moet ze ook weer stopzetten op het moment dat je er geen recht meer op hebt. "Vraag je huurtoeslag of zorgtoeslag van 2021 aan? Dan krijg je automatisch ook toeslag in 2022. Controleer daarom ook je gegevens voor 2022", raadt het ministerie aan.

Verandert er iets in je persoonlijke situatie - je krijgt bijvoorbeeld een baan waar je meer verdient - dan moet je zelf controleren of je nog recht hebt op toeslag en je hiervoor afmelden. Op de site van de Belastingdienst kun je met behulp van een proefberekening zien of je recht hebt op (zorg)toeslag.