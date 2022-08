Het is een hete en droge zomer. Sommige reisbestemmingen in Zuid-Europa zijn gortdroog en bosbranden bedreigen in bepaalde gevallen campings en andere vakantielocaties. Wat als je onverwachte kosten moet maken op vakantie of je bestemming wil wijzigen? In het ergste geval ben je je geld kwijt.

In het Franse departement Gironde woedt sinds woensdag een grote bosbrand. Er ging al 6.800 hectare bos in vlammen op. Daarnaast is de snelweg A63, die door het gebied loopt, deels afgesloten. Ook werden er al meer dan tienduizend mensen geëvacueerd, onder wie vakantiegangers.

Twee weken geleden moesten er in Frankrijk al zo'n vierhonderd campinggasten uit de Gorges du Verdon worden geëvacueerd vanwege naderende vlammen. De ANWB waarschuwde afgelopen week ook voor een grote bosbrand in het noorden van Spanje, in de provincie León. Een onbezorgde vakantie kan dan uitmonden in een reis met onverwachte kosten. Wat regelt de verzekering bij evacuatie door een bosbrand?

“Als verzekeraar bekijken we of de extra gemaakte kosten reëel zijn. Het moet op dat moment een veilig en gelijkwaardig alternatief zijn voor je eerdere verblijf.” Sanne Over, woordvoerder ANWB

"Er kunnen twee situaties van toepassing zijn", legt woordvoerder Sanne Over van de ANWB uit. "Als je een pakketreis hebt via een reisorganisatie, maak je geen eigen kosten. De reisorganisatie is in dat geval verantwoordelijk voor vervangend onderkomen en vervoer." Dat ligt anders als je zelf je reis hebt geboekt. "Dan ben je afhankelijk van je reisverzekering en moet je de kosten daar declareren."

"Als verzekeraar bekijken wij of de extra gemaakte kosten reëel zijn. Het moet op dat moment een veilig en gelijkwaardig alternatief zijn voor je eerdere verblijf", zegt Over. "Als je de kosten maakt in overleg met onze alarmcentrale, worden onkosten door calamiteiten altijd vergoed. Als er geen contact is geweest, wordt het niet direct afgewezen, maar is het afhankelijk van de situatie."

Hou informatie van autoriteiten in de gaten

Dat ziet ook Bas Knopperts, verzekeringsexpert bij vergelijkingssite Independer. "Hou altijd de informatie van de autoriteiten in de gaten. Als je vanuit de autoriteiten hulp aangeboden krijgt in verband met een noodsituatie, hoef je natuurlijk niet eerst de alarmcentrale te bellen. Dan zal een verzekeraar niet moeilijk doen. Maar als je zelf iets moet regelen, bel dan inderdaad de alarmcentrale om te overleggen."

In theorie mag een claim afgewezen worden als je op eigen houtje zaken regelt. "Ik kan me voorstellen dat verzekeraars zaken goedkoper kunnen regelen dan jij als consument. Als iedereen het zelf doet, brengt dat de kosten mogelijk omhoog. Dat is waarschijnlijk waarom verzekeraars willen dat consumenten eerst met de alarmcentrale bellen", aldus Knopperts.

Vakantie annuleren of omboeken vanwege bosbranden

Moet je nog vertrekken naar een gebied waar bosbranden zijn? Dan kun je bij de ANWB alleen annuleren als je een annuleringsdekking hebt voor calamiteiten én er sprake is van een onvoorziene situatie, vertelt Over. Waren er al bosbranden toen je de camping reserveerde? Dan kom je waarschijnlijk niet in aanmerking voor de onkostenvergoeding van de ANWB, die actuele (verkeers)informatie omtrent bosbranden verzamelt op zijn website.

"Heb je geen annuleringsverzekering en je hebt niet via een reisorganisatie geboekt, dan ben je het geld kwijt", zegt ook Knopperts. Daarbij is ook de kleurcode van een land van belang. Is een land of regio al aangemerkt als risicoland door het ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan maak je die reis op eigen risico en zal je verzekering niet vergoeden. De kleurcodes van (vakantie)landen vind je op de site van Buitenlandse Zaken.

Achtergelaten spullen worden vergoed

En wat gebeurt er met je spullen als je halsoverkop het campingterrein moet verlaten in verband met een naderende bosbrand? "Spullen worden door ons vergoed als je deze achter moet laten en niet op kunt halen. De bagage is tot een bepaald bedrag meeverzekerd", legt Over uit.

Of en hoe dat het geval is voor jouw verzekering, staat in de polisvoorwaarden. Knopperts: "Een tent valt meestal onder bagage. Maar voor een stilstaande caravan heb je dan weer een caravanverzekering nodig."

"Ons advies is toch om altijd een reisverzekering te hebben voor onvoorziene situaties", zegt Over. "Zeker als je je reis zelf hebt geboekt. Anders kun je de kosten meestal niet verhalen. In sommige gevallen dekt de inboedelverzekering nog spullen die tijdelijk buiten de woning zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Het scheelt dus een hoop kosten en stress."