Een vriend die je al maanden geld schuldig is, een partner die nooit de etentjes betaalt, een kind dat alle cadeaus voor lief neemt. Kortom: gedoe om geld. In deze serie behandelen we elke week een nieuwe casus. Dit keer Mads (33) uit Den Haag, die na een slippertje zijn schuldgevoel probeert af te kopen.

"Mijn vriendin en ik zijn al vanaf de middelbare school samen. We gingen voor het eerst samenwonen in een studentenhuis. Toen we werk kregen, kochten we ons eerste huis", vertelt Mads (achternaam bekend bij de redactie). "Ze is de vrouw van mijn leven, maar we gingen op een gegeven moment door een heftige periode. Ik voelde me een beetje eenzaam omdat ze vaak op reis was voor werk. Via een vriend ontmoette ik een mooi, lief meisje en werd ik verliefd. Lang wist ik de boot af te houden, maar na een half jaar flirten ging ik na een feestje met haar mee naar huis."

"We besloten het bij die ene keer te laten, want ik wil mijn vriendin niet kwijt. Toen ze de volgende dag thuiskwam, merkte ze meteen dat er iets aan de hand was. Liegen is niet mijn ding, dus ik biechtte het maar gelijk op. We gingen in relatietherapie om het een plek te geven. Na een half jaar waren we daar wel klaar mee. Ik heb mijn excuses gemaakt en beloofd dat ik het nooit meer zou doen. Dat schuldgevoel wil ik mezelf ook nooit meer aandoen."

“Voordat ik was vreemdgegaan, deden we alles fiftyfifty. Maar financieel is de balans nu helemaal zoek.” Mads, betaalt alles voor zijn vriendin

"Sindsdien spaar ik kosten noch moeite om mijn vriendin in de watten te leggen. Maar inmiddels zijn we alweer een tijd verder en vind ik het eigenlijk te vanzelfsprekend geworden dat ik altijd alles betaal: etentjes, vakanties, weekendjes weg, cadeaus en dure kleren. Soms vraagt ze me om geld en dan geef ik dat, terwijl ze zelf genoeg verdient."

"Voordat ik was vreemdgegaan, deden we alles fiftyfifty. Maar financieel is de balans nu helemaal zoek. Ik durf er niets van te zeggen, omdat ik haar niet boos wil maken. Maar mijn spaargeld is er bijna doorheen en ik ben er eigenlijk wel klaar mee dat ik nog steeds moet boeten voor wat ik destijds heb gedaan. Want zo voelt het. Als financiële wraak. Hoe los ik dit op?"

'Geld gebruiken we om gevoelens te uiten'

"Geld en emotie liggen dicht bij elkaar", legt financieel psycholoog Anne Abbenes uit. "Geld gebruiken we onbewust om gevoelens als schuld, boosheid en verdriet te uiten. Terwijl geld daarvan los hoort te staan. In een relatie is het belangrijk om daarover in gesprek te gaan. Zeker als geld het reduceren van een gevoel is geworden."

"Vertel dat je je enorm schuldig voelt en dat je dit via geld hebt geuit. Bespreek ook de geldzaken. Dit gaat puur om hoe je samen de financiële relatie gaat vormgeven. Daarbij is het belangrijk aan te geven wat je nodig hebt en de ander te vragen wat diegene nodig heeft."

