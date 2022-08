De boodschappen worden duurder, net als de energie en benzine. Voor starters is het moeilijk om een huis te vinden. En studenten bouwen soms torenhoge studieschulden op. In deze rubriek vertellen jonge mensen hoe zij rondkomen en geeft het Nibud tips.

Inkomsten: +/- 1090-1600 euro per maand



Studielening: 500 euro

Salaris: +/- 500 euro - 1000 euro (soms meer)

Zorgtoeslag: +/- 90 - 100 euro (het verschilde per jaar, ze kreeg het maximale)

Uitgaven: +/- 1060-1135 euro per maand

Huur: 395 - 470 euro (voor en na een verhuizing), inclusief energie en water

Collegegeld: 167 euro

Zorgverzekering: 92 euro (met maximaal eigen risico)

Eten: 200 euro

Sportabonnement: 30 euro

Telefoon en internet: 20 euro

Verzekeringen: 20 euro

Afvalstoffenheffing: 25 euro

Afschrijving laptop en telefoon: 40 euro

Reizen (in het weekend): 20 euro

Kleren en leuke dingen: 50 euro

Studieschuld: 23.000 euro

"Na mijn eerste jaar econometrie ging ik op kamers. Mijn ouders verdienden te veel voor een aanvullende beurs, maar ze konden hun geld niet missen. Het werd maximaal lenen, óf veel werken. Ik deed het laatste, want ik wilde niet dat mijn studie m'n hele toekomst zou beïnvloeden."

"Ik leende 500 euro per maand voor mijn huur en eten. Daarnaast werkte ik zoveel mogelijk om dat bedrag terug te verdienen. Ik gaf les als student-assistent en beheerde een database op de universiteit. Ook deed ik bron- en contactonderzoek bij de GGD. En ik gaf bijles, zodat ik af en toe uit eten kon."

Weinig tijd voor studie

"Intussen werd alles duurder: het collegegeld, de huur, abonnementen, eten en drinken. Ik ontdekte de app Too Good To Go, en de afgeprijsd-bak in supermarkt. Ik sportte thuis met YouTube. En betaalde m'n collegegeld in één keer, zodat ik 50 euro korting kreeg. Kleding en meubels kocht ik tweedehands."

"Ik ben er trots op dat ik mijn schuld nu zou kunnen aflossen. Maar liever was ik hier niet toe gedwongen. Ik heb lang niet alle lessen gevolgd die ik wilde en haalde met moeite zesjes. Voor mijn studie had ik te weinig tijd. Op den duur raakte ik overspannen. Zo zou een studententijd niet moeten zijn."

Bedrag op de bank

"Ik hoef nu alleen mijn scriptie nog af te maken. Daarnaast heb ik een baan in de IT. Mijn studieschuld is 23.000 euro, dat heb ik ook op de bank staan. Wat ik daar het best mee kan doen, weet ik niet. Ik wil graag een buffer houden, maar als de rente op m'n schuld gaat stijgen kan ik misschien beter aflossen."

"Voorlopig wacht ik nog even af wat de overheid doet. Er lopen nog acties om een eerlijke compensatie van mijn generatie af te dwingen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Het voelt alsof er constant iets zwaars boven mijn hoofd hangt."

Marion Wijers van het Nibud:

"Wat goed dat Joëlle tijdens haar studieschuld ook heeft gespaard. Veel studenten lenen maximaal terwijl ze het niet nodig hebben maar maken wel alles op. Het helpt als je elke maand een deel overmaakt naar je spaarrekening."

"De meeste studenten krijgen zorgtoeslag om hun zorgverzekering te kunnen betalen. Weet dat je die tot 1 september 2022 met terugwerkende kracht kunt aanvragen over heel 2021."

"Joëlle zou ik adviseren om energietoeslag aan te vragen bij haar gemeente. Hoeveel dat is, hangt af van haar inkomen."

"Ze kan het geld het best op de spaarrekening laten staan. Zo kan ze haar studieschuld afbetalen als de rente van de lening ineens stijgt. Het is altijd goed om een buffer te hebben, zodat je niet hoeft te lenen. Met de Nibud bufferberekenaar reken je uit hoe hoog die zou moeten zijn."

