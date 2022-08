Een vriend die je al maanden geld schuldig is, een partner die nooit de etentjes betaalt, een kind dat alle cadeaus voor lief neemt. Kortom: gedoe om geld. In deze serie behandelen we elke week een nieuwe casus. Dit keer Ingelou (18) uit Rotterdam, die stiekem geld pakte van haar moeder om mee te kunnen met vriendinnen.

Ingelou (achternaam bekend bij de redactie): "Het is al vier jaar geleden, maar ik zal het nooit vergeten. Met wat vriendinnen zou ik die zaterdagmiddag naar de stad gaan om te shoppen. Ik had mijn zakgeld er al doorheen gejaagd, mijn spaarpot was leeg. Ik wilde ook graag mee, het was een van de eerste keren dat zij me meevroegen. Maar ik vond het ook weer een afgang om helemaal platzak te zijn. Stel dat ze voorstelden iets te gaan drinken op een terras? Dan kon ik toch onmogelijk niets eten of drinken en zouden ze mij misschien wel een triest figuur vinden."

"Nu wist ik dat mijn moeder geld bewaart in haar nachtkastje. Ik kwam er toevallig achter toen ik op zoek was naar paracetamol. Misschien vindt ze het fijn om wat extra's achter de hand te houden. Toen mijn ouders de zaterdagse boodschappen gingen doen, wachtte ik totdat ik ze de straat uit zag fietsen en ging toen snel naar boven, naar hun slaapkamer. Naast wat losse euro's waren er wel acht briefjes van 50 euro. Ik stopte er twee van in mijn broekzak, streek het beddengoed recht en met klotsende oksels stoof ik de trap af, het huis uit. Ik wilde niet dat ik er nog zou zijn als ze terug zouden komen."

“Nog steeds twijfel ik of ik het moet zeggen. Ze lijkt het nog steeds niet te missen. Praten zou zo opluchten, maar ik schaam me erg.” Ingelou (18)

"Die middag was een feestje: we aten patat bij een eettentje, ik kocht een grote zak met schepsnoep en een setje met oorbelletjes van 20 euro. 'Leuke oorbellen', zei mijn moeder bij thuiskomst. Op haar gezicht was niets te bespeuren waaruit bleek dat ze doorhad wat ik had gedaan, maar ik voelde me heel erg schuldig. Het geld dat ik over had, durfde ik niet terug te stoppen. Dit voor het geval ze precies zou weten hoeveel munten ze in de sok had en briefjes van tien en twintig euro zaten er zeker niet in. Dus dat bewaar ik in mijn spaarvarken en dat heb ik tot op de dag van vandaag niet meer aangeraakt."

"Nog steeds twijfel ik of ik het moet zeggen. Ze lijkt het nog steeds niet te missen. Praten zou zo opluchten maar ik schaam me erg. Wat moet ik doen? Verzwijgen of zeggen?"

'Wees open over hoe je je voelt'

Financieel psycholoog Anne Abbenes: "Een geldgesprek met je ouders is lastig. Maar hoe pijnlijk ook, ga in gesprek. Wees open over hoe het voelt om niet mee te kunnen met vriendinnen vanwege geld en vertel waarom je haar op dat moment geen hulp of advies hebt gevraagd. Vertel over de schaamte om wat je hebt gedaan. Bespreek ook wat nodig is om in de toekomst geldissues bespreekbaar te maken."

Ook adviseert Abbenes om het te bespreken met haar vriendinnen. "Met vriendinnen bespreken we vaak alles, behalve geldzaken. Het is belangrijk om ook daar samen over te praten. Dan ontstaat er begrip als iemand een keer geen geld heeft om op stap te gaan."