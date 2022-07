Een vriend die je al maanden geld schuldig is, een partner die nooit de etentjes betaalt, een kind dat alle cadeaus voor lief neemt, kortom: gedoe om geld. In deze serie behandelen we elke week een nieuwe casus. Dit keer Lyda (52) uit Purmerend, die haar dochter niet om kostgeld durft te vragen.

"Toen mijn dochter van 23 vlak voor de eerste lockdown ontslagen werd (ze werkte als grondstewardess op Schiphol), is ze weer bij mij komen wonen", vertelt Lyda, wier achternaam bij de redactie bekend is.

"Ik ben al tien jaar gescheiden en woon sindsdien alleen. Ik werk zelf in de verpleging en heb een bescheiden inkomen, maar kan goed met mijn geld omgaan. Zuinig leven vind ik niet erg."

"Natuurlijk vond ik het vanzelfsprekend dat ze weer tijdelijk terugkeerde naar het oude nest. Ze had geen recht op een uitkering, omdat ze voor een uitzendbureau op basis van een nulurencontract werkte. Ze kon de huur van haar appartement in Amsterdam niet meer ophoesten. Een andere baan zoeken, was in die periode niet te doen. Ze hoefde ze bij mij niets te betalen. Ik vond het al sneu genoeg voor haar, want haar baan was haar lust en haar leven."

“Ze heeft in de maanden dat ze weer een inkomen heeft nog niet één keer geopperd mee te betalen aan de huur of aan het eten.” Lyda uit Purmerend

"Sinds dit voorjaar is ze weer aan het werk op Schiphol, zij het bij een andere luchtvaartmaatschappij en helaas weer via een uitzendbureau. Ik ben blij dat ze weer kan doen wat ze leuk vindt. Ik ben dol op haar, maar ergens ben ik teleurgesteld. Ze heeft in de maanden dat ze weer een inkomen heeft nog niet één keer geopperd mee te betalen aan de huur of aan het eten."

"Toen ze werd aangenomen, heb ik haar eerlijkheidshalve wel gezegd dat ik het een goed idee vind als ze spaart, zodat ze direct weer eens kan kijken voor een eigen stekje. Dat ze niet uit zichzelf aanbiedt iets bij te dragen, verbaast me. Zo heb ik haar niet opgevoed en het is verder een lieve meid."

"Ik merk dat ze momenteel veel stress heeft op haar werk. Het is flink aanpoten geblazen. Ik wil niet dat het thuis ook gespannen wordt, maar het knaagt aan me. Met de inflatie is het voor mij echt een uitdaging geworden om de eindjes aan elkaar te knopen. En ik vrees dat nu zij inkomen ontvangt, mijn zorgtoeslag zo meteen keldert, omdat ze op mijn adres staat ingeschreven. Hoe pak ik dit aan?"

Tegengestelde verwachtingspatronen spelen een rol

"Onbewust laten wij ons leiden door maatschappelijke verwachtingen als het om geld gaat", vertelt financieel psycholoog Anne Abbenes. "Of beter gezegd: wat wij onbewust vinden wat er verwacht mag worden. Op het moment dat anderen in onze omgeving verwachtingen niet waarmaken, geeft dat een ongemakkelijk gevoel. Je voelt je niet gezien en niet gehoord door de ander."

“Eigenlijk verwachten wij dat iemand dit uit zichzelf inziet en aanbiedt bij te dragen.” Anne Abbenes, financieel psycholoog

"Geld vragen aan je kind is enorm lastig, omdat hierbij tegengestelde verwachtingspatronen meespelen. Aan de ene kant voelt het niet oké, omdat het niet overeenkomt met het beeld van een goede moeder zijn. Aan de andere kant is het aanbieden van een bijdrage door je dochter een blijk van waardering en begrip voor de financiële situatie. Eigenlijk verwachten wij dat iemand dit uit zichzelf inziet en aanbiedt bij te dragen."

"Er kunnen talloze redenen zijn waarom iemand dit niet vanzelf doet. De enige manier om daarachter te komen, is in gesprek gaan. Doe dat op een rustig moment. Laat als eerste weten hoe belangrijk jullie band voor je is. Spreek niet in verwachtingen, maar vanuit eigen zorgen om de financiële situatie. Laat hierbij jouw eigen behoefte centraal staan. Zodra het bespreekbaar wordt gemaakt, vinden jullie samen de oplossingen vanzelf."