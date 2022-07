Met de stijgende prijzen is het een goed moment om je vaste lasten eens onder de loep te nemen. Zo heb je misschien lopende abonnementen die je amper gebruikt. Maar lidmaatschappen en abonnementen online opzeggen blijft lastig. Waarom is het zo moeilijk? En wat kun je hier als consument tegen doen?

De moeder van Menno Steen uit Amsterdam steunde tot aan haar overlijden vorig jaar minstens acht goede doelen. "Het merendeel heb ik online kunnen opzeggen, maar bij een paar namen ze geen genoegen met de aangeleverde informatie. Dan kreeg ik te horen dat ze de incasso niet konden stoppen zonder de originele overlijdensakte of incassomachtiging. Dat terwijl ik alleen een kopie had."

Hij belt zich meermaals suf om het geregeld te krijgen. "Wanneer het eindelijk gelukt was, bleven ze soms ook na de opzegging nog geld afschrijven", vertelt hij. "Al met al iets waar je totaal niet op zit te wachten in zo'n situatie van rouw. Dit voelde heel gek. Je denkt dan: wees dankbaar dat mijn moeder jullie zo lang heeft gesteund. Op deze manier laten ze trouwe donateurs stikken."

Kentering te zien bij goede doelen

De Consumentenbond bekeek in april hoe gemakkelijk het is om online op te zeggen bij 123 verschillende bedrijven. Bij een op de vier bedrijven was dat te moeilijk. In 2020 werd daar ook al onderzoek naar. gedaan Toen maakte nog een op de drie bedrijven het lastig tot onmogelijk. Naar aanleiding van het onderzoek pasten een aantal bedrijven hun website direct aan, en veel goede doelen beloofden beterschap.

"Het is fijn dat volgens de Consumentenbond vooral bij goede doelen een kentering te zien is", zegt Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland. "Negen van de elf door de Consumentenbond benaderde goede doelen laten nu duidelijk weten dat je online kunt opzeggen."

“Wij adviseren goede doelen onder meer om de online opzegpagina overzichtelijk en makkelijk vindbaar te maken.” Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland

"Wij adviseren goede doelen onder meer om de online opzegpagina overzichtelijk en makkelijk vindbaar te maken. Bij een opzegging dient dit schriftelijk of per mail door het goede doel te worden bevestigd", vervolgt ze.

Maar vooral veel energie-, telefoon- en internetbedrijven maken het voor consumenten nog steeds lastig of zelfs onmogelijk om online op te zeggen. Het gaat om een kwart van de bedrijven die online hun diensten aanbieden.

"Hiermee overtreden ze de Wet van Dam", zegt Consumentenbond-woordvoerder Gerard Spierenburg." Volgens deze wet moet je kunnen opzeggen op de manier waarop je het abonnement afsloot. Dit wordt bevestigd door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Trucs en verdienmodellen van bedrijven

Toch proberen veel bedrijven met allerlei trucs onder die verplichting uit te komen. Maar waarom wordt het zo moeilijk gemaakt? "Het logische vermoeden is omdat ze je niet kwijt willen als klant", zegt Spierenburg.

“Telefonisch kunnen ze je makkelijker overhalen om lid of sponsor te blijven.” Gerard Spierenburg, Consumentenbond

"Zo doen ze alsof opzeggen een ingewikkeld proces is, dreigen ze met een langere verwerkingstijd bij online opzeggen of beweren ze dat bellen de snelste of beste manier is'', legt Spierenburg uit. "Telefonisch kunnen ze je makkelijker overhalen om lid of sponsor te blijven. Goede doelen spelen bovendien nogal eens in op het schuldgevoel van consumenten."

Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville waarschuwt consumenten voor de financiële verplichting die je aangaat bij een nieuw abonnement of donateurschap. "Zeker in deze tijd is het verstandig kritisch te zijn op je uitgaven. Wees er daarbij alert op dat het een verdienmodel van een organisatie blijft. Denk bij jezelf: wil ik daarvoor betalen, of kan ik ook zonder?"

Ze raadt mensen aan jaarlijks door de administratie heen te gaan. "Bijvoorbeeld tijdens een rustig momentje deze zomer. Pak je betaalapp en creditcard erbij en ga alle afschrijvingen na. Bepaal of er abonnementen zijn die je wil aanpassen of toch liever wil opzeggen."

Vijf tips voor het opzeggen van je lidmaatschap, abonnement of goede doel 1. Bekijk voor je tot afsluiten overgaat ook al wat de algemene voorwaarden zijn als je wil opzeggen. Vergeet hierbij niet de kleine lettertjes.

2. Reken voor het afsluiten ook de maandelijkse kosten om naar een jaarbedrag. Een paar tientjes per maand klinkt weinig, maar op jaarbasis schrik je misschien toch van het bedrag.

3. Bewaar alle documenten van je abonnementen zorgvuldig in je administratie.

4. Noteer in je agenda wanneer je een abonnement afsluit. Zet voor de einddatum een herinnering in je agenda.

5. Vraag als je opzegt om een schriftelijke bevestiging per e-mail of post. Dan heb je bewijs daarvan zwart op wit.