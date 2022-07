Heb je je altijd al eens afgevraagd hoeveel je betaalt voor een zeker product en waar die prijs op gebaseerd is? Hoe komt een prijs tot stand? In deze serie lichten we verschillende zaken uit. Deze keer: hoeveel kost een uitvaart?

Wat houdt een uitvaart in?

Een overledene moet gecremeerd of begraven worden. Of aan de wetenschap worden geschonken. Nieuwe vormen als resomeren (chemisch oplossen), promesseren (vriesdrogen) en ecoleren (elektrisch afbreken) wachten nog op wettelijke goedkeuring.

Het lichaam mag niet eerder dan 36 uur na het moment van overlijden worden begraven of gecremeerd. En niet later dan de zesde werkdag na de overlijdensdag. Dat staat in de Wet op de lijkbezorging.

Wat kost een uitvaart?

"Dat is net zo'n algemene vraag als: wat kost een huis? Hoe groot en chique wil je het hebben?" zegt oprichter Peter van Schaik van online platform Uitvaart.nl. Ook volgens de Consumentenbond variëren tarieven enorm, maar gemiddeld geldt:

Uitvaartverzorger: 1.850 euro (+ 300 euro in het weekend)

Vervoer: 500 euro

Advertentie: 300 tot 1.500 euro

Verzorgen en opbaren: 200 euro (thuis) tot 900 euro (week uitvaartcentrum)

Kist plus lijkwade: 500 tot 3.000 euro

Crematie: 700 (stil) tot 1.500 euro (met dienst)

Urn plus het bijzetten: 1.000 euro

Begraafkosten en twintig jaar grafrechten: gemiddeld 3.300 euro + grafsteen 1.500 euro

Catering vijftig personen: 250 (koffie plus cake) tot 1.000 euro (uitgebreider eten en drinken)

Dragers: 400 euro

Gemiddeld kost een crematie 5.000 euro. Aan een begrafenis ben je zo'n 10.000 euro kwijt, vanwege gemeentelijke of kerkelijke grafkosten, een steen, dragers en soms een wat luxere kist.

Kan het niet goedkoper?

Na het sterven van een dierbare staat je hoofd niet naar een ferme prijsvergelijking, of je vindt dat gênant. Toch kan het lonen om te zoeken naar een goedkope(re) oplossing. Wanneer je dat moet doen? Dat kan direct, want sterven is de enige zekerheid van het leven.

Van Schaik vertelt over een levendige freelancemarkt van onder anderen dragers en vervoerders, waar elk bedrijf gebruik van maakt. Toch zijn er grote prijsverschillen. "Het ligt er maar net aan welk uitvaartbedrijf je belt." Van Schaik telt veel variaties, ook voor de 'budgetuitvaart' of een uitvaart zonder uitvaartondernemer.

Uitvaart, of alleen een samenkomst achteraf?

In de Verenigde Staten en Engeland is een direct cremation al gebruikelijk: de crematie is dan een uitbesteed proces zonder dienst. Je hoeft een overledene dan niet te verplaatsen, er is geen tijdsdruk of moeilijk overleg en je betaalt geen kosten voor het uitvaartcentrum. Nabestaanden komen daarna wel rond de urn met de as samen bij een diner, strandwandeling of een barbecue.

Wat kost zo'n direct cremation? Niet de 5.000 euro voor een 'normale' crematie, maar 1.700 euro. "De rest van het geld kun je verdelen onder je kinderen of doneren aan een goed doel", aldus Van Schaik.

Wel of geen uitvaartverzekering?

Op weinig verzekeringen wordt zo veel geld verdiend als op de uitvaartverzekering. Als je nabestaanden wil ontlasten, kun je beter een aparte spaarrekening nemen die voorziet in de kosten. Zeker als je je gewenste uitvaart en kosten van tevoren zelf bepaalt.