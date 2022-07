Een souvenir meenemen van je vakantieadres is altijd leuker dan hetzelfde product thuis kopen, want het is meteen een herinnering aan die fijne reis. Maar wat mag je eigenlijk wel en niet in je koffer stoppen? De belangrijkste regels op een rij.

Op de website van de overheid staat aangegeven wat verboden is om mee te nemen. Absoluut verboden zijn beschermde dier- en plantensoorten of spullen die hiervan gemaakt zijn. Denk aan een krokodillenleren handtas of sieraden van ivoor. Verdovende middelen, drugs, wapens en nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven kun je ook beter op je vakantieadres achterlaten.

Maar ook iets ogenschijnlijk onschuldigs als het meenemen van worst of plantjes van je vakantieadres wordt afgeraden. Waarom?

Pascale Schreurs, persvoorlichter van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), legt uit: "Voor planten, bloemen, fruit en groenten gelden regels voor invoer van landen buiten de Europese Unie om verspreiding van plantenziekten en plagen te voorkomen. Xylella bijvoorbeeld: een bacterie die zeer schadelijk is voor meer dan driehonderd plantensoorten."

Dierlijke producten en nepartikelen

Ook mag je geen vlees en zuivel voor persoonlijke consumptie van buiten de Europese Unie meenemen naar de EU. "We hopen daarmee uitbraken van besmettelijke dierziekten te voorkomen", zegt Schreurs. In deze lijst staat precies beschreven waaraan je je moet houden als je dierlijke producten voor persoonlijke consumptie wilt meebrengen.

Nepartikelen, zoals nagemaakte merkkleding en horloges, mogen alleen in kleine hoeveelheden naar Nederland meegebracht worden. Dus het mag wel als het voor eigen gebruik is, maar schaf niet voor de hele familie een nep-Rolex of nep-Lacoste-polo's aan, want je komt er het land niet mee in.

Hoe zit het met btw en accijnzen?

Binnen de EU-landen is er in principe vrij verkeer van goederen. Je koopt iets in het ene land, je betaalt daar de btw en eventueel accijns en je neemt het mee naar huis. Je hoeft dan geen aangifte bij de douane te doen.

Reis je van buiten de Europese Unie terug naar Nederland en heb je daar producten gekocht, geruild of cadeau gekregen? De prijs van de producten bepaalt of je er belasting over moet betalen. Je kunt producten voor eigen gebruik meenemen die samen niet duurder zijn dan (omgerekend) 430 euro.

Producten met een hogere waarde mag je meenemen als je kunt aantonen dat je die voor je reis al in bezit had. Als je aankopen ter waarde van meer dan 430 euro wilt meenemen, dan moet je in Nederland belasting over deze producten betalen.

Let op: sinds 2021 hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie en gelden deze regels dus ook voor terugkomst uit het VK. Meer informatie is hier te vinden.

Niets aan te geven?

Vakantie is genieten. Maar er zijn regels om lokale genotmiddelen zoals rookwaar en drank belastingvrij mee te brengen om thuis de vakantie te herproeven. De douaneregels gelden voor iedere manier waarop je Nederland binnenkomt, of dat nu per boot, auto, trein of vliegtuig is.

Wanneer je gaat vliegen, gelden de douaneregels niet alleen voor je ruimbagage, maar ook voor je handbagage. Luchthavens zelf hebben ook regels voor wat je bij je draagt als je aan boord gaat, maar dat heeft meer te maken met veiligheid. Sommige spullen, zoals vloeistoffen of scherpe voorwerpen, mag je bijvoorbeeld niet als handbagage meenemen. Kijk op de website van de betreffende luchthaven wat de regels zijn.

Wanneer je meer hebt meegenomen dan de belastingvrije hoeveelheid, doe dan aangifte bij de douane en kies bij aankomst in Nederland voor de rode uitgang 'Aangifte goederen'. Ook als je de groene uitgang kiest omdat je niets hoeft aan te geven, kun je door de douane gecontroleerd worden.

Om witwaspraktijken beter aan te pakken, is de douane sinds juni 2021 extra gefocust op reizigers die waardevolle spullen bij zich dragen, zoals dure horloges. Neem daarom altijd het aankoopbewijs van dure spullen mee als je ermee op reis gaat, ook als je die Rolex allang had toen je uit Nederland vertrok.

De douane zit ook op Insta

Op de website van de Belastingdienst kun je precies zien welke en hoeveel van deze producten je vanuit een EU-land of van buiten de EU mag meenemen.

Wil je precies weten of je iets mee mag nemen, zoals koraal of etenswaren? Vraag het bij de Nederlandse ambassade in het land waar je het voorwerp koopt of gevonden hebt. Of vraag het bij de douane van dat land.

Je kunt ook een vraag stellen op een van de volgende sociale mediaplatforms van de douane: Facebook, Twitter of Instagram. Stuur een foto van je product en je hoort of je het wel of niet mag meenemen.