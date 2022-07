Een vriend die je al maanden geld schuldig is, een partner die nooit de etentjes betaalt, een kind dat alle cadeaus voor lief neemt. Kortom: gedoe om geld. In deze serie behandelen we elke week een nieuwe casus. Dit keer Mike (50) uit Hoofddorp, die geld erfde omdat zijn vader was overleden en zijn moeder niets krijgt.

Een week voordat hij onverwachts aan een hartaanval overleed, nu vijf jaar geleden, betaalde de vader van Mike (achternaam bekend bij de redactie) de erfpacht van het huis af waar hij en zijn vrouw woonden. "Alsof hij het zag aankomen. Toch was hij pas 71 en zo sterk als een os. Niet dus."

"Mijn zus en ik tekenden ervoor dat ons kindsdeel voor mama was. We wilden niet dat ze er financieel op achteruit zou gaan, zijn dood was al erg genoeg. Ze waren al vanaf hun zestiende samen en hadden een goed huwelijk. Ze gedroeg zich dapper, maar haar leed was onvoorstelbaar."

"Toen een broer van mijn vader anderhalf jaar geleden overleed, kregen mijn ooms en tantes én mijn zus en ik een flinke smak geld. Mijn moeder kreeg geen geld, omdat zij geen directie familie is. Had mijn vader nog geleefd, dan was het geld naar hem gegaan."

“Mijn moeder zou niets krijgen, terwijl zij degene was geweest die dagelijks aan het sterfbed van die oom had gezeten.” Mike

"Toen een oom belde om het nieuws te vertellen, voelde ik me eigenlijk meteen schuldig. Want mijn moeder zou niets krijgen, terwijl zij degene was geweest die dagelijks aan het sterfbed van die oom had gezeten. Want zo is zij: heel zorgzaam."

"Ik belde mijn zus om te overleggen: moesten we het geld, of in ieder geval een deel ervan, niet aan onze moeder schenken? 'Natuurlijk niet', zei mijn zus. 'Ze heeft ons kindsdeel al en een redelijk pensioen. Ze wil niets liever dan dat haar kinderen het goed hebben. Ze gunt het ons.'"

"Nou kan dat wel waar zijn, maar ik blijf met een raar gevoel zitten. Als mijn vader nog had geleefd, was dat geld van haar. Nu staat het op mijn bankrekening. Het is fijn om zo'n enorme buffer te hebben, maar gevoelsmatig is het van haar en niet van mij."

"Mijn moeder is niet heel open over geld. Ik heb haar gevraagd hoe zij zich hierover voelt, maar een echt antwoord krijg ik niet. Ze zegt blij te zijn voor mij en mijn zus. Verder wil ze er niet over praten of weten hoeveel het is, want ze heeft er niets mee te maken omdat ze zogenaamd van 'de koude kant' is. Ergens denk ik dat als zij het had gekregen, ze het aan mij en mijn zus had geschonken. Maar misschien was ze wel op wereldreis gegaan. Ik weet dat ze het niet slecht heeft, maar toch voelt het alsof ik haar geld heb gekregen. Hoe kom ik van dit nare gevoel af?"

'Richt je op jullie band, niet op de euro's'

"Hoe wij ons bij gebeurtenissen met geld voelen, komt door onze onbewuste persoonlijke overtuigingen over geld", zegt financieel psycholoog Anne Abbenes. "Het ontvangen van dat geld terwijl jouw moeder niets krijgt, voelt oneerlijk omdat het tegen jouw geldovertuigingen ingaat over hoe iets hoort te zijn. Probeer eerst voor jezelf de gebeurtenis te koppelen aan deze gevoelens en behoeftes en schrijf dit voor jezelf op."

"Vergelijk dit met hoe jij je zou voelen als jouw moeder dit geld aan jou had geschonken. Probeer daarna het gesprek met je moeder aan te gaan door vanuit jouw eigen gevoel te praten. Laat merken hoe belangrijk zij voor je is en wees daarbij open over hoe ongemakkelijk de situatie voor jou voelt, waar het tegen jouw overtuigingen ingaat en wat dat voor jou betekent. Richt je op die gevoelens, jullie band, en niet op de euro's. Voor je moeder is het moeilijk om over geld te praten. Respecteer dat, stel geen vragen over hoe zij zich voelt. Als ze dat wil vertellen, dan hoor je het wel."