Je smartphone op iemand richten en op die manier geld overmaken aan die persoon. Het klinkt futuristisch, maar als het aan de ING ligt, gaat dit straks gebeuren. Dit dankzij een nieuwe draadloze techniek die de bank samen met het Eindhovense chipconcern NXP test. Is dit de toekomst van betalen? En wat kunnen we nog meer verwachten?

Niet langer handmatig gegevens uitwisselen na een avondje kroeg of via een tikkie een betaling doen, maar je telefoon op iemand richten en zo betalen. En daar zal het niet bij blijven. Je zou in de toekomst ook in je bankapp kunnen zien wie er allemaal in de buurt rondlopen en op welke afstand. Je kunt dan kiezen naar wie je geld wil overmaken. De ontvanger krijg een bevestigingsverzoek, accepteert dit en zo is de betaling geregeld.

"Het is nu nog een proef, met een beperkte groep deelnemers die daarvoor zijn uitgenodigd en daarmee hebben ingestemd", aldus de ING. De betaalmethode maakt gebruik van de techniek ultra-wideband (UWB). Die werkt met een chip die onder andere al in smartwatches zit, zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. "Met UWB-technologie wordt het voor mensen die elkaar verder niet kennen, maar wel fysiek bij elkaar staan nóg makkelijker om aan elkaar te betalen. En dat zonder handmatig gegevens te moeten uitwisselen, zoals mobiel telefoonnummer, naam of IBAN."

Volgens hem is deze ontwikkeling een logische volgende stap. "Technologie staat nooit stil. Daarbij is contactloos betalen aan de kassa een zeer prettige, efficiënte en veilige manier van betalen gebleken. Het heeft bijgedragen aan een gestage daling van fraude met betaalpassen, ondanks een sterke toename van het aantal contactloze betalingen."

Maar niet iedere consument is enthousiast. Isabelle Buhre (32): "Persoonlijk betaal ik liever met contant geld of met de pinpas of creditcard, en maak alleen geld over vanaf mijn computer thuis", vertelt ze. "Ik download geen app om te bankieren op mijn smartphone, omdat ik vaak publieke wifinetwerken of bluetooth gebruik en niet wil dat iemand via zo'n netwerk toegang tot mijn bankgegevens kan krijgen."

Direct overboeken

Beugel benadrukt dat de nieuwe technologie niet een vervanging is van huidige betaalmethodes als internetbankieren. "Wanneer betalen via UWB als een volwaardige manier van betalen algemeen wordt aangeboden, dan zal het een aanvulling zijn op de bestaande betaalmogelijkheden."

Hij verwacht dat er nog meer innovaties zullen volgen. "Bijvoorbeeld rondom 'instant payments': een overboeking waarbij het bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger staat, ongeacht bij welke bank je zit."

“Nieuwe digitale betaalmiddelen zijn nooit anoniem en je gedrag wordt tot op de vierkante millimeter gemonitord.” Simon Lelieveldt, betaalexpert

Beseffen wat daadwerkelijk wat toevoegt

Ook betaalexpert en bedrijfskundige Simon Lelieveldt verwacht nog meer technologische ontwikkelingen. "We gaan allerlei dingen zien, zoals technieken die het makkelijker maken om direct te betalen met cryptocurrency." Wel vraagt hij zich af of deze ontwikkelingen echt nodig zijn. "De verleiding is groot om in de hype en het gemak mee te gaan. Maar het is goed om te beseffen welke wereld er ontstaat door die betaalmiddelen of snufjes te gebruiken."

Lelieveldt uit daarbij zijn zorgen rondom de veiligheid van persoonsgegevens. "Steeds sneller en 'simpeler' betalen levert veel gemak op, maar brengt ook nieuwe zorgen met zich mee", benadrukt hij. "Nieuwe digitale betaalmiddelen, waaronder deze, zijn nooit anoniem en je gedrag wordt tot op de vierkante millimeter gemonitord. Is het niet in de app, dan wel in het achterliggend banksysteem."

Ook benoemt hij het belang van contant geld. "We moeten erkennen dat niet iedereen mee kan in de digitale wereld. Ook voor die mensen moet betalen toegankelijk blijven. Cash is onmisbaar en moet een open keuze blijven voor mensen om mee te betalen."