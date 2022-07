Heb je je altijd al eens afgevraagd hoeveel je betaalt voor een zeker product en waar die prijs op gebaseerd is? Hoe komt een prijs tot stand, en is het een goede investering? In deze serie lichten we verschillende producten uit. Deze keer: hoeveel kost een warmtepomp? En wat levert het op?

Waarom een warmtepomp nemen?

Een warmtepomp verwarmt je woning zonder gas, maar haalt warmte uit water en/of buitenlucht, en geeft deze via een wisselaar af aan het cv-systeem. Een volledig elektrische warmtepomp vervangt de gasaansluiting en kan de woning ook koelen, maar vereist vergaande isolatie van de woning en is vooral geschikt voor nieuwbouw. Een hybride warmtepomp is kleiner, met een binnen- en buitenunit, en wordt gebruikt met een bestaande (of nieuwe) HR-combiketel die wordt gebruikt voor warm kraanwater of als aanvulling op de warmtepomp voor als het heel koud is. Dus dan ben je niet 'van het gas af'.

“De prijsverschillen treden vooral op door verschil in vermogen en door kwaliteits- en merkverschillen.” Jan Roelof Hoving, Bouwtechnisch Specialist van Vereniging Eigen Huis

Wat kost een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp kost in een vergelijking van de Consumentenbond tussen de 5.000 (Remeha) en 8.000 euro (Bosch), inclusief installatie. Vereniging Eigen Huis noemt prijzen van 4.500 tot 6.000 inclusief installatie, exclusief cv-ketel en eventuele aanpassingen aan cv-installatie en meterkast. De levensduur is grofweg twintig jaar. "De prijsverschillen treden vooral op door verschil in vermogen en door kwaliteits- en merkverschillen", zegt Jan Roelof Hoving, bouwtechnisch specialist van Vereniging Eigen Huis. "Een koelkast van Bosch is ook duurder dan eentje van Samsung. De installateur kan dat doorgaans goed uitleggen."

Bij de aanschaf tellen niet enkel het vermogen van de ketel en de bestaande isolatie van je woning, maar ook een adder onder het gras: een warmtepomp kan geluid produceren en geluidhinder kan kan in sommige gevallen nadelig zijn voor je woonkwaliteit. Let dus goed op waar je 'm plaatst.

Kun je subsidie krijgen voor de warmtepomp?

Zeker, via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), waarvan de bedragen in 2022 fors verhoogd zijn: van 20 naar 30 procent van de kosten, maar enkel voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouw. Je moet deze aanvragen bij de RVO binnen twaalf maanden na plaatsing, met factuur en betaalbewijs. Zogenaamde lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten, en bedragen zijn al per type vastgesteld. De ISDE-pot bevat in 2022 in totaal 228 miljoen euro en is halverwege het jaar nog voor bijna de helft gevuld.

Je kunt ook een energiebespaarlening aanvragen, variërend van 1.000 tot 25.000 euro, maar dat moet voorafgaand aan de installatie. Het kan veilig via het Warmtefonds, waarin banken geld pompen. De installateur kan helpen. Tot eind 2023 wil het fonds 1,2 miljard hebben uitgeleend, per eind 2021 was dat al 600 miljoen. Je moet rente betalen.

Wat levert een hybride warmtepomp op?

Je bespaart 60 tot 75 procent op de gasrekening, maar betaalt meer stroom. Dankzij subsidie is de terugverdientijd verkort, maar je blijft afhankelijk van de grootte van je woning, je stookgedrag, isolatie, kwaliteit van de pomp en de gasprijs. Nu die zo hoog wordt, wordt de aanschaf gunstiger. "Wij rekenen tien tot vijftien jaar terugverdientijd, afhankelijk van de aanschafkosten, gas- en stroomprijs, het stookgedrag en of het een vrijstaand - of rijtjeshuis is of een appartement. Ook de juiste instellingen van je warmtepomp zijn belangrijk", zegt Hoving.

De subsidiepot volstaat niet bij de uitgesproken eis van het kabinet dat vanaf 2026 warmtepompen de standaard worden, en er zijn ook onvoldoende installateurs. Wachttijden lopen al tot ruim een jaar op. Je kunt een installateur vinden via het Centraal Register Techniek of via de fabrikant.