Een vriend die je al maanden geld schuldig is, een partner die nooit de etentjes betaalt, een kind dat alle cadeaus voor lief neemt. Kortom: gedoe om geld. In deze serie behandelen we elke week een nieuwe casus. Dit keer Chantal (25) uit Breda, die benieuwd is hoe ze moet omgaan met haar zus nooit betaalt.

"Mijn zusje komt overal onderuit qua betalen", vertelt Chantal (achternaam bekend bij de redactie). "Als ze hier op visite komt, nodigt ze zichzelf uit om eten af te halen en zegt dan: 'Volgende keer bij ons.' Dat doet ze ook altijd bij mijn ouders. Als daar een verjaardag is, gaan ze er met het hele gezin heen. Altijd rond drie uur 's middags, want dan weten ze zeker dat ze mee kunnen eten. Mijn vader is heel vrijgevig, dus die neemt ze meestal mee uit eten en dan bestellen ze altijd het duurste op de menukaart. Nooit biedt zij hen aan mee te betalen. Nooit neemt zij hen eens mee uit eten."

"Ik heb een bedrijf in producten om af te vallen. Toen ik daarmee begon, zei mijn zusje: 'Ik wil graag afvallen, dus als jij mij jouw producten laat testen en ik val af, dan krijg je van mij voor- en nafoto's. Dat is goede reclame.' Ik dacht: dat is aardig, en gaf haar producten ter waarde van duizenden euro's."

“Sinterklaasavond zou dan een keer bij mijn zusje zijn zijn. Iedereen kreeg letterlijk één satéstokje en ze hadden één stokbrood voor zestien man. Ik ging met honger naar huis.” Chantal

"Een tijdje daarna las ik onder een foto van haar op Facebook: 'Wat ben jij afgevallen! Hoe kreeg je het voor elkaar?' Waarop zij antwoordde: 'Gewoon goed op je eten letten.' Niets over mijn producten! En die foto's heb ik ook nooit gehad. Als ik een leuk jurkje heb, vraagt mijn zusje of ze hem even mag passen. Daarna komt de vraag of ze hem mag houden. Ze heeft nooit cashgeld bij zich als het tijd is om de rekening te betalen na een avondje uit en roept iedere keer: 'Volgende keer trakteren wij!'"

"Sinterklaasavond zou dan een keer bij hen zijn. Een winterbarbecue. Iedereen kreeg letterlijk één satéstokje en ze hadden één stokbrood voor zestien man. Ik ging met honger naar huis. Eerst vroeg ik me af hoe ze met het hele gezin vier keer per jaar naar Curaçao kan én op wintersport, maar inmiddels snap ik hoe zij 'besparen'. Natuurlijk heb ik haar er weleens op aangesproken, maar dan komt ze weer met haar beloftes. Hoe pak ik dit aan zodat ze haar gedrag gaat veranderen?"

'Belangrijk om het gesprek aan te gaan'

"We hebben allemaal wel iemand in onze omgeving die zo doet", vertelt psycholoog Wianda Hoogakker. "Om de lieve vrede te bewaren gaan mensen vaak het gesprek niet aan. Chantal zegt dat zij haar zus wel heeft aangesproken, maar het gaat over doorpakken. Zoiets gaat niet vanzelf over."

"Vaak gaan we niet in gesprek, omdat we bang zijn de ander te kwetsen of te verliezen. Maar het is juist belangrijk om het gesprek erover aan te gaan, anders komt er steeds meer verwijdering."

“Het beste is om direct na een voorval het gesprek aan te gaan.” Wianda Hoogakker, psycholoog

"Het lijkt er nu op dat Chantal alle verantwoordelijkheid bij haar zus legt, maar het is fiftyfifty. Chantal kan haar verantwoordelijkheid nemen om dit te proberen te doorbreken. Als zij iets verandert, kan de situatie veranderen. Het beste is om direct na een voorval het gesprek aan te gaan, maar soms lukt dat niet. Je kunt ook langer nadat het voorval plaatsvond bellen en zeggen: ik heb er nog over nagedacht en ik voel me er niet goed bij. Ik wil dat we fijne zussen zijn. Misschien komt er wel een ander antwoord dan ze denkt."