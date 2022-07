Makkelijker dan via een app kan beleggen niet worden. Zo ben je altijd klaar om te kopen of verkopen, gewoon met je smartphone. Maar er zijn ook haken en ogen.

Op YouTube, televisie en zelfs in bushokjes wordt de laatste tijd veel reclame gemaakt door verschillende beleggingsapps. Met die apps kun je via je smartphone handelen op de aandelenbeurs: in aandelen, maar ook in obligaties, ETF's, cryptomunten, valuta's, grondstoffen en andere beleggingsproducten.

Veel van deze beleggingsapps zijn gratis. "Het verdienmodel van apps is als volgt: ze faciliteren mensen die willen beleggen zonder kennis van zaken", weet Harm van Wijk, beleggingsexpert en oprichter van informatieplatform Beleggen.com. "Omdat het een mobiele app is, worden de twee grootste gevaren bij het beleggen - angst en hebzucht - nog eens versterkt, omdat we zo ongeveer permanent op onze telefoon kijken."

“Hoe meer jij verliest, des te meer de apps verdienen.” Harm van Wijk, beleggingsexpert bij Beleggen.com

"Consumenten die zo'n app nemen, denken: ik heb nu informatie waar ik een hoop geld mee ga verdienen. Maar het is alsof je een peuter achter het stuur zet. De meerderheid van de beleggers verliest zijn geld op de beurs", zegt Van Wijk.

"De apps zelf zijn de tegenpartij die verdient als jij verliest. Hoe meer jij verliest, des te meer zij dus verdienen. Professionele beleggers hebben inzicht hoe het sentiment van de particuliere belegger is en daardoor kunnen zij tegengesteld handelen. Omdat zij handelen op basis van ratio en particulieren handelen op angst en hebzucht, kunnen ze op die manier de markt verslaan."

Een op drie beleggers loopt onnodig risico

Mensen kunnen prima gebruikmaken van apps, maar Van Wijk vindt dat je wel eerst moet weten wat je doet. "Je zult je moeten verdiepen in de materie, als je geld wil overhouden of verdienen met beleggen. Dit is overigens eenvoudiger dan je denkt en iedereen kan met een bewezen succesvolle strategie succesvol zijn."

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaf eind vorig jaar aan meer onderzoek te gaan doen naar beleggingsapps. Uit onderzoek bleek dat een op de drie beleggers door "suboptimaal handelsgedrag" onnodig risico loopt. Dat kan komen door de belegger zelf, maar ook door de inrichting van een app. De AFM wil weten in hoeverre deze apps handelsgedrag beïnvloeden en hoe ze de belegger beter kunnen beschermen.

Ook gaf de AFM afgelopen voorjaar aan dat beleggers soms op het verkeerde been worden gezet. Online brokers adverteren bijvoorbeeld met 'gratis' of 'commissievrij' beleggen, terwijl er wel degelijk kosten zijn.

De voor- en nadelen van drie beleggingsapps:

1. BUX Zero

In de afgelopen zeven jaar is BUX Zero hard gegroeid. Momenteel maken een half miljoen beleggers gebruik van de mobiele beleggingsapp. De meeste orders op deze app zijn commissievrij, voor sommige transacties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

"Daarmee zijn ze de goedkoopste en zo profileren ze zich om zo veel mogelijk bezoekers te trekken. Je kunt zo heel snel beginnen en heel goedkoop handelen", zegt Jorik Vermeulen, beleggingsexpert en oprichter van The Happy Investors.

2. DEGIRO

Met meer dan twee miljoen gebruikers een topspeler in de branche en een concurrent van BUX Zero. Vermeulen: "Beide apps zijn mooi, snel en gratis. Ze proberen steeds goedkopere diensten aan te bieden waardoor ze in een hele korte tijd veel klanten trekken."

3. MEXEM

Zowel Vermeulen als Van Wijk gebruikt deze app. Een rekening is gratis, wel betaal je hier transactiekosten. "Je moet je niet blindstaren op kosten die een app met zich meebrengt. Het aanbod dat een app biedt is minstens zo belangrijk", legt Vermeulen uit.

MEXEM is partner van handelsplatform Interactive Brokers en heeft daardoor veel meer keuze in beleggingsmogelijkheden. "MEXEM biedt 150 beurzen uit 33 verschillende landen en met 23 valuta", aldus Vermeulen.