Een familielid dat als enige van de familie niet erft, een vriend die je al maanden geld schuldig is. Met andere woorden: gedoe om geld. In deze serie behandelen we elke week een nieuwe casus. Vandaag vraagt Anna (30) uit Vinkeveen zich af hoe ze om moet gaan met het feit dat ze minder kan bijdragen.

Anna: "Ik ben chronisch ziek waardoor ik moet rondkomen van een uitkering. Als ik met vriendinnen uit eten ga, voel ik mij bezwaard want ik wil graag volwaardig meedoen én meebetalen. Maar daar heb ik het geld niet voor. Een aantal vriendinnen zegt: we vinden het zo leuk als je erbij bent, dan splitten we jouw deel gewoon met de rest"

"Superlief natuurlijk, maar mijn situatie is niet tijdelijk, het is voor altijd. Dus zal ik altijd een minimaal inkomen behouden en nooit voor hen terugdoen wat ze voor mij doen. Ik voel me schuldig en dat zorgt ervoor dat ik niet erg kan genieten van zo'n uitje. Een andere vriendin deed altijd relaxed, ze zei altijd: ik betaal, geen probleem. Maar opeens sloeg ze om. Ze zei: 'Ik moet altijd alles betalen.' Maar dat moest helemaal niet! Zij bood het altijd zelf aan."

'Het heeft ons de vriendschap gekost'

"Als zij niet betaald had, dan was ik gewoon minder vaak meegegaan. Dat is de consequentie van mijn leven, zo deal ik ermee. Maar opeens werd zij daar boos over. Het heeft ons onze vriendschap gekost. Ik heb nog geprobeerd het gesprek met haar aan te gaan, maar van andere vrienden hoorde ik toen ook dat zij aan iedereen vertelde dat zij me financieel enorm hielp. Niet heel fraai van haar om er zo over te praten."

“Doe iets terug: kook eens lekker voor je vriendinnen of pas op hun kinderen.” Wianda Hoogakker, psycholoog

"Een keer ging ik met haar naar de winkel want ik had een mooi konijnenhok gezien. Hij was inderdaad mooi, maar ik vond het het geld niet waard. Toen zei zij: 'Dat is toch mooi? Dan doen we het 50/50, beschouw het als je verjaardagscadeau. Daar ging ik mee akkoord, want is wist toch niet wat ik anders voor mijn verjaardag moest vragen. Daarna vertelde ze aan iedereen dat zij dat hok voor mij had betaald. Hierdoor is mijn vertrouwen weg, ik ga sindsdien niet meer in op uitnodigingen. Ik ga nergens meer mee naartoe omdat ik dit niet nog eens wil meemaken."

Psycholoog: 'Zoek de balans'

"Vanuit een financiële disbalans kan een emotionele disbalans ontstaan", zegt psycholoog Wianda Hoogakker. "Zij betalen voor haar, dat kan voor haar als ongelijkwaardig voelen en hoewel dit voor de vriendinnen in eerste instantie oké is, kan het op een later moment ook omslaan. Zij zou iets kunnen terugdoen, tegen haar vriendinnen zeggen: 'Jullie nemen me mee uit, laat mij als bedankje een keer gratis op jullie kinderen passen of een keer lekker voor jullie koken. Dan kan er weer balans komen."

“Geef vooral aan jezelf toe dat het moeilijk is om zo'n gesprek aan te gaan.” Wianda Hoogakker, psycholoog

"Wat betreft het wantrouwen waardoor zij nu thuis blijft: daar lost zij niets mee op, van thuis zitten wordt niemand gelukkig. Als anderen voor haar willen betalen, zou ze gewoon mee kunnen gaan en aangeven dat ze het fijn vindt dat zij voor haar willen betalen maar dat ze er graag iets voor terugdoet. En als ze voelt dat het gaat wiebelen; bespreek het."

"Zeg bijvoorbeeld: 'Ik heb het gevoel dat je het ergens vervelend vindt dat je altijd betaalt, klopt dat? Geef vooral aan jezelf toe dat het moeilijk is zo'n gesprek aan te gaan. Maar door de emoties te vermijden die bij zo'n gesprek naar boven kunnen komen of zo'n gesprek te vermijden, los je niets op. Door onszelf aan te leren moeilijke gesprekken aan te gaan, kunnen we verbinden. En verbinding willen we allemaal."