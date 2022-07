Zo'n 20 euro extra kinderbijslag per kind: waar de kinderbijslag eerder gelijk zou blijven, heeft de overheid toch besloten de bijdrage vanaf 1 juli te verhogen. Voor sommige ouders een broodnodige aanvulling, voor anderen een extraatje.

Het is hoe dan ook een aangename verrassing voor ouders. Het kabinet gaf eerder aan de kinderbijslag tot 2024 niet te willen indexeren, maar vanwege de huidige inflatie is dat wetsvoorstel ingetrokken. Dat betekent dat de kinderbijslag ook dit jaar weer gewoon twee keer wordt verhoogd: een keer in juli en een keer in januari. Het nieuwe bedrag krijgen ouders voor het eerst op 1 oktober op de rekening gestort.

"Het is opmerkelijk", aldus Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "De overheid was juist van plan om te gaan bezuinigen op de kinderbijslag, maar nu gebeurt het tegenovergestelde."

Volgens de wet zou de kinderbijslag verhoogd moeten worden op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling, maar het kabinet week daar van af. Eerder was dat al het geval tijdens de financiële crisis, in 2012 en 2013. "Nu kunnen gezinnen gelukkig weer rekenen op een verhoging", aldus Vonk.

Hoe hoog is de kinderbijslag vanaf 1 juli 2022? 0 tot en met 5 jaar: 249,31 euro per kwartaal

6 tot en met 11 jaar: 302,74 euro per kwartaal

12 tot en met 17 jaar: 356,16 euro per kwartaal

Op de grote hoop of sparen voor de kinderen?

Hoe belangrijk de kinderbijslag is voor gezinnen, verschilt. Net als hoe Nederlandse huishoudens met het geld omgaan. "Ik vergeet de kinderbijslag eigenlijk altijd", biecht ouder Rick Bozelie op. "Het geld komt binnen op de gezamenlijke betaalrekening en gaat op de grote hoop. Wel zetten we maandelijks geld apart voor de kinderen, maar we willen in ons uitgavenpatroon niet afhankelijk zijn van de kinderbijslag."

Chantal Visserman zet het geld wel op een spaarrekening. "We vinden het belangrijk om ook later wat geld voor onze zoon te hebben. We sparen een groot deel van het bedrag en zetten dat opzij. Verder mag hij één ding van het geld kopen, omdat we hem bewust willen maken van geld en hoe daarmee om te gaan."

“Voor ons is de kinderbijslag een meevaller die we opzijzetten.” Daphne Oudmaijer, ouder

Ook Daphne Oudmaijer zet de kinderbijslag voor haar dochter op een spaarrekening. "We betalen alles van onze lopende rekening. Voor ons is de kinderbijslag een meevaller die we opzijzetten." Richella Bolleman geeft het geld daarentegen altijd uit. "Meestal geef ik 100 euro van de kinderbijslag uit aan luiers, doekjes en dergelijke. Ik geef zo'n 200 tot 300 euro uit aan kleding voor de jongens en ik houd 50 euro over, waarvan ik soms iets van speelgoed voor ze koop."

Waar de kinderbijslag oorspronkelijk voor bedoeld is

Oorspronkelijk kregen alleen arbeidersgezinnen met drie kinderen of meer kinderbijslag. Het loon was voor hen vaak niet voldoende om in het onderhoud van een gezin met meer dan twee kinderen te voorzien. "De werkgevers betaalden destijds een loon dat ze zelf bepaalden", vertelt Vonk. "Veel arbeiders werden uitgebuit."

"In de katholieke sociale leer kwam er een pleidooi voor een rechtvaardig inkomen. Mensen moesten genoeg geld krijgen om zichzelf en hun gezin te onderhouden. Dat leidde ertoe dat sommige bedrijfstakken aanvullingen gingen betalen, maar dat gebeurde lang niet overal. Om de economie aan de gang te houden, heeft de overheid dit vanaf begin jaren veertig overgenomen", zegt Vonk.

In 1980 werden alle wetten op dit gebied samengevoegd tot de huidige Algemene Kinderbijslagwet. Die bepaalt dat iedereen die in Nederland recht heeft op kinderbijslag voor de eigen kinderen, stief- of pleegkinderen tot zestien jaar of tot zeventien jaar als zij dan nog naar school gaan.