Al staan Nederlanders te boek als een volk dat op de centen let, we zijn niet zo gewend om over prijzen te onderhandelen. Terwijl dat in veel vakantielanden als normaal wordt beschouwd. Reisexperts vertellen waar, waar niet én hoe te pingelen.

Sommige Nederlanders voelen zich schuldig als ze afdingen, denkt reisexpert Agnes van Duffelen van toeristisch pr-bureau Baltus Communications. "Vaak zeggen ze niet te willen pingelen omdat het in het vakantieland al zo goedkoop is of ze voelen zich er niet gemakkelijk bij. Zonde, want je bent een dief van je eigen portemonnee."

Corno van den Berg, reisjournalist en oprichter van reiswebsite Droomplekken.nl, denkt dat onze gehaaste natuur ook een rol speelt: "Wij willen niet al te veel tijd besteden aan een aankoop. Maar eigenlijk is afdingen een mooi proces dat je tijd verdient. In veel landen hoort het er echt bij."

Afdingen in Nederland? Misschien niet gebruikelijk, maar afdingen in Nederland kan én mag. De Autoriteit Consument & Markt, toezichthouder op consumentenrecht, omschrijft het zo: 'Verkopers bepalen zelf de prijs van hun product. Over prijzen mag je onderhandelen. In Nederland doen we dat vaak wel bij auto's en huizen, maar meestal niet bij andere spullen. Een verkoper mag weigeren om te onderhandelen, want hij kiest voor welke prijs hij iets wil verkopen. En jij kiest of je het daarvoor koopt.'

Bij de kassa van de Jumbo is het misschien 'not done' maar zeker bij duurdere producten als een wasmachine, keuken, een internetabonnement of als je meerdere aankopen tegelijk doet, is het ook in Nederland normaal om over de prijs te onderhandelen.

In welke landen is afdingen gebruikelijk?

Volgens Van Duffelen is Turkije een perfect land om af te dingen. "Daar kun je wel 40 procent van de vraagprijs af krijgen. Net als in Egypte en Marokko, veel landen in Afrika en Aziatische landen als China en Thailand. Je krijgt ook meer respect als je gaat onderhandelen. Eerst vraag je de prijs van iets wat je zou willen hebben. Als je dan wegloopt, roept de verkoper je na met een andere prijs. Dan is het onderhandelingsspelletje begonnen."

Waar is afdingen not done?

In een aantal landen is het niet gebruikelijk om de prijs omlaag te praten: "In Frankrijk, Spanje, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Zwitserland, VS, Canada, Australië en de Scandinavische landen. Daar zal het ook niet lukken tenzij de verkoper er graag vanaf wil en je cash betaalt", vertelt Van Duffelen. "In Midden- en Oost-Europa, zoals Tsjechië en Slovenië, is het ook niet gebruikelijk. Daar kun je zelfs boze reacties krijgen."

Van den Berg waarschuwt voor Japan: "Daar wordt het als een regelrechte belediging beschouwd. Ik heb toeristen het zien proberen waarna de koopman hen de rug toe draaide en klaar." Volgens Van den Berg is het een goed idee is om eerst online de gebruiken te checken en ter plekke te kijken hoe mensen reageren.

Hoe pak je onderhandelen aan?

Van Duffelen: "Op eten ding ik nooit af, maar op spullen als kleding en souvenirs op lokale marktjes en winkeltjes kun je prima afdingen, vooral als je contant betaalt."

Het huis van Van den Berg staat inmiddels vol met spullen die hij met korting meenam van zijn reizen: "Beelden, lampen maar ook kleding."

Zijn techniek? "Ik vraag eerst wat het kost, trek een gezicht van 'te duur', ik lach vriendelijk en ga uiteindelijk voor de helft van de prijs. Vooral als ik 's ochtends vroeg op pad ga, lukt het goed. Dan zijn die verkopers blij als ze hun eerste deal van de dag kunnen sluiten."

“Ik deed alsof het een compromis was en toen deed hij nog wat van de prijs af.” Agnes van Duffelen, reis-expert

Van Duffelen: "In Libanon had ik mijn oog laten vallen op een mooi souvenir, maar ik deed net alsof ik het niet zag en keek naar een beeldje dat ik minder mooi vond. De verkoper wilde dat niet voor een goede prijs aan mij verkopen maar het beeldje dat ik wilde hebben wel. Ik deed alsof het een compromis was en hij deed nog wat van de prijs af. Zo liep ik de bazaar af met een prachtig souvenir."

Haar belangrijkste tip: "Je moet bovenal lol hebben in het spelletje." Daar sluit Van den Berg zich bij aan: "Het is een kans om met lokale mensen contact te maken en in mijn ogen kan je dan bijna nooit te veel betalen. Ook als het duurder uitpakt dan gehoopt: het aandenken aan een mooie reisherinnering is geld waard."