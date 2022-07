Samen met je vrienden lekker uit eten, naar een festival of op vakantie. Heel leuk, maar niet als je krap bij kas zit en de inflatie maakt het er niet makkelijker op. Financiële verschillen tussen vrienden lijken steeds groter te worden. Hoe ga je daarmee om?

Minder verdienen dan je vrienden voelt vervelend. Volgens financieel expert Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy kan het je zelfs een gevoel van minderwaardigheid geven.



"Op sociale media lijkt het alsof iedereen al die vakanties, etentjes en festivals makkelijk kan betalen. Vooral na corona is iedereen elk weekend weg. Als je vrienden dit ook doen en jij moet thuisblijven omdat je door de stijgende kosten nog minder hebt te besteden, is dat lastig. In de ergste gevallen leidt het tot een depressie."

Vooral jongeren ervaren sociale druk

Budgetverschillen spelen bij alle leeftijden, maar vooral bij jongeren, onder meer omdat sociale druk bij hen een grotere rol speelt. Faber-Versluis: "Een Amerikaans onderzoek toonde aan dat 40 procent van de millennials wel eens in een situatie is geweest waarin ze meer uitgaven dan ze wilden. Vaak omdat ze iets niet wilden missen."

Ook hebben jonge mensen soms een minder goed financieel overzicht en maken ze daardoor sneller verkeerde geldkeuzes. "Wat je vaak ziet is dat mensen problemen krijgen als ze net klaar zijn met hun studie en voor het eerst gaan werken en op zichzelf wonen. Hun financiële overzicht is dan niet meegegroeid met alle nieuwe vaste lasten. Ineens moeten ze bijvoorbeeld de gasrekening, huur of hypotheek gaan betalen."

“Vanaf je achttiende wordt van je verwacht dat je goed met geld kunt omgaan, maar heb je dat wel geleerd?” Frederieke Kokol namens Geldfit

Dat ziet ook Frederieke Kokol van Geldfit, een platform dat helpt grip te krijgen op je financiën. "Vanaf je achttiende wordt van je verwacht dat je goed met geld om kunt gaan, maar dat is niet altijd zo. Ineens moet je alles zelf regelen, dat kan voor problemen zorgen." Heb je geen goede financiële opvoeding gehad, dan ga je misschien eerder met je vrienden eropuit, ook als je dat veel geld kost en je het voor andere zaken moet gebruiken.

Praten over geld met vrienden is lastig

Dit kun je voorkomen door je vrienden op de hoogte te brengen van jouw financiële situatie, zegt Kokol. Maar over geld praten is lastig. "Misschien kijk je tegen je vrienden op, dan begin je niet zo gemakkelijk over je geldproblemen. Het kan best zijn dat zij het ook helemaal niet zo breed hebben. Als je er niet over praat, kom je daar niet achter."

Waarschijnlijk zijn je vrienden best bereid om rekening met je te houden. "Misschien gaan jullie dan met z'n allen niet naar dat ene festival, maar iets anders gezelligs doen dat minder duur is."

Neem ondertussen je financiën ook eens onder de loep. Gaat er inderdaad maandelijks meer uit dan dat er binnenkomt? En bedenk wat je graag wilt bereiken. Wil je kunnen sparen om meer leuke dingen te kunnen doen? Kokol: "Maak een concreet doel voor jezelf. Je kunt bijvoorbeeld op boodschappen besparen. Maak er een sport van om altijd voor de goedkoopste opties te gaan. Dan zal je zien dat je aan het einde van de maand meer over hebt zodat je eind augustus wel naar dat ene festival kunt."

'Stel een goedkoper alternatief voor'

Faber-Versluis zegt dat je je geldzorgen het beste kunt bespreken voordat je vrienden voorstellen om iets te gaan doen. "Schets je situatie vooraf, geef aan dat je bijvoorbeeld net een huis hebt gekocht of net op vakantie bent geweest. Dan is 'nee' zeggen minder lastig op het moment dat je wordt meegevraagd."

“Stel een goedkoper alternatief voor, bijvoorbeeld een diner waarvoor iedereen een gang maakt. Het gaat om de gezelligheid.” Adine Faber-Versluis, financieel expert

Je hoeft ook niet op iedere uitnodiging in te gaan. Faber-Versluis: "Denk goed na over of je het leuk genoeg vindt, of het iets is dat voor meer verbinding zorgt met je vrienden." Je kunt ook altijd zelf met een idee komen dat beter bij je budget past. "Stel bijvoorbeeld een goedkoper alternatief voor. Organiseer bijvoorbeeld een diner waarvoor iedereen een gang maakt. Het gaat om de gezelligheid."

Houd de touwtjes dus zoveel mogelijk in handen. Dat kan bijvoorbeeld ook bij het kopen van een gezamenlijk cadeau voor een van de vrienden. "Misschien vind je het een te duur cadeau, blijf dan altijd dichtbij jezelf. Geef wat jij eraan uit wil geven en niet meer. Je kunt er altijd nog voor kiezen om apart een cadeau te kopen en niet mee te doen met het groepscadeau."