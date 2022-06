De inflatie hijgt in je nek terwijl het geld op je spaarrekening verdampt waar je bijstaat. Tijd om je extra's te beleggen? Waar vind je, in een wereld gedomineerd door finfluencers, beleggingapps en mooie beloftes, betrouwbare informatie zodat jij je beleggingsavontuur zo veilig mogelijk aangaat?

Beleggen is populair, en dat komt vooral door de nog steeds lage rente op spaargeldr. Het aantal beleggende Nederlandse huishoudens steeg de afgelopen twee jaar van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen, bleek uit eerder onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Toch kan beginnen met beleggen best spannend zijn. Je betreedt een wereld met een eigen jargon waarin mogelijkheden en gevaren evenredig vertegenwoordigd zijn. Je hoeft het journaal maar aan te zetten om te zien dat de beurs behoorlijk grillig is. Hoe begin je als je er helemaal geen kaas van hebt gegeten?

“Je kunt beleggen benaderen als een nieuwe hobby en er diep induiken. Of je houdt het simpel.” Marcel Warnaar, Nibud

Uitbesteden of inlezen?

Marcel Warnaar van het Nibud denkt dat er twee wegen zijn die je kunt inslaan als je begint met beleggen. "Je benadert het als een nieuwe hobby, je duikt er diep in en gaat er veel tijd aan besteden. Of je houdt het simpel: kijk of je eigen bank een beleggingsfonds heeft, stort iedere maand een bedrag en de bank belegt voor jou. Een bank staat onder toezicht van het AFM, dus dat zit goed. En je hebt er geen omkijken naar. Ze spreiden de aankopen ook zodat je minder risico loopt."

Dat uit handen geven extra kosten met zich meebrengt, is volgens Warnaar logisch: "Laten beleggen kost meer want je betaalt voor de dienstverlening van je bank. Maar beleggen kost links of rechtsom geld, ook als je het zelf doet. Je hebt bijvoorbeeld kosten voor beheer en administratie en voor iedere handeling op de beurs betaal je. De hoofdregel is sowieso: beleg met geld dat je naast je buffer overhebt."

Waar vind je betrouwbare informatie over beleggen?

Wie voor de eerste weg kiest en het aanpakt als een nieuwe hobby, moet toch ergens de juiste, liefst betrouwbare kennis vandaan halen. Maar waar vind je die? "Als je wilt beleggen zonder adviseur, dan is een cursus of een workshop een goed begin. Zo simpel als het soms wordt voorgespiegeld, is het niet", vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Een verkeerde beslissing kost veel geld en er zijn altijd risico's aan verbonden."

“Blijf je bewust van de risico's. Beleggen is geen spel.” Joyce Donat, Consumentenbond

Donat denkt dat de populariteit van beleggingscursussen, zogenaamde 'finfluencers' die online hun kennis delen en beleggingsapps als BUX ZERO en DEGIRO, de drempel om te beginnen met beleggen verlagen. Dit heeft voor- en nadelen. Donat: "Neem beleggingsapps. Omdat de bedragen om in te stappen met een app zo laag zijn, kan dit tot gemakzucht leiden en je geld ben je zo kwijt. Daarmee zeg ik niet dat het slechte apps zijn, maar je moet je steeds bewust blijven van de risico's. Beleggen is geen spel."

Internet staat vol websites en personen die tips en adviezen geven. Deze zijn niet altijd onafhankelijk. Menig financieel influencer krijgt betaald om bepaalde beleggingsplatformen aan te raden. Donat: "Daarom hebben we op de site van de Consumentenbond een lijst van sites gezet waar je onafhankelijke en goede beleggingsinformatie vindt. Daarnaast vind je er een stappenplan Beginnen met Beleggen en een keuzehulp zelf beleggen of laten beleggen, waarmee je kunt onderzoeken wat het beste bij je past."

Ook Nibud biedt een beleggingstool en op de websites van AFM en de Vereniging van Effectenbezitters staat genoeg informatie om je beleggingsavontuur op een veilige manier te beginnen.