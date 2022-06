De btw op energie is tijdelijk lager, het minimumloon gaat (iets) omhoog, verhuurders mogen de huur verhogen en pensionado's krijgen er iets bij. Per 1 juli zijn er weer enkele wijzigingen die invloed hebben op jouw portemonnee. We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

1. Minimumloon gaat iets omhoog

Op 1 juli gaat het minimumloon iets omhoog. Als je 21 jaar of ouder bent en 36 uur werkt, dan staat daar vanaf volgende week vrijdag minstens 11,26 euro per uur tegenover. Het minimumuurloon is nu nog 11,06 euro bruto.

Ook jeugdlonen en uitkeringen stijgen mee, want die zijn gekoppeld aan het minimumloon. Hoeveel dat precies in jouw situatie is, kun je vinden op de site van de Rijksoverheid.

Dit keer gaat het dus om een stijging van slechts 20 cent, maar volgend jaar gaat het minimumloon harder omhoog. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het stapsgewijs met 7,5 procent wordt verhoogd. Daarmee zou het minimumloon volgens de huidige verwachtingen in 2025 uitkomen op 13,18 euro.

Vanwege de huidige hoge inflatie begint het kabinet daar niet pas in 2024, maar al volgend jaar mee. Het gaat in 2023 om een verhoging van 2,5 procent tot 11,94 euro.

2. Belasting op energie gaat omlaag

Een van de belangrijkste wijzigingen van begin volgende maand is de verlaging van de btw op energie. Het btw-tarief gaat van 21 naar 9 procent. Dit geldt voor stroom, gas en stadsverwarming en blijft voorlopig van kracht tot het einde van dit jaar. De btw op brandstoffen blijft op 21 procent staan. Wel is de accijns op onder meer benzine en diesel eerder dit jaar al verlaagd.

Het kabinet verlaagt tijdelijk de btw op energie, omdat de energieprijzen de laatste tijd flink zijn gestegen en de vrees bestaat dat veel mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De maatregel loopt voorlopig tot het einde van dit jaar. Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik zou de btw-verlaging neerkomen op een besparing van ongeveer 140 euro in zes maanden.

Het is overigens de vraag of iedere consument dat meteen merkt in de portemonnee. Zo wees de Consumentenbond er eerder deze maand op dat niet alle leveranciers op 1 juli de lagere btw verrekenen. Een deel doet dat pas bij de eindafrekening aan het einde van het jaar.

3. De huren mogen weer omhoog

Om huurders tijdens de coronacrisis te ontzien, mochten de huren van sociale huurwoningen het afgelopen jaar niet verhoogd worden. Daar komt per 1 juli verandering in: woningcorporaties mogen er weer 2,3 procent bovenop gooien.

Uit een onderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, bleek dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen uitkomt op 2 procent. Een meerderheid van de ondervraagde corporaties (63 procent) voert geen maximale verhoging door.

Voor woningen in de vrije sector mag de huurverhoging maximaal 3,3 procent bedragen. De huur mag één keer per jaar worden verhoogd.

4. Kinderbijslag stijgt: 20 euro erbij

Eigenlijk zou de kinderbijslag dit jaar niet stijgen, maar vanwege de hoge inflatie is het kabinet van dat besluit teruggekomen. En dat is goed nieuws voor ouders: de kinderbijslag gaat per 1 juli met zo'n 20 euro (per kind, per kwartaal) omhoog.

Voor een kind tot en met vijf is het bedrag straks 249 euro, voor de categorie zes tot en met elf 302 euro en voor een kind van twaalf tot achttien gaat het om 356 euro.

Let op: deze verhoogde kinderbijslag wordt pas na afloop van het derde kwartaal - dus op 1 oktober - uitbetaald. De kinderbijslag die op 1 juli uitgekeerd wordt, is dus nog het oude bedrag.

5. Grote bedrijven moeten ondernemers sneller betalen

Kleine bedrijven of zzp'ers die opdrachten voor grote bedrijven uitvoeren, krijgen eerder hun geld: de wettelijke betalingstermijn gaat per 1 juli van zestig naar dertig dagen.

Kleine en middelgrote ondernemers hebben laten weten dat ze vaak later worden betaald en dat grote bedrijven zelf lijken te bepalen wanneer ze een rekening voldoen. Ook wordt sinds de coronacrisis steeds vaker een betaaltermijn eenzijdig verlengd door grote bedrijven, zo meldde Rijksoverheid. Om te voorkomen dat kleine bedrijven in de problemen komen, is de betaaltermijn nu wettelijk ingekort.

6. Rookmelders zijn verplicht

Vanaf aankomende vrijdag is het verplicht om op elke verdieping in je huis een rookmelder te hebben.



Heb je die nog niet, dan moet je die aanschaffen. Gemiddeld kost een rookmelder zo'n 16 euro.

7. Veel pensioenen gaan voor het eerst in jaren omhoog

Enkele grote pensioenfondsen verhogen de pensioenuitkeringen in juli. Onder meer ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, geeft gepensioneerden er 2,4 procent bij. Het is voor het eerst sinds 2008 dat ABP de pensioenen opschroeft.

Ook enkele andere fondsen, waaronder metaalfonds PME, hebben een verhoging aangekondigd. Overigens gaat het, net als bij ABP, om een verhoging die flink achterblijft bij de huidige inflatie. Desondanks zullen veel ouderen blij zijn dat ze eindelijk meer pensioen krijgen.

8. Geen papieren kennisgeving meer van PostNL

Wie online iets bestelt en niet thuis is als PostNL het pakketje aflevert, krijgt vanaf volgende maand geen papieren kennisgeving meer in de bus.



Het postbedrijf laat voortaan alleen nog via e-mail of de PostNL-app weten dat de bezorger is langsgekomen en waar klanten het pakketje kunnen ophalen.

9. Strengere reclameregels voor influencers

Wie regelmatig video's voor een groot publiek op sociale media maakt, moet zich vanaf 1 juli houden aan strengere regels voor reclame. Deze zogeheten influencers op onder meer Instagram, YouTube en TikTok moeten bijvoorbeeld duidelijk zijn over door wie ze worden gesponsord en of ze betaald worden om bepaalde producten te laten zien.

In het begin gaat het alleen om videomakers die minimaal een half miljoen volgers hebben. Mogelijk wordt die drempel later verlaagd. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

10. Bibliotheek is gratis voor kinderen

Veel bibliotheken waren het al, maar vanaf 1 juli is het ook officieel: de bibliotheek is gratis voor iedereen onder de achttien jaar. Officieel mochten bibliotheken nog de helft van de prijs voor een volwassene in rekening brengen.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) meldde over de wetswijziging: "Voor jonge mensen mogen kosten geen drempel zijn om naar de bibliotheek te gaan."

Correctie: In een eerdere versie van dit stuk stond dat soepelere regels voor grenswerkers op het gebied van sociale zekerheid vervallen per 1 juli. Dat is niet correct. Deze regeling is kort geleden verlengd tot eind dit jaar.