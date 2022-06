De waarde van digitale munten is de laatste weken sterk gedaald, wat moet je dan doen als cryptobelegger? Is dit juist een goed moment om in te stappen of kun je beter wachten? En wat zijn handige tactieken als je wil beleggen in crypto's?

De waarde van bitcoin zakte in een week tijd van 31.000 dollar naar minder dan 20.000 dollar. Het was voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat de grootste cryptomunt minder dan 20.000 dollar waard was. Ook de koersen van andere cryptovaluta's kleuren rood op de beurs.

Investeerder en ervaringsdeskundige Janneke van den Brink is niet verbaasd dat de cryptomunten hard zijn onderuitgegaan. "De situatie was onvermijdelijk. Er is een schuldencrisis, hoge inflatie en weinig vertrouwen in de economie. Dit is van alle tijden. Een koers kan nooit alleen maar stijgen."

Beleggingsexpert Jim Tehupuring ziet de koersdaling als een goede waarschuwing. "De koers van crypto's draait puur om vraag en aanbod." Volgens hem valt het investeren in crypto's onder speculeren. "De waarde kan snel stijgen, maar kan ook flink dalen. Je ziet nu vooral dat je er hard geld mee kunt verliezen. Realistische verwachtingen zijn dus nodig."

Nu instappen of juist niet?

Is het een gunstig moment om cryptomunten te kopen nu de koersen zijn ingezakt? "Een dalende markt kan een mooi moment zijn om in te stappen", zegt Van den Brink. "Je kunt voordeliger kopen in de dip. De uitspraak 'koop de dip' hoor je vaker in de wereld van cryptocurrency. Hiermee wordt bedoeld dat je het beste crypto's aankoopt als de prijs flink laag staat."

"Je hoeft dus niet te schrikken van een dalende beurs, maar je kunt het ook zien als een kans. Alles is in de uitverkoop. Daarbij is het goed om te onthouden dat er altijd een risico is dat de prijs nog verder zakt."

Van den Brink probeert zelf de risico's zo veel mogelijk te spreiden. "Wed nooit op één paard, zo beperk je verlies. Door te spreiden over verschillende cryptovaluta's kan ik de klappen van koersdalingen beter opvangen."

Je kunt iedere maand op een vast moment inleggen

Daarnaast tipt ze investeerders om gebruik te maken van de dollar-cost-averagingstategie. "Dit houdt in dat je iedere maand op een vaste dag hetzelfde bedrag inlegt. Ongeacht de prijs van het product of wat er op de beurs gebeurt", zegt ze. "Dit betekent dat je zowel bij dalingen als stijgingen aankoopt en je op de lange termijn van de gemiddelde prijsstijging profiteert."

“Je haalt de emotie eruit, omdat je je niet laat gek maken door snelle koersstijgingen of -dalingen.” Janneke van den Brink, investeerder

Met deze strategie beleg je regelmatig en gespreid, legt Van den Brink uit. "Het is een langetermijnvisie en dat werkt altijd het beste bij beleggen. Ook bij het beleggen in crypto's. Je haalt de emotie eruit, omdat je je niet laat gek maken door snelle koersstijgingen of -dalingen", vult ze aan. "Je hoeft de markt niet meer te timen (een beleggingsstrategie waarbij je op het juiste moment probeert te kopen en verkopen, red.)."

Wel laat ze weten dat het belangrijk is om te onderzoeken welke functie een cryptoproject vervult. "We weten van bitcoin dat die als alternatief betaalmiddel gebruikt wordt. Maar er zijn ook veel crypto's, ook wel shitcoins genoemd, die puur op hype en sentiment varen. Dan heb je wel een probleem als de koersen kelderen."

'Je moet serieus tijd investeren om de crypto's te snappen'

Beurscommentator Tehupuring wil nog meegeven dat het goed is om te weten dat er geen toezicht op cryptobedrijven is. "De traditionele beurs wordt gecontroleerd door toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Als een bank of beleggingsonderneming failliet gaat, worden beleggers beschermd."

"En dat is dus niet zo voor crypto's", vervolgt hij. "Er is op die platforms geen controle op wie een cryptomunt kan maken. En er is geen garantie over jouw geld als ze failliet gaan. Dit is een extra risico dat je neemt." Hij raadt beginners dan ook af om in crypto's te beleggen. "Je moet serieus tijd investeren om te snappen wat al die cryptovaluta's inhouden. Je kunt beter voor gewone aandelen gaan, bijvoorbeeld in een fonds. Dat is een stuk veiliger en stabieler als je het mij vraagt."