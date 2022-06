Veel Nederlanders hebben inmiddels hun definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting ontvangen. Maar wat als er iets niet klopt. Wanneer moet je bezwaar maken bij de Belastingdienst?

In veel gevallen zal de definitieve aanslag niet afwijken van de aanslag die je hebt gekregen nadat je de aangifte inkomstenbelasting hebt ingevuld. Toch is het goed om de aanslag even te controleren. "Als er iets niet klopt, is het vaak niet eens nodig om bezwaar te maken", zegt Estelle Cool, persvoorlichter van de Belastingdienst. "Je kunt namelijk tot vijf jaar na het jaar waarover de aangifte gaat een wijziging doorvoeren. Op onze website hebben we een tool waarin je kunt checken of je bezwaar moet maken, of dat een wijziging doorgeven voldoende is."

Met een wijziging kun je een fout verbeteren of gegevens aanvullen. "Bijvoorbeeld als je niet optimaal gebruik hebt gemaakt van aftrekposten", zegt Tosca Voogd van De BelastingBespaarders. "Over het jaar 2021 kon je voor het laatst je studiekosten opvoeren. Maar denk ook aan medische kosten of goede doelen. Als je die niet hebt opgegeven, kun je het nog aanpassen. Check dat even, anders loop je wellicht geld mis."

“Binnen zes weken moet je bezwaar maken tegen de definitieve aanslag”

Je kunt de aangifte via Mijn Belastingdienst wijzigen. "Niet via de app", zegt Cool. "Dat moet echt via internet of op papier. Mocht je het op papier willen doen, dan moet je de aangifte wel opnieuw invullen. Dat is wat werk, maar toch wordt 1 procent van de aangiftes op papier gedaan."

Hoe maak je bezwaar tegen je belastingaanslag?

Is er toch een reden dat je bezwaar wilt maken tegen de definitieve aanslag, dan moet je die binnen zes weken na de datum van beschikking indienen. Dat kan online, met je DigiD, via een invulformulier of schriftelijk. Cool: "Vermeld dan al je gegevens, zoals je naam, handtekening en adres, in een brief. Maar ook het nummer van de aanslag, het kenmerk en de reden waarom je bezwaar maakt. Ben je later dan zes weken, dan kun je tot vijf jaar nog een verzoek tot vermindering aanvragen."

Bezwaar maken vanwege de box 3-regeling

Een belangrijke reden waarom mensen dit jaar bezwaar zullen maken, is vanwege de bekende Box 3-regeling. Daar is veel om te doen geweest, omdat het fictieve rendement op vermogen hoger lag dan het daadwerkelijk behaalde rendement. De Belastingdienst komt daarom met een nieuwe rekenmethode om te bepalen hoeveel belasting over vermogen betaald moet worden. Daarom krijgen Nederlanders met vermogen boven de vrijstellingsgrens van 50.000 euro pas eind juli of begin augustus hun definitieve aanslag.

“Als je rendement lager is dan het rendement waar de Belastingdienst mee komt in je definitieve aanslag, kan het verstandig zijn om bezwaar te maken.” Tosca Voogd, De Belastingbespaarders

"Maak dus voor jezelf een rekensommetje om te kijken wat je daadwerkelijk rendement in 2021 was", zegt Voogd. "Als dat lager is dan het rendement waar de Belastingdienst mee komt in je definitieve aanslag, kan het verstandig zijn om bezwaar te maken. De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan dat mensen die sinds 2017 bezwaar hebben gemaakt tegen het fictieve rendement geld terugkrijgen. Ook heeft de Hoge Raad besloten dat de overheid geen gerichte Box 3-compensatie hoeft te geven aan mensen die te laat (of geen) bezwaar hebben gemaakt. "

Rekeningen in het buitenland opgeven

Voogd waarschuwt ook voor rekeningen in het buitenland. "De Belastingdienst krijgt steeds meer informatie. Staan deze nog niet in je aangifte, dan kun je die maar beter zelf opgeven als je totale vermogen boven de vrijstellingsgrens komt. Ze zijn namelijk best streng met het niet opgeven van vermogen in Box 2 en 3, dus dat kan je een hoop geld kosten."

Mocht je uitstel hebben aangevraagd voor het invullen van je belastingaangifte, dan heb je nog tot 1 september de tijd.