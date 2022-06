De rente op spaargeld op de bank is nog steeds laag. Een alternatief is het sparen van koopzegels. Dit klinkt ouderwets, maar inmiddels kun je digitaal sparen via een app van de supermarkt. Maar is het ook financieel slim om koopzegels te sparen? Wat levert het nu echt op en zijn er nadelen?

Tamara Wedervoort (39) uit Vlissingen spaart al jaren fanatiek koopzegels. "Het is me met de paplepel ingegoten", zegt ze. "Mijn moeder spaarde ze vroeger ook al. Toen nog met een spaarboekje. Dat ouderwets zegeltjes plakken had wel wat meer charme dan via de app. Maar het doel is hetzelfde: sparen."

Koopzegels sparen voelt voor Wedervoort als een extraatje. "Boodschappengeld moet je toch uitgeven. Met die zegels spaar je ongemerkt voor een mooie rente." Ze spaart bij verschillende supermarkten en gebruikt de opbrengst voor een uitje, etentje of spaargeld voor haar kinderen.

Koopzegels zijn een loyaliteitsprogramma

Retaildeskundige Erik Mafait snapt dat mensen koopzegels sparen. "De consument is op zoek naar mogelijkheden om te besparen en om meer te verdienen. In deze tijd van lage rente zijn koopzegels een alternatief dat een beter rendement oplevert dan sparen."

“Koopzegels leveren meer op dan sparen.” Erik Mafait, retaildeskundige

Mafait legt uit dat je koopzegels kunt zien als een loyaliteitsprogramma van een supermarkt. "Iedere keer dat je aan de kassa staat en afrekent, betaal je net iets meer. In ruil daarvoor krijg je de koopzegels. Als klant bind je je op die manier voor een langere tijd aan die supermarkt, want je geeft daar je geld uit. Een vol spaarboekje met zegels kun je weer inleveren en hier krijg je dan geld voor terug."



Volgens hem hebben koopzegels in de supermarkt een rendement van minimaal een paar procent. "Er is dus een aantoonbaar prijsvoordeel, het levert meer rente op dan bij de bank."

Wat leveren koopzegels op?

Uit een rondgang onder de grote supermarktketens blijkt dat de meeste rente te halen valt bij de PLUS supermarkt. Bij iedere euro die je besteedt, koop je voor 0,02 eurocent een punt. Met 200 punten is je spaarkaart vol. Dit kost je 4 euro, maar je krijgt er 6 euro voor terug. Hiermee heb je een rendement van 50 procent. Bij Albert Heijn koop je bij iedere euro een zegel van 0,10 cent. Met 490 zegels heb je een volle kaart. Dit kost je 49 euro, maar de opbrengst is 52 euro. Dat is een rente van 6 procent.



Bij Jumbo spaar je net als bij Albert Heijn een zegel bij elke euro aan gekochte producten. Ook hier betaal je 0,10 eurocent voor. Het enige verschil is dat je voor een volle kaart 250 punten nodig hebt. Dit kost je 25 euro. De opbrengst? Je krijgt er 26 euro voor terug. Het rendement is met 4 procent dus iets lager dan bij Albert Heijn.

“Doe je bij goedkopere supermarkten je boodschappen, blijf dat dan doen. Dat is echt voordeliger dan zegels sparen.” Gerard Spierenburg, Consumentenbond

Supermarkt Coop geeft een zegel bij iedere 0,50 eurocent aan boodschappen. Dit kost je 0,05 cent extra. Een vol boekje heb je bij 500 zegels, wat je 25 euro kost. Ook hier krijg je er 26 euro voor terug. De rente is dus, net als bij Jumbo, 4 procent.

De nadelen van koopzegels

Het is duidelijk dat het sparen van koopzegels iets oplevert. Maar is het nu altijd zo voordelig? Volgens Gerard Spierenburg van de Consumentenbond werkt het vooral goed voor vaste klanten om iets te sparen. "Je doet je boodschappen dan toch al in die supermarkt", zegt hij. "Maar zegels vind je eerder bij duurdere supermarkten dan discounters. Doe je bij goedkopere supermarkten je boodschappen, blijf dat dan doen. Dat is echt voordeliger."



Daarbij denkt hij dat koopzegels vooral slim zijn voor de supermarkt zelf. "Die loyaliteitsprogramma's leiden tot aantoonbaar meer omzet. Het voordeel is echt voor de supermarkt. Ze binden jou als klant en verleiden je om meer te kopen. Uiteindelijk betaal je dat als consument zelf."

“Klanten focussen zich soms te veel op het vol krijgen van de kaart. Daardoor ben je sneller geneigd om meer uit te geven.” Erik Mafait, retaildeskundige

Verder denkt Spierenburg dat je als klant je bewust moet zijn van een addertje onder het gras. "Het account waarmee je zegels spaart, bestaat uit veel persoonlijke data. Die informatie gebruikt een supermarkt weer om je koopgedrag te beïnvloeden. Je betaalt de supermarkt dus deels met jouw gegevens. Iets om je wel even te realiseren."



Mafait denkt nog dat het goed is om je als klant bewust te zijn van de psychologische effecten bij het sparen. "Klanten focussen zich soms te veel op het vol krijgen van de kaart. Daardoor ben je sneller geneigd om meer uit te geven. Wees je daar bewust van en koop alleen wat je echt nodig hebt."