Je hebt misschien wel eens gehoord van mensen die beleggen in ETF's. Maar wat zijn dit precies? Waarom zou je hiervoor kiezen? En wat zijn de risico's? Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en financieel planner Ramón Wernsen leggen het uit.

Nog steeds groeit het aantal particuliere beleggers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zag het aantal beleggende huishoudens in 2021 stijgen tot bijna twee miljoen. Behoefte aan meer rendement (sparen levert immers niks op) was de belangrijkste reden om te starten. Toch kan beleggen voor beginners erg ingewikkeld lijken door alle soorten aandelen en koersen.

Wat is een ETF?

Beleggen in ETF's wordt steeds populairder, zegt Joost Schmets van VEB. "De kosten en risico's zijn laag, de aanschaf makkelijk en je hebt er weinig omkijken naar." Ook financieel planner Ramón Wernsen ziet in zijn werk dat steeds meer van zijn cliënten kiezen voor deze manier van beleggen. Maar wat zijn ETF's nu precies?

“Een ETF is eigenlijk een verzamelmandje met daarin meerdere aandelen die bij een index horen.” Joost Schmets, Vereniging van Effectenbeleggers

Een ETF staat voor Exchange Traded Fund. "Een ETF is eigenlijk een verzamelmandje met daarin meerdere aandelen die bij een index horen", aldus Schmets. "Een voorbeeld van zo'n index is de AEX, die gevuld is met de 25 grootste en meest verhandelde bedrijven in Nederland. Onder andere bedrijven als Heineken, Shell en Philips horen bij de AEX."

Een ETF wordt ook wel een indextracker genoemd, vervolgt hij. "De ETF 'trackt', of volgt, een index en probeert zo hetzelfde rendement te behalen. Beleg je in deze ETF, dan investeer je in één klap in alle bedrijven uit die index. Hiermee word je inleg maximaal gespreid en loop je minder risico op verlies."

'Je hoeft geen expert te zijn'

Maar waarom zou je niet gewoon zelf aandelen kopen van de bedrijven uit de AEX? "Dat kan wel", legt Wernsen uit. "Alleen als je van al die bedrijven één aandeel wil, ben je vaak duizenden euro's kwijt. Met een ETF beleg je eenvoudig in meerdere bedrijven zonder dat het gelijk veel geld hoeft te kosten. Er zijn inmiddels meer dan duizend indextrackers waar je uit kunt kiezen. En je kunt ze de hele dag lang kopen en verkopen, zolang de beurs maar open is."

Iris Newman (37) uit Eindhoven belegt in deze ETF's. "Ik heb een jong gezin en mijn tijd is schaars. Met het beleggen in ETF's hoef je geen expert te zijn en aandelen stuk voor stuk te analyseren. In plaats daarvan spreid ik mijn inleg over veel bedrijven. Hierdoor is het risico lager." "Daarbij is het laagdrempelig, minder gedoe en een goed alternatief voor sparen", vult ze aan. "Het doet z'n ding wel, en dat spreekt mij aan."

Gratis beleggen bestaat niet: let op de kosten

Wel adviseert ze andere beleggers om goed te kijken naar de kosten. "Er zijn partijen die beweren dat je bij hun gratis kunt beleggen in ETF's. Dat is niet waar. Iets als 'gratis' beleggen bestaat niet. Je betaalt altijd beheer- en transactiekosten. Of ze rekenen kosten voor iets anders, wat je op het eerst gezicht niet direct doorhebt."

Ook Wernsen waarschuwt mensen om de kosten goed te blijven uitrekenen. "Stel, je hebt 1 procent per jaar aan beheerskosten. Dat lijkt op het eerste gezicht weinig. Maar stel dat je over dertig jaar zo'n 7 tot 8 procent rendement haalt. Dan is die 1 procent omgerekend 15 procent van je behaalde rendement. Dat is flink inleveren op je winst."

“Al spreid je risico optimaal, bij een zakkende koers kun je geld verliezen. Je neemt altijd risico.” Joost Schmets, Vereniging van Effectenbeleggers

Schmets benadrukt dat er risico's zijn, net als bij iedere vorm van beleggen. "Al spreid je optimaal, bij een zakkende koers kun je geld verliezen. Je neemt altijd risico." Daarnaast legt hij uit dat het investeren in ETF's geen korte-termijnplan is. "Stop er geen geld in dat je binnen een paar maanden nodig hebt. De kans is dan groot dat je minder zult hebben dan waar je mee begon. Met deze vorm van beleggen kun je vermogen opbouwen over de langere termijn. Als je maar genoeg geduld hebt."