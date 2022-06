The Sandbox, Uniswap, Polkadot: aan creatieve namen geen gebrek in de cryptowereld. Inmiddels zijn er duizenden munten op de markt. Waarom komen er eigenlijk telkens nieuwe cryptomunten bij? En wat voor risico's brengt dat met zich mee?

Op de koerssite CoinMarketCap, die veel cryptoliefhebbers gebruiken om de koersen in de gaten te houden, staat het koersverloop van duizenden munten - van de bekendere Bitcoin (goed voor zo'n 29.000 dollar per stuk) en Ethereum (1.600 dollar) tot onbekende munten die nog geen cent waard zijn. Dagelijks komen er nieuwe munten bij.

Waar komen die vandaan? "Dat komt doordat er steeds nieuwe 'blockchains' met verschillende doelstellingen komen", zegt Jeroen Blokland, oprichter van True Insights, een onafhankelijk researchbureau voor beleggers. Met andere woorden: niet elke blockchain - de technologie waarop cryptomunten draaien - is bedoeld voor een betaalmiddel zoals Bitcoin.

“Of het nodig is om duizenden verschillende munten te hebben, is de vraag.” Jeroen Blokland, oprichter van True Insights

"Een blockchain kan onder andere gebruikt worden voor transacties, maar ook voor het beschermen van identiteitsgegevens. En als die bedenkers voor een nieuwe toepassing weer een nieuwe blockchain maken, willen ze er meestal een specifieke nieuwe munt aan plakken", legt Blokland uit.

"Of het nodig is om duizenden verschillende munten te hebben, is de vraag. Met het snelle groeien van de markt willen makers hun steentje bijdragen, of negatiever gezegd: ervan profiteren door het wiel opnieuw uit te vinden."

Munten hebben veel aantrekkingskracht

Hoe dan ook: al die cryptomunten wekken wel interesse. De Nederlandse markt telt inmiddels 1,6 miljoen cryptobeleggers. Dat blijkt uit Crypto Investor, een grootschalig onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar Nederland eind vorig jaar uitvoerde onder 43.353 Nederlanders van zestien jaar of ouder, van wie er 4.795 beleggen in crypto.

“Het is nog niet gereguleerd en moeilijk om de waarde van een cryptomunt te bepalen.” Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO

Zo'n 570.000 Nederlanders stapten vorig jaar in. Daarnaast overweegt nog een substantiële groep in te stappen. Het onderzoeksbureau schatte in dat dit jaar nog eens circa 400.000 Nederlanders met crypto beginnen. Blokland: "Je leest veel succesverhalen van beleggingen of investeringen die relatief snel hoog rendement behalen."

Snel geld verdienen lijkt aantrekkelijk

Maar hoe realistisch is dat? Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO, vindt dat je eigenlijk nog niet van beleggen kunt spreken als het over crypto gaat. "Het is nog niet gereguleerd en moeilijk om de waarde van een cryptomunt te bepalen. Op de aandelenmarkt heb je toezichthouders, cryptoland is onontgonnen gebied. Er is geen waakhond. De kans dat je wordt opgelicht, is vele malen groter dan bij klassiek beleggen. En dan wordt het al snel speculeren."

Dat er gouden bergen worden beloofd en dat mensen er vaak zonder kennis van zaken - soms zonder te kijken of het bedrijf erachter überhaupt echt bestaat - toch geld in stoppen, komt volgens Wessels door onze hebberigheid. "Snel geld verdienen is voor velen aantrekkelijk."

"Bij beleggen stop je geld in iets wat groeit of qua productiviteit verbetering laat zien. Stel: je koopt aandelen in Albert Heijn. Dan weet je wat ze doen. Maar als je enkel ergens geld in stopt met de hoop dat het morgen het dubbele waard is, terwijl het verder niets genereert, heb je een moeilijke beleggingscase te pakken."

Hoe investeren in crypto?

Wat je volgens Blokland wel kunt doen als je toch in crypto wil investeren, is spreiden. "Omdat het supervolatiel is en alle kanten op kan zwaaien, breng je zo het risico naar beneden. Je kunt een cryptoplatform uitkiezen en dat een aantal munten laten uitkiezen. Zij kunnen ervoor zorgen dat de verhoudingen aangepast worden aan de schommelingen. Dan hoef je dat zelf niet te doen."

“Ik vermoed dat veel blockchains uiteindelijk samengevoegd gaan worden, maar ik kan niet bepalen welke munten het gaan redden en welke niet.” Jeroen Blokland, oprichter van True Insights

Blokland denkt dat het onmogelijk is om te zeggen welke munt succesvol gaat zijn en welke niet. "Vergelijk het met Amazon: in 1995 waren er nog twintig van dat soort bedrijven, maar dat Amazon alleen zou overblijven, wist niemand. Ik vermoed dat veel blockchains uiteindelijk samengevoegd gaan worden, maar ik kan niet bepalen welke munten het gaan redden en welke niet. De gemiddelde retailbelegger ook niet."