De tarieven voor elektriciteit en gas zijn nog steeds heel hoog. Experts verwachten dat dat nog wel even zo blijft. In de tussentijd kan het geen kwaad om goed naar je maandelijkse energierekening te kijken en te controleren of je niet te veel of te weinig betaalt.

Vanaf 1 juli gaat de btw op energie tot eind dit jaar tijdelijk omlaag van 21 procent naar 9 procent. Dit om huishoudens tegemoet te komen bij de hoge energierekening. Maar uit een rondgang van de Consumentenbond langs twintig aanbieders bleek vorige week dat alleen Essent het direct gaat verrekenen op de energierekening.

Zelf leverancier benaderen voor maandelijkse verrekening

En dus moet je zelf actie ondernemen. "Maar het is voor consumenten heel lastig om uit te rekenen hoeveel dat is, omdat de btw-verlaging maar voor een half jaar geldt", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Grofweg kun je uitgaan van 40 procent van je jaarverbruik waarop de btw-verlaging van toepassing is, maar ik adviseer iedereen om zelf bij je leverancier aan te kloppen om dat voor jou te berekenen."

“Als je denkt: ik red het wel met m'n maandbedrag, dan zou je kunnen wachten tot de eindafrekening.” Joyce Donat, Consumentenbond

Doe je dat niet, dan is er kans dat de btw-verlaging pas in de jaarafrekening wordt meegenomen. "Als je denkt: ik red het wel met m'n maandbedrag, dan zou je kunnen wachten tot de afrekening", zegt Donat. "Maar denk je: elke euro die ik minder hoef te betalen is een financiële redding, dan moet je zelf in actie komen."

De korting op de energiebelasting ging begin dit jaar bovendien extra omlaag: In totaal gaat het in 2022 over een verlaging van 824 euro. Ook hier geldt dat leveranciers dit niet altijd verrekenen bij de jaarafrekening, weet Joris Kerkhof, van vergelijkingssite Independer. "Als je nog vorig jaar je contract hebt afgesloten, kan het zijn dat je dat ook nog steeds niet hebt gemerkt. Dus dan is het ook verstandig om even te bellen met je leverancier of je het maandbedrag wat lager kan zetten."

Klopt je energieverbruik nog wel?

Ook blijft het wijsheid om te kijken naar je verbruik bij de berekening van je maandbedrag. In de eerste vijf maanden van dit jaar is er 25 tot 33 procent minder gas gebruikt. De daling komt onder meer door de hoge prijzen en de warme winter, schreven minister Rob Jetten en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Geldt dit ook voor jou en ben je daadwerkelijk minder gaan verbruiken door bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen? Dan kun je ook hier je voorschot op aanpassen, zegt Kerkhof. "Of had je twee kinderen die nu inmiddels het huis uit zijn, dan verandert je gebruik ook." Maar, zegt hij ook: ga niet te laag. "Dan krijg je het aan het eind van het jaar keihard terug met een hoge rekening."

Wat is anno nu een normaal tarief voor stroom en gas?

De laatste maand zijn er mondjesmaat weer wat leveranciers die contracten aanbieden. Lange tijd durfden ze dat in verband met de onvoorspelbaarheid op de markt niet aan. Dat betekent ook dat jouw leverancier mogelijk weer een voorstel doet voor een jaarcontract. Sommige mensen vinden het fijn om zekerheid te hebben, weet Kerkhof. "Kijk in dat geval goed naar de tarieven."

“Krijg je voor een nieuw contract een voorstel met 2 euro tot 2,50 euro voor een kubieke meter gas, dan is dat te veel.” Joris Kerkhof, energie-expert Independer

"Krijg je voor een nieuw contract een voorstel met 2 euro tot 2,50 euro voor een kubieke meter gas, dan is dat te veel. Voor elektriciteit moet je niet meer dan 55 centper KwH gaan betalen. Dan loont het om verder te kijken", zegt hij. Wel met een kleine kanttekening: "Dit kan volgende week weer anders zijn."

Kijk uit voor de welkomstbonus

"Over het algemeen zit je nu het gunstigst bij de leverancier waar je al zit", zegt Donat van de Consumentenbond. Heb je een vast contract, dan kun je blijven zitten. Maar als je contract afloopt, als je variabel zit of als je zekerheid wilt, dan loont het om te vergelijken. Donat: "Informeer bij je leverancier wat je nieuwe tarief gaat worden en kijk naar wat anderen aanbieden."

Let ook op kleine lettertjes en de aanbiedingen, zegt ze. "Sommige leveranciers lijken goedkoop, maar daar zit een welkomstbonus van een paar honderd euro bij die pas aan het einde van de looptijd van het contract wordt verrekend. Dan lijkt het goedkoop, maar dan moet je maar hopen dat de de leverancier na afloop van het contract nog overeind staat."

Volg het nieuws rond de hoge gasprijs Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen