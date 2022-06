Hoge energierekening, hoge inflatie: dat moet haast wel leiden tot een stijging van het aantal betalingsachterstanden. Experts leggen uit hoe je zo’n achterstand oploopt en vooral ook hoe je hulp kunt vinden om weer uit de schulden te komen.

1,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben zulke grote betalingsachterstanden dat er sprake is van geldproblemen, blijkt uit de meest recente cijfers (2018) die het Nibud hanteert. "Wij spreken van een betalingsachterstand als iemand langer dan een maand de rekening niet betaalt", zegt teamleider Frederieke Kokol van Geldfit.

In de praktijk ziet Kokol dat de rekening van de zorgverzekeraar als eerste wordt overgeslagen bij geldproblemen. "Want als je die niet betaalt, ben je meestal nog steeds verzekerd." De huur of de gas-, water- en lichtrekening doorschuiven kan meer impact hebben. "Daarbij vrezen mensen uit huis te worden gezet of te worden afgesloten."

Hoe los je een betalingsachterstand in?

Lukt het niet de rekening te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de partij waar je een schuld hebt, adviseert Kokol. "Dan zijn ze op de hoogte en kunnen ze meedenken over een oplossing. Zoals een betalingsregeling of een ander pakket dat misschien beter bij jou past." Hoe eerder je je meldt, hoe meer mogelijkheden er zijn voor hulp en het vinden van een oplossing.

“Soms melden inwoners zich pas als het water ze al boven de lippen staat.” Monika Slaets, wethouder Laarbeek

In de Brabantse gemeente Laarbeek (23.000 inwoners) proberen ze de drempel naar financiële hulp daarom ook zo laag mogelijk te maken. "Ervaringsdeskundigen denken met ons mee hoe we mensen het beste kunnen bereiken", zegt verantwoordelijk wethouder Monika Slaets.



In bibliotheken en buurthuizen kunnen inwoners advies vragen en binnenkort komt er een 'inloopmarkt'. "Er is veel stille armoede. Als gemeente hebben we veel voorzieningen, maar als niemand daar gebruik van maakt, heb je er niets aan. Soms melden inwoners zich pas als het water ze al boven de lippen staat."

Ook belangrijk is om overzicht te krijgen in de uitgaven en inkomsten. "Zo kun je nagaan waar eventueel nog mogelijkheden zijn om geld te besparen", zegt Kokol. Of om juist de inkomsten te verhogen. Geldfit adviseert mensen die aan de bel trekken bijvoorbeeld om de Voorzieningenwijzer te raadplegen. "Wellicht zijn er nog toeslagen of voorzieningen waar je recht op hebt. Dat verschilt per gemeente."

Welke hulp is er bij schulden?

Sinds vorig jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht om inwoners met een betalingsachterstand op tijd te benaderen en te helpen bij het wegwerken daarvan. Uit de monitor van Divosa (de vereniging van sociale diensten) blijkt dat vorig jaar 380.000 signalen van betalingsachterstanden binnenkwamen bij gemeenten. In de helft van de gevallen ging het om een achterstand bij het betalen van de zorgverzekering.

Laarbeek werkt bijvoorbeeld samen met partners die doorgeven als een inwoner een betalingsachterstand heeft. "In dat geval gaat er een consulent van ons langs", zegt Slaets. Bij die gesprekken aan huis wordt de consulent soms met open armen ontvangen. "Maar soms is iemand nog niet klaar voor hulp", zegt Slaets. Na zo'n huisbezoek wordt bepaald welke hulp iemand krijgt. Dat kan een vrijwilliger zijn die helpt om weer overzicht in de financiën te krijgen. "We bieden ook cursussen budgetteren aan." Als de problemen te groot zijn, volgt soms professionele schuldhulp via de welzijnsorganisatie of schuldsanering.

Ook Geldfit werkt samen met verschillende gemeenten en bedrijven die hun inwoners of klanten naar hen doorverwijzen bij betalingsproblemen. "Bij ons kun je anoniem terecht." Kokol en haar collega's krijgen momenteel veel vragen over stijgende energieprijzen. "Daarbij verwijzen we bijvoorbeeld naar de energiecoaches van gemeenten."

Wanneer beland je in de schuldsanering?

Zijn de schulden toch hoog opgelopen, dan kun je in de schuldsanering terechtkomen. "Wij spreken van problematische schulden als het niet zou lukken om binnen 36 maanden zelfstandig je schuld af te lossen", zegt Kokol. "Dan is het mogelijk om bij de professionele schuldhulpverlening aan te kloppen."

Het traject van schuldhulpverlening duurt 36 maanden. "Het is een zwaar traject", zegt zij. "Drie jaar lang geef je je financiën uit handen en moet je voldoen aan strenge regels."

Als het lukt om zelf de schulden af te lossen, heeft dat de voorkeur. "Bijvoorbeeld met hulp van een vrijwilliger." Op 31 december zaten er 10.500 mensen in de schuldsanering, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er 3.400 minder dan een jaar daarvoor.

"Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat er minder mensen in de schuldsanering zitten", zegt Kokol. "Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat mensen het niet of veel te laat melden als ze in de financiële problemen zitten."