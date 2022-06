Nog even voor de vakantie een creditcard aanvragen is misschien wel handig. Maar hoe doe je zo'n aanvraag? Wat zijn de voordelen? En zitten er ook nadelen aan een creditcard waar je alert op moet zijn?

1. Voordelen van een creditcard

Waar een gewone pinpas in het buitenland soms niet geaccepteerd wordt, kun je wel vaak betalen met een creditcard. Als je een auto huurt, kan je dit bijvoorbeeld vaak alleen maar met een creditcard. Een creditcard is ook handig voor online shoppen. Bij veel buitenlandse webshops kun je bijvoorbeeld niet met iDEAL betalen.

Daarnaast is er nog een groot voordeel, volgens Gerard Spierenburg, persvoorlichter van de Consumentenbond: de zogenaamde 'chargeback-regeling'. Spierenburg: "Dit betekent dat je een betaling kan betwisten."

Hij legt uit: "Dit kan bij de meeste creditcards als een dienst niet is geleverd. Dat kan zijn omdat het bedrijf waar je iets besteld hebt failliet is. Maar ook bij annulering van je vliegreis door de vliegtuigmaatschappij of als je bestelling is zoekgeraakt."

Dit kan met praktisch alle creditcards in Nederland van Mastercard, Visa of American Express. Met een creditcard is je aankoop verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging.

Spierenburg: "Dit geldt niet voor een aankoop met je betaalpas of bijvoorbeeld iDEAL. Sommige producten die je met je creditcard koopt zijn uitgesloten van de aankoopverzekering, zoals sieraden. Er geldt ook vaak een eigen risico. Alleen SNS-klanten met SNS Compleet hebben ook bij aankopen met hun betaalpas een aankoopverzekering. "

2. Nadelen van een creditcard

Los van het feit dat je er misschien wel eens extra door gaat uitgeven omdat het geld pas achteraf van je rekening wordt afgeschreven, is contant geld opnemen met een creditcard duur.

Je betaalt bij een pinautomaat vaak een percentage van het opgenomen bedrag, rond de 4 procent, en daarnaast betaal je buiten eurolanden een koersopslag. Soms betaal je ook rente over het uitstaande saldo op je creditcard. Als je elke maand je uitstaande saldo verplicht aflost, hoeft dat niet. Maar als je elke maand slechts een deel aflost wel. Dit heet gespreid betalen. Je betaalt dan rente, vaak zo'n 10 procent.

Spierenburg plaatst nog een kanttekening: aan de reisverzekering die bij veel creditcards is inbegrepen, zitten haken en ogen: "De verzekering geldt meestal alleen als de volledige reis betaald is met de creditcard, dus niet alleen het vervoer erheen, maar ook bijvoorbeeld de huurauto en de overnachtingen."

3. Hoe vraag je een creditcard aan?

Een creditcard aanvragen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via je bank of bij ICS: de grootste creditcardverstrekker van Nederland. Voor de meeste creditcards geldt wel een aantal vereisten:

Je moet achttien jaar of ouder zijn

Je moet in Nederland wonen

Je maandelijkse inkomen is minimaal euro 1.150 euro (niet afkomstig van een WW-uitkering)

Er gaat een BKR-toetsing aan de aanvraag vooraf. Met een positieve BKR-registratie en voldoende inkomen kun je meestal probleemloos een creditcard aanvragen. Ook als je een lager inkomen of een negatieve BKR-registratie hebt, zijn er nog mogelijkheden. Zo kun je als alternatief de ICS GO Card aanvragen: een creditcard zonder BKR-toetsing en inkomenseis.

4. Kost een creditcard geld?

Ja, een creditcard kost minimaal 16 euro per jaar. Wanneer je alle uitgaven binnen de gestelde termijn terugbetaalt, zijn er geen extra kosten aan de creditcard verbonden.

5. Kun je je limiet verhogen en is dat afhankelijk van inkomen?

Creditcards hebben over het algemeen een opnamelimiet die varieert van maximaal 1.000 euro tot 5.000 euro, of soms nog hoger. Die limiet is afhankelijk van je inkomen. Een verhoging van de bestedingslimiet op je creditcard is handig als je bijvoorbeeld een grote aankoop gaat doen of een lange reis wilt maken. Je creditcardverstrekker bekijkt dan of een hogere bestedingslimiet bij je financiële situatie past.