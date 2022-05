Nu we op kosten worden gejaagd door inflatie en pittige energierekeningen, hoor en lees je steeds vaker over budgetcoaches die daarbij kunnen helpen. Maar wat doet een budgetcoach eigenlijk? Vijf vragen en antwoorden over budgetcoaches geven inzicht.

1. Wanneer doe je een beroep op een budgetcoach?

Een budgetcoach helpt bij het inzichtelijk maken van je inkomsten en uitgaven, waarna ze een overzicht verschaffen en helpen bij het maken van een budgetplan. In zo'n plan staat waar je op moet rekenen qua inkomsten, uitgaven en een spaarpotje voor onvoorziene uitgaven.

Pauline Mulder is budgetcoach bij het Nibud: "Als je niet kan lezen, je de taal niet machtig bent of digitaal niet handig bent, dan heb je al een probleem. Op dit moment heeft iedere leverancier - van energiebedrijf tot zorgverzekeraar - zijn eigen digitale omgeving, waar je allemaal apart op moet inloggen. Handig voor hen, maar voor de klant niet fijn", legt Mulder uit.

“Een budgetcoach kijkt vooral vooruit: hoe zal het komende jaar eruit gaan zien?” Anita de Nie, Stichting NVVBS

"Ik ken mensen van 91 voor wie dit geen probleem is, maar ook mensen van 33 die zeggen: 'Schiet mij maar lek.' Een budgetcoach kan je hierbij op weg helpen, zodat jij uiteindelijk je zaken zelf op orde kunt houden."

2. Hebben budgetcoaches het momenteel drukker?

Mulder: "Het is vooral opvallend dat de vragen die nu bij het Nibud binnenkomen van mensen met een modaal inkomen afkomstig zijn. Ze willen handvatten om het allemaal in balans te houden. Deze groep heeft nooit ervaren hoe het is om een tekort te hebben. Zij hebben dus nooit kritisch naar hun financiële plaatje hoeven kijken."

3. Wat is het verschil tussen een budgetcoach en een boekhouder?

Anita de Nie is coach en algemeen bestuurslid van de Stichting NVVBS, de vereniging van budgetcoaches en schuldhulpverleners. Zij legt uit: "Een boekhouder kijkt eigenlijk terug naar wat er feitelijk is verdiend, de extra kosten die zijn gemaakt. En hoe zit het met de belastingen, wat is het vermogen?"

“Er is één heel belangrijk punt: hij of zij mag nooit om je geld, pasjes of DigiD vragen.” Pauline Mulder, Nibud-budgetcoach

"Een budgetcoach kijkt vooral vooruit: hoe zal het komende jaar eruit gaan zien, gelet op bijvoorbeeld de gezinssituatie, de hoge kosten voor energie en boodschappen? En hoe kunnen we dat allemaal inpassen in het maandbudget?"

Mulder vult aan: "Als coach help je iemand nadenken over waaraan hij of zij het wil en kan uitgeven. Dat doet een boekhouder in principe niet."

4. Hoe vind je een goede budgetcoach?

Het is geen beschermd beroep. Hoe scheid je het kaf van het koren? De Nie: "Je kunt kijken naar de opleidingen en cursussen die iemand gedaan heeft. Veel opleiders geven een eigen certificaat uit. De NVVBS is de enige brancheorganisatie voor zowel budgetcoaches als schuldhulpverleners en via de site kun je een geschikte persoon in je eigen regio zoeken."

Als iemand zichzelf 'gecertificeerd budgetcoach' noemt, heeft diegene een certificaat behaald bij certificeringsinstelling Kiwa. Deze coach staat dan vermeld in een openbaar register en moet ieder jaar punten halen - en elke vijf jaar opnieuw examen doen - om daarin te blijven staan. Veel financiële instellingen zijn bekend met de Kiwa en willen alleen maar in zee met een Kiwa-gecertificeerde budgetcoach.

"Het is bovendien belangrijk dat je een klik hebt met de coach, want geld voelt toch heel privé", vindt Mulder. "Er is één heel belangrijk punt: hij of zij mag nooit om je geld, pasjes of DigiD vragen."

5. Hoeveel kost een budgetcoach?

Wie financiële problemen heeft, kan via de gemeente vaak een gratis budgetcoach krijgen. Het is vaak ook mogelijk om via je werkgever een potje aan te spreken, aangezien die er ook belang bij heeft dat het personeel financieel onbezorgd is. Wil je er zelf een regelen, dan liggen de kosten niet vast.

"Iedere coach zal een ander tarief en plan hanteren, het hangt allemaal van de situatie van de klant af, het blijft maatwerk. Als indicatie kun je denken aan 45 tot 60 euro per uur, exclusief btw en reiskosten. In veel gevallen kun je met een paar uur al een heel eind komen en de investering van een budgetcoach er snel uit halen", meent De Nie.