Een groeiende groep mensen trekt aan de bel over hun financiële situatie, merkt voorlichtingsplatform Geldfit.nl. "Mensen die net rondkwamen, komen nu in de problemen. De uitgaven gaan omhoog maar de inkomsten groeien niet dusdanig mee", aldus Frederieke Kokol namens Geldfit.

"We krijgen vragen van allemaal verschillende soorten doelgroepen", aldus Kokol. "Ouderen met een klein AOW, gezinnen, starters die nu toch onverwacht krap zitten. Het zijn mensen die al schulden hebben, mensen die verwachten in de schulden te raken, of mensen die niet weten hoe ze moeten besparen."

Het aantal mensen dat in maart beroep deed op de telefonische hulplijn van Geldfit, verdubbelde ten opzichte van een maand eerder. Die trend zette de afgelopen maanden door. Ook het bezoek op de website, waar mensen een test kunnen invullen om inzicht te krijgen in hun geldzaken, nam toe.

“Met een buffer kun je een paar maanden doorkomen, maar wat gebeurt er als we de koudere periode ingaan?” Frederieke Kokol namens Geldfit

Kokol vermoedt dat dat het aantal mensen dat het financieel lastig heeft, alleen nog maar zal toenemen en dus ook het aantal mensen dat aan de bel trekt. "Ik verwacht dat de komende periode ook veel ondernemers zich gaan melden. Zij konden hun broek ophouden met de staatssteun, maar die moeten ze nu terugbetalen en het inkomen is nog niet voldoende. Met een buffer kun je een paar maanden doorkomen, maar wat gebeurt er als we de koudere periode ingaan?"

Kleine vraag, maar grotere problemen

Vaak ontdekt de hulplijn gedurende een gesprek dat er al meer speelt. "Mensen bellen met een kleine vraag, maar er blijkt veel meer aan de hand te zijn en meer hulp nodig te zijn", zegt Kokol.

Van alle vragen die ze de afgelopen anderhalf jaar kregen, werd 9 procent doorverwezen naar vrijwilligersinstanties als Humanitas of Schuldhulpmaatje en 15 procent naar een gemeentelijke instantie. Ruim drie kwart (76 procent) van de mensen kon de situatie zelf oplossen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen.

“Mensen vragen vaak: kan ik met iemand praten om overzicht te krijgen in wat er in- en uitgaat?” Frederieke Kokol namens Geldfit

Daarnaast zijn er mensen die verwachten problemen te krijgen of mensen die meer inzicht willen krijgen, ziet Kokol. "Mensen vragen vaak: kan ik met iemand praten om overzicht te krijgen in wat er in- en uitgaat? Ze hebben geen overzicht over hun financiën."

Gevoel is een slechte raadgever

In dat laatste geval kun je ook terecht bij particuliere budgetcoaches. Een van hen is Caroline Hertog, die ook merkt dat er vaker aan de bel wordt getrokken. "Mensen maken zich zorgen. Je begint de gestegen uitgaven in je portemonnee te merken. Op het moment dat je iedere maand net rondkomt, ga je nu echt tekortkomen."

"Mijn algemene advies bij vragen is dat je je cijfers moet kennen. Veel mensen geven uit op gevoel, maar gevoel is een slechte raadgever", aldus Hertog. "Weet wat je vaste lasten zijn, weet wat je bij benadering uitgeeft aan boodschappen en benzine. Dan kun je heel bewust keuzes maken."

Telefoon oppakken en hulp zoeken

Als mensen de telefoon oppakken en hulp zoeken, is Kokol blij. "Erover praten kan al veel verlichting geven. Je hoeft het dan niet meer voor jezelf te houden en er zijn mogelijkheden om naar een oplossing toe te gaan. Er zijn best veel mogelijkheden om het inkomen te verhogen. Neem bijvoorbeeld een Jeugdsportfonds, dat kan helpen bij het betalen van de contributie van sport voor kinderen."

Ook Hertog heeft nog een tip: "Laatst had ik een stel dat 1.000 euro rood stond. Ook dat is een schuld. We zijn gaan kijken naar een oplossing en ze bleken veel bovenwettelijke vakantiedagen over te hebben die ze konden laten uitbetalen door hun werkgever. Dat zijn mogelijkheden die een hoop mensen zich niet realiseren. Net als het doen van belastingaangifte, waar je soms geld mee kunt verdienen."