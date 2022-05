Wil je beginnen met beleggen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Een particuliere beleggingsclub kan uitkomst bieden. Zo leer je over beleggen en investeer je samen. Hoe werkt dat eigenlijk? En wat zijn de voor- en nadelen?

Eigenlijk vinden ze een beleggingsclub stoffig klinken, vertelt de 24-jarige Claire Post. Zij is een van de bestuursleden van Dutchess Capital, een beleggingsclub voor vrouwen.

"Wij noemen het liever een immersive investment program, waarmee je in tien sessies leert over financiële markten. Bijvoorbeeld hoe je een beleggingsrekening opent, maar ook wat een broker (beurshandelaar, red.) doet", zegt Post.

De club bestaat nu zo'n drie jaar en iedere maand komen de leden samen. "De oprichtsters merkten dat er voor een jonge vrouw geen plek was om te leren over beleggen. Het wordt toch gauw gezien als een mannenwereld. Met onze club brengen we daar verandering in."

Een gezamenlijke portefeuille en gezamenlijke inleg

Tijdens een bijeenkomst werken de vrouwen aan hun gezamenlijk portefeuille. Leden pitchen mogelijk interessante aandelen. "Je leert je verdiepen in een aandeel en wisselt die kennis met elkaar uit." Over het aan- en verkopen van een aandeel wordt door de groep democratisch gestemd. "Bij een meerderheid kiezen we voor dat aandeel."

“Affiniteit met financiële markten is mooi meegenomen, maar de rest leer je hier.” Mandy Erkelens, medebestuurder Dutchess Capital

Je hoeft geen ervaren belegger te zijn om mee te doen, zegt medebestuurder Mandy Erkelens (24). "Affiniteit met financiële markten is mooi meegenomen, maar de rest leer je hier." Eenmaal bij de club betaal je eenmalig 200 euro inleg. "Om inclusiviteit te bevorderen, is er een beurs beschikbaar voor de inleg. Na een jaar kun je ervoor kiezen om passief in het fonds te blijven beleggen."

Zowel Post als Erkelens denkt dat veel vrouwen het spannend vinden om in hun eentje een beleggingsrekening te openen. "Het voelt veiliger als je dit in een groep doet. Daarnaast is het een goede oefening. "Na een jaar heeft vrijwel iedereen zijn eigen beleggingsaccount geopend." Inmiddels heeft de groep een portefeuille van 15.000 euro. Maar wat als je stopt met de club? "Dan krijg je je inleg en eventueel behaalde rendement terug", zegt Erkelens.

Beleggingsclub Dutchess Capital tijdens een bijeenkomst. Beleggingsclub Dutchess Capital tijdens een bijeenkomst. Foto: Dutchess Capital

Voor- en nadelen van een beleggingsclub

In Nederland zijn momenteel ongeveer tweehonderd particuliere beleggingsclubs, vertelt Joost Schmets. Hij is woordvoerder bij de Vereniging van Effectenbeleggers (VEB). "Vrienden, familie, studenten of collega's zitten in een club en beleggen dan vanuit één portefeuille." Volgens hem zijn de regels per gezelschap anders. "Je spreekt samen af hoeveel je inlegt. Vaak gaat het niet om grote bedragen. Er is een ongedwongen sfeer om te leren over beleggen. Dat staat voorop."

Maar ook bij beleggingsclubs zijn er risico's. "Je kunt je inleg verliezen als de koers zakt. Daarnaast kunnen emoties leiden tot verkeerde keuzes." Wel denkt Schmets dat een club kan helpen bij het wegnemen van sommige risico's. "Samen weet je meer dan alleen. Praten met elkaar helpt en kan emoties weghalen."

“Je kunt niet zomaar een club beginnen met een gezamenlijk potje. Je moet je onder meer inschrijven bij de Kamer van Koophandel.” Joost Schmets, woordvoerder bij de VEB

Toch wordt het steeds lastiger een beleggingsclub te starten. "Je kunt niet zomaar een club beginnen met een gezamenlijk potje. Je moet je onder meer inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De belangrijkste redenen zijn de strengere regelgeving en wettelijke verplichtingen. Hiermee proberen banken mogelijke witwassing tegen te gaan. We zien het aantal clubs dan ook achteruitgaan. Informele groepjes haken sneller af. Die zitten niet te wachten op alle administratieve rompslomp en regels."

Beleggen voor de lange termijn

De 35-jarige Niek Overkamp kent de strengere regels. In 2017 heeft hij met bekenden Beleggingsstudieclub Patel opgericht. "Naast het inschrijven bij de KVK hebben wij alles laten vastleggen bij een notaris. Het is een mooi idee zo'n club, maar met geld weet je het nooit zeker." De groep bestaat uit dertien mannen die elkaar eens per maand zien. "Dat is het enige moment dat we aandelen kopen of verkopen. Na afloop drinken we een borrel, want het draait ook om de gezelligheid."

“Je bouwt gezamenlijk veel kennis op. Je komt met bedrijven in aanraking waar je nog nooit van gehoord hebt.” Niek Overkamp, Beleggingsstudieclub Patel

Bij Patel gaat het om leren beleggen. "Je bouwt gezamenlijk veel kennis op. Je komt met bedrijven in aanraking waar je nog nooit van gehoord hebt." Ieder lid legt jaarlijks 1.000 euro in. "Dat is onze maximale inleg en daar zijn we ook streng op." Als leden stoppen, krijgen ze een dertiende van de huidige waarde van de portefeuille mee.

Volgens Overkamp worden er veel ideeën voor aandelen voorgedragen, maar haalt maar 25 procent de meerderheid van de stemmen. "Voor mij is dat een voordeel van een beleggingsclub. Je kijkt zelf sneller door een roze bril, nu heb je een klankbord. Dit zorgt ervoor dat je scherp blijft." Wat hem betreft is Patel bedoeld voor de lange termijn. "Je bent nooit uitgeleerd en het is gaaf dit samen te doen."