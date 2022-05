Onenigheid over geld komt in de beste relaties voor. Maar hoe voorkom je die irritaties en ruzies? Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville en relatie- en scheidingsexpert Roos Boer geven advies.

"De een koopt een motor en gaat lekker met vrienden op vakantie, terwijl de ander nog geen paar schoenen durft te kopen", zegt relatie- en scheidingsexpert Roos Boer. "Geld is altijd een belangrijk item, niet alleen in de relatie maar zeker ook daarna." In haar werk heeft ze honderden mensen begeleid die in een relatiecrisis of scheiding zitten. "Een groot deel van de conflicten gaat over geldzaken."

Dat geldzaken voor conflict zorgen, blijkt ook uit cijfers van het Nibud. In hun onderzoek naar dit onderwerp in 2019 was er bij 27 procent van alle stellen gedoe over geld. Er wordt geruzied over de verdeling, de prioriteiten, sparen, het uitgavenpatroon en wie de meeste macht heeft over de uitgaven.

“Plan een financiële datenight en zet alle inkomsten en uitgaven op een rijtje.” Gabriëlla Bettonville, woordvoerder Nibud

Om ruzie over geldzaken te voorkomen, adviseert het Nibud om goede afspraken te maken met elkaar. "Je begint in een relatie met een nieuwe financiële start", zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville. "Bijvoorbeeld wanneer je gaat samenwonen."

"Een gezamenlijke administratie en duidelijke afspraken horen hierbij", legt ze uit. "Plan een financiële datenight en zet alle inkomsten en uitgaven op een rijtje. Bespreek wat ieders financiële waarden, doelen en wensen zijn." Daarbij raadt ze stellen aan om samen langs alle lopende geldstromen te gaan. "Wellicht zijn bepaalde verzekeringen aan te passen en kunnen jullie dubbele abonnementen opzeggen."

Gooi geld niet op één grote hoop

Een volgend punt is de verdeling van de kosten. "Het komt zelden voor dat je precies evenveel verdient als je partner. Wij raden aan een verdeling te zoeken waar jullie je beiden goed bij voelen. Bijvoorbeeld door beiden een gelijk percentage van je inkomen te betalen."

Bettonville raadt af het geld op één hoop te gooien. "Hier komen vaker discussies van. Het kan in het begin heel prettig voelen, maar als de een geld over de balk smijt, kan dat tot irritaties leiden. Zeker bij een breuk of scheiding wordt het dan lastig."

“We bespreken nieuwe aankopen wel met elkaar. Het is fijn om samen te relativeren en te kijken of je iets echt nodig hebt.” Julia Kappert, gaat binnenkort samenwonen

Ook Julia Kappert (24) past in haar relatie een duidelijke financiële verdeling past toe. Ze is bijna drie jaar samen met haar vriend. Binnenkort gaan ze samenwonen. "Iedere maand ga ik een vast bedrag betalen voor de boodschappen." Nu hebben ze allebei een aparte betaalrekening voor hun vaste lasten en sparen ze ook voor eigen zaken. "Dit zullen we ook zo laten, wanneer we bij elkaar gaan wonen", vertelt ze.

Volgens haar zorgen deze afspraken voor overzicht. "Dat voelt fijn en zorgt voor minder irritatie." Door die aparte spaarrekeningen kunnen Julia en haar vriend zelf besluiten waar ze hun geld aan uitgeven. "Maar we bespreken nieuwe aankopen wel met elkaar. Het is fijn om samen te relativeren en te kijken of je iets echt nodig hebt."

Voor beiden een persoonlijk potje

Net als Bettonville denkt ook Boer dat je beter niet al het geld kunt samenvoegen. "Verdeel je geld vanaf het begin over verschillende rekeningen voor vaste lasten en sparen. Vergeet hierbij niet een persoonlijk potje waarmee je kunt doen waar jij zin in hebt. Hierdoor heb je geen last van een dure hobby van je partner, of andersom."



Daarbij is het volgens de relatie- en scheidingsexpert belangrijk dat die bedragen voor vrije besteding ongeveer gelijk zijn. "Inkomensverschillen binnen een relatie kunnen voor problemen zorgen. Net als een partner die te veel uitgeeft of geld besteedt aan dingen die 'onnodig' zijn. Die spanningen zijn te verhelpen door hetzelfde bedrag over te houden voor vrije tijd en hobby's."

Ook denkt Boer dat het goed kan werken om een gezamenlijk spaardoel te hebben. "Bijvoorbeeld voor een nieuwe bank of een mooie reis samen. Zo'n doel versterkt je band als koppel."