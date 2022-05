Veel Nederlanders ontvangen eind deze maand weer hun vakantiegeld. Een lekker extraatje, maar hoeveel geld krijg je eigenlijk? En hoeveel belasting betaal je over je vakantiegeld?

"In de volksmond noemen we het vakantiegeld, maar eigenlijk is dat juridisch gezien een verkeerde benaming", zegt Dik van Leeuwerden, verantwoordelijk voor wet- en regelgeving bij hr- en salarisdienstverlener ADP.

"Vakantiegeld is eigenlijk het geld dat je doorbetaald krijgt van je werkgever als je bijvoorbeeld drie weken op vakantie gaat. Het geld dat veel Nederlanders in mei of juni ontvangen, is officieel de vakantiebijslag. Zo staat het opgenomen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag." Die vakantiebijslag is van na de Tweede Wereldoorlog en sinds 1968 is vastgesteld dat deze minimaal 8 procent van het brutoloon moet zijn.

"Iedereen met een arbeidscontract, uitkering of een contract als uitzendkracht krijgt vakantiegeld", zegt Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The Happy Financial. "Die laatste groep krijgt het vakantiegeld echter vaak maandelijks uitbetaald. Werknemers zijn niet verplicht om het jaarlijks uit te keren." De enige regel is dat het geld uiterlijk in juni uitbetaald moet worden.

Opbouw vakantiegeld kan verschillen

De opbouw van je vakantiegeld kan verschillen. "Dat hangt af van de samenstelling van je arbeidsvoorwaarden", geeft Van Leeuwerden aan. "Begin dus altijd eerst met kijken wat er is afgesproken in je contract. Zo kan het zijn dat je werkgever een peilmaand neemt, bijvoorbeeld mei, en over dat brutoloon 8 procent neemt en dat bedrag keer twaalf (maanden) doet."

"Andere bedrijven sparen van 1 juni tot 1 juni iedere maand 8 procent van je brutoloon. Als je inkomen stabiel is, is dat makkelijk. Maar als er schommelingen zijn, is het wat meer rekenwerk. En dan zijn er ook nog bedrijven die met een kalenderjaar rekenen", aldus Van Leeuwerden.

Inkomstenbelasting over vakantiegeld

Als je weet wat je bruto vakantiebijslag is, kun je nagaan wat er daadwerkelijk op je rekening wordt gestort. Veel mensen schrikken van het feit dat er behoorlijk wat belasting wordt ingehouden. "Dat komt doordat dit een bijzonder tarief is", zegt Heemskerk.

Toch zijn we er dan nog niet. Op je salarisstrook zul je misschien zien dat er een hoger percentage staat dan het hoogste reguliere tarief van 49,5 procent. Hoe zit dat? Heemskerk: "Dat komt doordat er een correctie plaatsvindt op de heffingskortingen. Deze kortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk. Hoe meer je verdient, hoe minder kortingen je krijgt. Het vakantiegeld verhoogt je inkomen, dus dalen je heffingskortingen."

Van Leeuwerden: "Dat noemen we het verrekeningspercentage. Je algemene heffingskorting en de arbeidskorting dalen door je hogere inkomen, dus lijkt het alsof je nog meer belasting betaalt over je vakantiegeld."

Tussentijds uit dienst

Mocht je tussentijds uit dienst gaan, dan wordt je opgebouwde vakantiebijslag uiteraard nog wel uitbetaald. "Net als je openstaande vakantiedagen", zegt Heemskerk. "Begin je daarna bij een nieuwe werkgever, dan bouw je vanaf dat moment daar weer vakantiegeld op."

Van Leeuwerden merkt dat de vakantiebijslag minder populair wordt door de opkomst van individuele keuzebudgetten. "Die zijn in veel cao's opgenomen. Je kent ze misschien wel van het potje waarmee je bijvoorbeeld een fiets kunt aanschaffen of waarvan je een studie kan bekostigen. Sommige bedrijven kiezen ervoor om het vakantiegeld in die potjes te storten, zodat mensen meer te besteden hebben in hun persoonlijke keuzebudgetten."