De hogere energierekening en stijgende prijzen op de kassabon zorgen ervoor dat we onze portemonnee nauwlettend in de gaten houden. Tips als korter douchen en vaker huismerken kopen om geld te besparen kennen we, maar kende je deze tips van budgetcoaches ook al?

De stijgende prijzen zorgen al een tijdje voor een toename in het aantal cliënten van budgetcoaches, zegt Stephanie Hesterman, eigenaar van Budgetcoach.nl. "We zien niet alleen mensen met een minimuminkomen, ook huishoudens met middeninkomens hebben het lastiger met de stijgende prijzen."

Maar welke tips krijgen deze mensen mee? Jezelf vergelijken met anderen is daar één van. "Veel mensen weten niet wat normale bedragen zijn voor boodschappen en verzekeringen. Je komt er dan misschien achter dat je veel meer uitgeeft aan boodschappen dan anderen. Zo weet je waar nog ruimte zit om te besparen."

Op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kun je je huishoudfinanciën vergelijken met die van anderen in Nederland.

Heb je recht op toeslagen?

"Ook weten velen niet dat ze recht hebben op toeslagen, waardoor ze geld mislopen", vervolgt Hesterman. "Check dat ieder jaar opnieuw, want wellicht zijn er veranderingen geweest in je inkomsten waardoor je er opeens wel of niet recht op hebt."

Volgens het Nibud weet een op de vier huishoudens met een middeninkomen niet of ze recht hebben op toeslagen. Daarnaast maakt zo'n 34 procent van de werkenden met wisselende inkomsten geen gebruik van tegemoetkomingen.

“Het kan soms raadzaam zijn om toeslagen pas aan het eind van het jaar terug te vragen.” Stephanie Hesterman, eigenaar van Budgetcoach.nl

"Het kan soms raadzaam zijn om toeslagen pas aan het eind van het jaar terug te vragen", tipt Hesterman. "Zo voorkom je dat je toch onterecht te veel huur- of zorgtoeslag hebt gekregen en na afloop een fiks bedrag moet terugbetalen." En wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven.

Open een spaarrekening bij een andere bank

Budgetcoach Lisa Verdegaal adviseert haar cliënten om een aparte spaarrekening te openen die niet gekoppeld is aan de betaalrekening en bij een andere bank is geopend. "Hierdoor wordt het een grotere drempel om geld van je spaarrekening af te halen en je zult zien dat je veel beter kunt sparen."

Ook adviseert ze om het geld dat je maandelijks wilt sparen te zien als een vaste last. "Maak het niet te vrijblijvend en maak er een automatische afschrijving van."

Een eeuwenoude tip: zet je inkomsten en uitgaven op papier. Toch doen we het vaak niet. "Stel een maandelijkse of wekelijkse reminder in om je geldboekje bij te werken", zegt Hesterman. "Stress over geld komt meestal door gebrek aan overzicht. Als je het iedere week of maand bijhoudt, blijft het een simpel werkje waar je in een mum van tijd mee klaar bent."

Reminders voor boodschappenlijstjes

En als je dan toch bezig bent, stel dan ook reminders in om boodschappenlijstjes te maken. Want dat werkt écht om geld te besparen, zeggen beide budgetcoaches. "Doe niet elke dag boodschappen, dan ben je veel duurder uit. Ga een keer per week en koop producten als rijst en pasta in grotere verpakkingen, zodat je daar zelfs nog langer mee doet", adviseert Verdegaal.

“Waar het misgaat, is dat we alleen losse producten halen en geen complete gerechten.” Stephanie Hesterman, eigenaar van Budgetcoach.nl

Aanbiedingen checken, lijstjes maken: door slim boodschappen te doen kun je veel geld besparen. "Maar waar het vaak misgaat, is dat we alleen losse producten halen en geen complete gerechten", zegt Hesterman. "Hierdoor moet je soms producten weggooien die over datum zijn geraakt. Of je moet toch nog last minute naar de supermarkt, waar je vervolgens duurdere producten koopt."

En kies je producten slimmer, door ze in meerdere gerechten te gebruiken. Is de spinazie in de aanbieding? Gebruik het in pasta, maar ook als vervanging voor sla in een salade. Zo kun je met minder producten meer maaltijden maken.